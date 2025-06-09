От Альп до островов — новые рейсы упрощают планирование путешествий

С мая 2025 года путешественники, вылетающие из аэропорта Боденского озера во Фридрихсгафене, смогут добраться до Эльбы или Узедома без пересадок или объездных маршрутов. Эти рейсы будут выполняться раз в неделю, а путешествие от взлета до посадки будет длиться около полутора часов, предоставляя путешественникам быстрый и простой способ добраться до островов. Авиакомпания MHS Aviation обслуживает эти рейсы на самолетах Dornier 328 в сотрудничестве с туристической компанией UKS Touristik. Эти новые маршруты расширяют сезонную сеть аэропорта к прибрежным направлениям в южной и северной Европе.

Вылеты в Эльбу будут проходить каждую пятницу, с возвращением в тот же день. Рейсы в Узедом запланированы на каждую субботу с возвращением также в тот же день, как и в случае с Эльбой. Благодаря такому расписанию жители южной Германии, Австрии и Швейцарии смогут избежать долгих поездок на автомобиле, путешествий на поезде или паромных переправ и просто полететь прямо к месту назначения с меньшими хлопотами. Прямые рейсы без остановок особенно удобны для тех, кто планирует короткий отпуск или имеет ограниченный график.

Эльба, расположенная у западного побережья Италии, известна своей компактной площадью, прибрежными ландшафтами и сохранившимися историческими достопримечательностями. На острове есть четко проложенные тропы для пеших прогулок, тихие пляжи для купания и даже дом, где Наполеон жил во время своего изгнания в 1814 году. Поскольку Эльба входит в Тосканский архипелаг, она не слишком застроена, а туризм здесь регулируется, что делает ее спокойным и дружеским местом для посещения.

Узедом, расположенный на южной оконечности Балтийского моря, географически разделен между Германией и Польшей. Он включает в себя традиционные приморские курорты, набережные XIX века и районы со спа-архитектурой. Равнинная местность и длинная береговая линия способствуют рекреационным активностям, таким как велоспорт и пешие прогулки. Жители, проживающие вблизи Альп, теперь могут улететь прямо на остров, не проезжая через крупные городские аэропорты, такие как Берлин или Гамбург.

Вечерний свет на набережной Узедом острова. Источник: unsplash

Малые аэропорты, как этот, все чаще используются для соединения мест, не являющихся основными туристическими центрами, но все же достойные посещения для отпуска. Вместо того чтобы полагаться только на централизованные авиационные сети или длинные наземные путешествия, пассажиры теперь могут воспользоваться прямыми сезонными сообщениями. Это может повысить удобство, уменьшить сложность планирования и открыть доступ к регионам, ранее требовавшим более сложные транспортные решения.