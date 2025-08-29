Від уроків ''Мінська'' до нової коаліції союзників

Не можна порівнювати нинішні гарантії безпеки з "Мінськом". "Мінськ" - про інше: він був не про гарантії безпеки, а про якийсь мир. До речі, "Мінськ" став уроком, коли кажуть, що мирні угоди - це вихід. Насправді ж, мирні угоди не гарантують припинення війни.

Так, є ризик повторення Будапештського меморандуму. Україна це усвідомлює. Тому наша вимога - конкретизація гарантій безпеки, тобто не абстрактна розмова і обіцянка гарантій безпеки, а що саме.

Щоб був зрозумілий прогрес у цьому напрямку, зазначу: одна з причин конфлікту в Овальному кабінеті в лютому була пов'язана з гарантіями безпеки. Позиція української сторони полягала в тому, що спочатку мають бути гарантії безпеки, а потім угода про припинення вогню. Тоді американці категорично відмовилися обговорювати питання гарантій безпеки. Нам довелося піти на поступки, і в березні ми домовилися з американцями про спільну позицію щодо припинення вогню, а питання гарантій безпеки відставили вбік. Це був тактичний прийом, але іншого варіанту не було, тому що американці не хотіли обговорювати питання гарантій безпеки. А зараз ми це обговорюємо. Ба більше, робочу групу з гарантій безпеки для України очолив держсекретар США Марко Рубіо - це теж величезний прогрес.

Інший важливий момент. Один із варіантів гарантій безпеки, який обговорюється, - це присутність в Україні після завершення війни військ "коаліції охочих". Не всі країни, які входять до цієї коаліції, готові направити до нас своїх військових, але, тим не менш, десять країн готові.

При цьому американці вперше погодилися надати логістичну підтримку. США не направлятимуть своїх військових в Україну, і Трамп про це сказав під час зустрічі у Вашингтоні, але вони погодилися підтримувати і координувати. Що мається на увазі під логістичною підтримкою? Прикриття силами ППО (американськими ракетами і системами ППО в Румунії та Польщі). Я говорю не про конкретні домовленості, а про можливі варіанти. Наприклад, після завершення війни європейські війська розмістяться в Одесі, Львові, Вінниці та Житомирі (називаю приблизно), але їм потрібне повітряне прикриття, тобто системи ППО, що розташовані в сусідніх країнах НАТО, та авіація. Американці готові забезпечити навіть авіаційне прикриття. Плюс супутникові дані: якщо ракетні удари наносяться з російської території, значить, одразу буде оповіщення. Це працює для нас, але це має працювати і для європейців, які перебувають в Україні. Ось що приблизно мається на увазі.

Володимир Фесенко, спеціально для Главреда