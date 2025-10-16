Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі

Мер Труханів досі чи вже не мер, зараз не має значення. З точки зору офіційного Києва - юридично він більше не мер, а його спроби залишитися "при ділах" залежатимуть виключно від того, наскільки це дозволить йому Київ

Звичайно, ніяких виборів не буде, але позбавлення Труханова громадянства не може не викликати розмови про вибори. А російський паспорт, показаний СБУ - про сепаратизм.

З точки зору народної легітимності в Труханова нема конкурентів. Він політик номер 1,2,3 і може навіть 5 в Одесі. Відрив наступного конкурента (якого, наразі, де-факто, не існує) величезний. Труханів має свій пригодований електорат, який, в своїй більшості, голосує за того, на кого він вкаже. Останній рік (як мінімум) Банкова пробувала створити конкурента Труханову у вигляді керівника області Кіпера. Схоже, не дуже вдало саме з електоральної точки зору. Сам Труханов теж пробував розкручувати "дублера", але теж не дуже вдало. Зрештою, на те він і дублер, щоб зʼявлятися тоді коли головний актор не може вийти на сцену. Але за цим треба буде окремо спостерігати. Чи може новий очільник ВЦА саме електорально змінити ситуацію? Дуже сумнівно. Парашутисти в більшості українських міст могли прижитися тільки в момент диких нагинань електорату. По любові це не вийшло навіть у Саакашвілі, хоча той і зміг створити власну фракцію. Найближчим часом в Одесі ми не побачимо якихось бунтів чи демаршів. Всі ці речі відкладаються на далеке потім. Вже зараз ми це бачимо по реакції головних гравців. Якщо говорити безпосередньо про Одесу, то бізнес чекає відповіді на одне питання: як будуть співіснувати Лисак і Кіпер, бо найчастіші нарікання, які доводилося чути - це нарікання на те, що в протистоянні між мером і губернатором різко ускладнювалися бізнес процеси. Власне, головний страх - черговий економічний переділ. Щодо пересічних одеситів, то вони чекають. Вони не будуть проти зняття Труханова. Але й не будуть за його зняття, особливо через форму цього самого зняття. Голосувати розумом, серцем чи ногами - це надто відкладене в часі питання.

І останнє: чи вплинуть ці зміни на рівень сепаратизму в місті? Станом зараз ніяк. Все буде залежати, перш за все, від популярності чи непопулярності тих, хто буде керувати містом. А також від загальноукраїнських процесів.