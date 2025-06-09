Від Альп до островів — нові рейси спрощують планування подорожей

З травня 2025 року мандрівники, які вилітають з аеропорту Боденського озера у Фрідріхсгафені, зможуть дістатися до Ельби або Узедома без пересадок чи об’їзних маршрутів. Ці рейси виконуватимуться раз на тиждень, а подорож від зльоту до посадки триватиме приблизно півтори години, надаючи мандрівникам швидкий і простий спосіб дістатися до островів. Авіакомпанія MHS Aviation обслуговує ці рейси на літаках Dornier 328 у співпраці з туристичною компанією UKS Touristik. Ці нові маршрути розширюють сезонну мережу аеропорту до прибережних напрямків у південній і північній Європі.

Вильоти до Ельби відбуватимуться щоп’ятниці, з поверненням того ж дня. Рейси до Узедома заплановані на щосуботи з поверненням також у той самий день, як і у випадку з Ельбою. Завдяки такому розкладу жителі південної Німеччини, Австрії та Швейцарії зможуть уникнути довгих поїздок автомобілем, подорожей поїздом чи поромних переправ і просто полетіти прямо до місця призначення з меншими клопотами. Прямі рейси без зупинок особливо зручні для тих, хто планує коротку відпустку або має обмежений графік.

Ельба, розташована біля західного узбережжя Італії, відома своєю компактною площею, прибережними ландшафтами та збереженими історичними пам’ятками. На острові є чітко прокладені стежки для піших прогулянок, тихі пляжі для купання та навіть будинок, де Наполеон жив під час свого вигнання в 1814 році. Оскільки Ельба входить до Тосканського архіпелагу, вона не надто забудована, а туризм тут регулюється, що робить її спокійним і дружнім до природи місцем для відвідування.

Узедом, розташований на південному краю Балтійського моря, географічно поділений між Німеччиною та Польщею. Він включає традиційні приморські курорти, набережні XIX століття та райони зі спа-архітектурою. Рівнинна місцевість і довга берегова лінія сприяють рекреаційним активностям, таким як велоспорт і піші прогулянки. Жителі, що проживають поблизу Альп, тепер можуть полетіти прямо на острів, не проїжджаючи через великі міські аеропорти, такі як Берлін чи Гамбург.

Вечірнє світло на набережній острова Узедом. Джерело: unsplash Вечірнє світло на набережній острова Узедом. Джерело: unsplash

Малі аеропорти, як цей, дедалі частіше використовуються для з’єднання місць, які не є основними туристичними центрами, але все ж варті відвідування для відпустки. Замість того, щоб покладатися лише на централізовані авіаційні мережі чи довгі наземні подорожі, пасажири тепер можуть скористатися прямими сезонними сполученнями. Це може підвищити зручність, зменшити складність планування та відкрити доступ до регіонів, які раніше вимагали складніших транспортних рішень.