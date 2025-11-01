Про загадкову російську ракету, яка загадкою не є

Здавалося, до технічної дрімучості більшості наших ЗМІ я мав би звикнути. Але ж ні — продовжують дивувати.

Це про чисельні публікації (копіпастять один в одного), де повідомляється, що після саміту Трамп-путін на Алясці Україну почали частіше атакувати якоюсь забороненою ракетою 9М729, яка може нести ядерний боєприпас.

Доповідаю по суті питання: та нема там нічого нового і особливо загрозливого. А щодо забороненого, то це навіть не смішно.

У сімействі "Калібр" понад двадцять різних модифікацій крилатих ракет, які вирізняються певними змінами в конструкції і габаритах в залежності від призначення і умов запуску. Відповідно, є морського базування, є підводного, є повітряного, є наземного. 9М729 з дальністю 2.500 км (як і її копія 9М728 з дальністю, зменшеною до 500 км) входить до сімейства "Калібр" і пристосована для запуску з наземного комплексу "Іскандер", тому має ще іншу назву — "Іскандер К".

При цьому, майже всі ракети сімейства "Калібр" можуть нести ЯЗ.

"Калібрами", переважно морського базування, нас атакують з першою ночі повномасштабки. Але й "Іскандери К", які за тактико-технічними характеристиками від морських "Калібрів не вирізняються, для України теж, на жаль, не новина. Але дійсно, є помітне зростання кількості запущених саме 9М729 з дальністю 2.500 км.

Воєнна логіка підказує, що з наземних комплексів доречніше запускати псевдобалістичні "Іскандери М". Тому збільшення запусків "Іскандерів К" може пояснюватися однією з двох взаємовиключних причин, обирайте, яка більше подобається:

Або у ворога виник надлишок саме "Іскандерів К" модифікації 9М729, і він їх утилізує. Такий надлишок міг бути результатом відмови Кремля від потенційного повітряного удару по одній з країн НАТО. Або у ворога виник дефіцит псевдобалістичних ракет "Іскандери М", бо їх, як складні для ППО, росія акумулює для майбутнього удару по країні НАТО.

А тепер про те, у якому сенсі крилата ракета 9М729 є забороненою.

У 1987 році Р. Рейган і М. Горбачов підписали РСМД — Договір о ліквідації ракет середньої і малої дальності (більше 500 км). Але це стосувалося лише ракет наземного базування! Тобто, ані існуючи "Томагавки" (дальність 1.800 км), ані майбутні "Калібри" (дальність 2.500 км) під нього не потрапляли. А комплекс "Іскандер" — так. Саме тому псевдобалістний "Іскандер М" має дальність 500км. І крилатий "Іскандер К" з ракетою 9М728 теж літає на 500 км — все згідно РСМД.

Проте підла путінська росія не могла не смахлювати! І там потихеньку переробили морський "Калібр" з дальність 2.500 км під наземний комплекс "Іскандер" (це і є "загадкова" ракета 9М729), сподіваючись, що ніхто не помітить. Американці помітили, і Д. Трамп ще під час першого президентства припинив дію Договору РСМД у зв’язку з порушенням його з боку рф.

То ж ракета 9М729 заборонена договором, який давно не діє. При цьому всі "Калібри" незалежно від дальності і назви є однією з самих зручних цілей для українського ППО-ПРО. І це — головне.