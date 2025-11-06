Партійне протистояння в США: маховик рушив назад, знов у бік демократів

Після перемоги Трампа демократи на місцевих виборах – губернаторів, мерів, суддів, прокурорів, учасників місцевих законодавчих зборів – трохи відіграли свої позиції назад. При тому ні в поміркованих демократів, ні в поміркованих республіканців на тепер немає яскравих лідерів не похилого віку. Отже, суспільство висуває радикальніших діячів не з традиційного політичного пулу, без сімейних політичних традицій.

Тож мером Нью-Йорка став 34-річний демократ, соціаліст з відповідними економічними гаслами, уґандо-індієць і мусульманин Зоран Мамдані. Мамдані набрав понад 50% – це понад 1 мільйон голосів. Востаннє таке було 1969-го.

Мамдані відомий популістськими соціалістичними гаслами й обіцянками – от тільки за останні 2-3 роки він став набагато поміркованішим. В сенсі, на сьогодні немає підстав демонізувати його як "коммі". Він вже встиг після оприлюднення результатів зробити кадрові заяви - і там нічого з давніших жорстких обіцянок "позвільняти", "скоротити" тощо. Логічно – бо Мамдані бажано закріпитись як "меру всіх нью-йоркців".

Схоже, після природнього відходу з американської політики "старої ґенерації", якій зараз близько 80-ти, до влади прийдуть одразу різкі і "позаполітичні" 30-40-річні, які обійдуть невиразне покоління 50-60-річних політиків. Не дуже освічені, зате завзяті. Які не соромляться помилятись і радикально міняти погляди (згадаймо того ж Джей Ді Венса).

І, схоже, демократи за 10 місяців все ж знайшли методи мобілізувати свій електорат. Ну, або, як багато хто твердить, тут постарався Трамп: неприйняття його дій і заяв змусило виборців бути активнішими. І це достатньо ефективно поки використовують демократи.

Бо мер Нью-Йорку – не єдина перемога демократів в контексті теперішніх місцевих виборів..

Вірджинія: на виборах губернатора перемогла демократка Ебіґейл Спанберґер, причому обійшла кандидатку від республіканців аж на 15%. На виборах віцегубернатора і генпрокурора так само перемогли демократи (останній 2022 в листуванні закликав вбивати політиків-республіканців, це злили в мережу, однак перемозі воно не завадило). Плюс збільшення місць в нижній палаті законодавчих зборів штату з 52 до 61-64 зі 100. Це дозволить демократам поміняти до виборів у Конгрес 3.11.2026 межі виборчих округів на вигідні їм.

Каліфорнія: тут на референдумі якраз вже перекроїли межі виборчих округів на користь кандидатів у конгресмени від демократів.

Нью-Джерсі: вибори губернатора виграла демократка Міккі Шерілл з перевагою в 13% – чого не показувала жодна попередня соціологія. І так само +6 місць в нижній палаті законодавчих зборів штату.

Пенсільванія: Верховний суд після виборів лишився за демократами.

***

Насправді це дуже тривожна для республіканців тенденція, коли до перевиборів третини сенаторів (33 зі 100) і представників від всіх 435 округів Конгресу лишився рік. І саме на це переключиться вже найближчими тижнями інтерес Трампа.

В Америці починається велика політична гра. Інтерес зосередиться на питаннях внутрішньої політики: соціальні гарантії, транспортні видатки, житло, школи і шкільні обіди, робочі місця... І, між іншим, з шатдауном поки нічого так і не вирішили. Трамп призупинив надання харчів за продовольчими талонами для малозабезпечених SNAP, доки питання шатдауну не буде вирішене. Це республіканцям однозначно пригадають ближче до виборів.

Однак для нас тут головне - не скочуватись знов до стану "зрада чи перемога". Прибічників України не бракує як серед республіканців, так і серед демократів. Тобто, перемога/ програш тих чи інших на чергових виборах для нас точно не катастрофа. Просто певні зміни в процесі надання допомоги.