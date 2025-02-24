Залишиться тільки один: Трамп, Маск, Путін чи Зеленський?

На що я сподіваюся і чому закликаю не впадати у відчай, протриматися кілька місяців і тільки після того робити якісь далекосяжні висновки.

Виходжу з того, що нинішня ситуація, зокрема, відносини України з США — штучна і абсурдна. Зараз у нас разом вариться те, що за нормальних умов в одному казані опинитися не може.

Наприклад, ну не можуть дружньо взаємодіяти в одній зв’язці два артисти, які вважають себе світовими зірками, якщо нема спільного проекта і нема режисера-продюсера зверху, який зарівнює всі прояви амбіцій. Це я про Володимира Зеленського і Дональда Трампа. І ми це бачимо на власні очі.

І два бізнесових нарциса разом довго не протримаються. Це я вже про Ілона Маска і Трампа. Тому через доволі короткий час Маск з його потужним проросійським впливом вилетить з близького оточення Трампа.

І так само не зможуть співпрацювати в одному проекті два альфа-самці, схильні до володарювання. Це про Трампа і путіна. Кремлівській фюрерок не погодиться виконувати всі забаганки Трампа, зокрема, піти на хоч якісь поступки Україні у мирній угоді — ну, щоб капітуляція, яку нам нав’язують, виглядала більш пристойно. Відповідно, Трамп образиться, бо він переконаний, що рятує путіна. І сьогоднішній трампів "друг Вольодья" перетвориться на ворога.

Головне, щоб Україна мала максимально послідовну і тверду позицію. А для цього конче необхідне термінове оновлення влади. І краще обійтися без виборів.