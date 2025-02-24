Останется только один: Трамп, Маск, Путин или Зеленский?

На что я надеюсь и почему призываю не отчаиваться, продержаться несколько месяцев и только после того делать какие-то далеко идущие выводы.

Выхожу из того, что нынешняя ситуация, в частности, отношения Украины с США искусственная и абсурдная. Сейчас у нас вместе варится то, что в нормальных условиях в одном котле оказаться не может.

Например, ну не могут дружески взаимодействовать в одной связке два артиста, считающих себя мировыми звездами, если нет совместного проекта и нет режиссера-продюсера сверху, который заравнивает все проявления амбиций. Это я о Владимире Зеленском и Дональде Трампе. И мы это видим своими глазами.

И два бизнес-нарцисса вместе долго не продержатся. Это я уже об Илоне Маске и Трампе. Поэтому спустя довольно короткое время Маск с его мощным пророссийским влиянием вылетит из близкого окружения Трампа.

И так же не смогут сотрудничать в одном проекте два альфа-самца, склонных к владычеству. Это о Трампе и Путине. Кремлевский фюрерок не согласится выполнять все прихоти Трампа, в частности, пойти на хоть какие-то уступки Украине в мирном соглашении — ну, чтобы навязываемая нам капитуляция выглядела более прилично. Соответственно, Трамп обидится, потому что он убежден, что спасает путина. И сегодняшний трампов "друг Володья" превратится в врага.

Главное, чтобы Украина имела максимально последовательную и жесткую позицию. А для этого необходимо срочное обновление власти. И лучше обойтись без выборов.