Пенсионеры получат прибавку уже в июне: как вырастут выплаты

Части работающих пенсионеров перечислить пенсионные выплаты с июня. В результате граждане получат надбавку в размере 570 гривен.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В частности, только 2,7 миллиона из 10,4 миллиона пенсионеров продолжают работать.

Потому такие граждане имеют право на перерасчет своей пенсии по формуле каждые два года. По формуле каждые два года увеличивается стаж и производится перерасчет выплат.

Однако еще одним условием этого является приобретение дополнительных двух лет стажа по состоянию на 1 апреля 2024 года. В результате с июня производится перерасчет. В частности, если лицо имело 35 лет стажа и расчетный размер пенсии составлял семь тысяч гривен, то после повышения пенсия составит 7,4 тысячи гривен. Более того, такие люди получат дополнительно 800 гривен за апрель и май. Если же пенсия составляет 10 тысяч гривен, то после повышения выплаты увеличатся до 10 тысяч 571 гривна.

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Таким образом, перерасчет выплат происходит задним числом. ПФУ получает данные о зарплатах украинцев со значительным опозданием, поэтому вместо повышения в апреле работающие пенсионеры получат увеличенные выплаты в июне.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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