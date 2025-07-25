Черги в аеропорту, затримки рейсів і скасування: правила компенсації за перельоти та права пасажирів

Літо — гаряча пора не лише на курортах, а й в аеропортах. Зростаючий попит на авіарейси призводить до довгих черг, скасувань, частих затримок рейсів і пропущених стикувань. Ці збої можуть суттєво зашкодити вашим планам, але ніхто не застрахований. Вашу подорож можуть перервати або відкласти. Проте в багатьох випадках ви можете отримати компенсацію за незручності. Для цього потрібно знати свої права, якщо ваш рейс скасовано або затримано.

Існують певні правила компенсації за авіарейси, яких повинні дотримуватися авіакомпанії та пасажири. Рекомендуємо ознайомитися з цими правилами під час бронювання квитка, щоб бути готовим до можливих проблем і знати процедуру вимагання компенсації за затримку рейсів. Також варто підготувати чіткий план дій у літній метушні аеропортів.

Що робити, якщо ви застрягли в черзі на перевірці безпеки?

На жаль, у реальності ви не зможете отримати компенсацію за затримку рейсу через надто довгу чергу на перевірці безпеки. Перевірки проводить не авіакомпанія, а аеропорт, тому у них немає підстав для відшкодування. Хоча це поза вашим контролем, запізнення на рейс через чергу на перевірці безпеки вважається вашою виною. Ви також не зможете вимагати заміну рейсу і будете змушені купувати новий квиток на інший доступний рейс, якщо все ж вирішите летіти.

Правила компенсації за затримку рейсів досить суворі, тому, якщо у вас є обґрунтовані побоювання, що ви проведете забагато часу на перевірці безпеки, дійте проактивно. Попередьте авіакомпанію, що можете пропустити рейс через довгу чергу. Тоді можливі кілька сценаріїв, які можуть вам допомогти. Ймовірно, на цьому рейсі буде достатньо пасажирів, щоб авіакомпанія затримала його. Деякі перевізники можуть запропонувати перебронювати вас на наступний доступний рейс за додаткову плату як компенсацію за затримку. Але уточніть, чи потрібно платити додатково, чи бронювати новий квиток. Наприклад, Ryanair стягує £100 за перебронювання на наступний доступний рейс, якщо ви прибули до стійки реєстрації за 40 хвилин до вильоту або щонайменше через годину після нього. EasyJet стягує £110, але дає до двох годин після вильоту. Virgin Atlantic, наприклад, перебронює вас безкоштовно.

Інший спосіб отримати компенсацію за затримку рейсу з об’єктивних причин — це відшкодування за вашою туристичною страховкою. Уважно перевірте всі сценарії, які покриває ваш страховий поліс, щоб дізнатися, чи передбачено компенсацію, якщо ви пропустите рейс через довгу перевірку безпеки, поломку автомобіля дорогою до аеропорту, затори чи погані погодні умови.

Отримати компенсацію від аеропорту за запізнення на рейс майже неможливо. Тож, якщо у вас є серйозні побоювання щодо пропуску рейсу, зверніться до персоналу аеропорту та підніміть галас. Вас можуть пропустити вперед у черзі, якщо до вашого рейсу залишилося дійсно мало часу.

Що робити, якщо ваш рейс затримали або скасували?

У разі скасування або затримки рейсу пасажир може вимагати компенсацію. Джерело: Freepik У разі скасування або затримки рейсу пасажир може вимагати компенсацію. Джерело: Freepik

Багато пасажирів знають про компенсацію за затримку рейсу більше ніж на три години. Однак інформація про те, як вимагати компенсацію за скасування рейсів, зазвичай доступна на сайті авіакомпанії. Сума залежить від відстані перельоту. Наприклад, якщо маршрут вашого рейсу становить до 1500 км, ви отримаєте близько £220 компенсації. Якщо відстань сягає 3500 км, сума відшкодування складе приблизно £350.

Існують поширені ситуації, коли авіакомпанія може відмовити в компенсації за рейс. Ці умови зазвичай вказані на сайтах операторів, але загалом включають надзвичайні ситуації, такі як страйки персоналу, екстремальні погодні умови або загрози безпеці.

Компенсація за затримку рейсу також стосується вашого перебування в аеропорту. Компанія зобов’язана забезпечити вас необхідним на час затримки. Це включає їжу та напої, а якщо вам доведеться залишитися на ніч, — проживання та трансфер. Ви також повинні мати доступ до безкоштовного телефонного зв’язку та електронної пошти. Якщо вам цього не надають в аеропорту, зберігайте чеки за свої витрати, щоб пізніше вимагати компенсацію за затримку рейсів. Будьте розумними у витратах: алкоголь, розкішні готелі та дорогі ресторани навряд чи будуть відшкодовані.

Бувають випадки, коли затримка рейсу становить більше 5 годин. У такій ситуації пасажир також має певні права. Ви можете повністю відмовитися від рейсу, і авіакомпанія зобов’язана повернути повну вартість квитка. Якщо ви застрягли в аеропорту на півдорозі подорожі, вам також повинні оплатити зворотний рейс до початкового пункту відправлення.

Якщо компанія скасувала ваш рейс, ви також повинні вимагати компенсацію за скасування рейсу. Це включає повне відшкодування вартості квитка та заміну рейсу. Якщо ви перебуваєте на півдорозі, ви також можете отримати зворотний квиток до вашого аеропорту. Якщо компанія пропонує вам заміну, вона також повинна забезпечити вас їжею, напоями, телефоном і, за необхідності, нічлігом і трансфером до готелю на час очікування заміни. Компенсація за скасування рейсу від авіакомпанії, якщо це вина авіакомпанії, виплачується, якщо вам доводиться чекати більше 2 годин на заміну або якщо дата вильоту менш ніж за 14 днів. Вона також залежить від часу скасування та відстані рейсу і становить від £110 до £520. Не забудьте перевірити компенсацію за скасування рейсу за вашою страховкою.

Що робити, якщо ви пропустили стикування?

Авіакомпанія може відшкодувати витрати за пропущене стикування, але не в усіх випадках. Джерело: Freepik Авіакомпанія може відшкодувати витрати за пропущене стикування, але не в усіх випадках. Джерело: Freepik

Подорож на великі відстані часто включає рейси з кількома пересадками. "Мій рейс затримали, і я пропустив стикування". Це проблема, яка переслідує багатьох мандрівників, особливо в пікові періоди. Якщо на якомусь етапі виникає тривала затримка, є ймовірність, що вся поїздка буде зіпсована. Якщо ваш виліт затримується, ви можете пропустити стикувальний рейс. У цьому випадку пасажир також може мати право на компенсацію за пропущене стикування, але лише якщо всі рейси в маршруті були придбані як одне бронювання.

Якщо ви запізнилися на стикування, повідомте авіакомпанію якомога швидше, щоб перенести ваш наступний рейс. Якщо ваш рейс був заброньований окремо, ймовірно, ви не отримаєте компенсацію за затримку авіакомпанії. Ви також можете не отримати відшкодування за затримку стикувального рейсу, якщо затримка становить менше 3 годин.

Хороший спосіб захистити себе в разі затримок рейсів — це бронювати рейс через туристичне агентство. У цьому випадку, навіть якщо ви бронювали рейси окремо, це юридично вважається одним контрактом. Таким чином, ви можете вимагати компенсацію від авіакомпанії.

Ваша туристична страховка також може покривати пропущене стикування, навіть якщо авіакомпанія має обґрунтовані причини відмовити в компенсації за затримку рейсу та подальше пропущене стикування.