Про переговори щодо Томагавків: що очікувати

Українські ЗМІ повідомили (з посиланням на публікацію у виданні Bloomberg), що пані посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що її країна веде зі Штатами "позитивні" переговори про придбання ракет Tomahawk та іншої зброї дальньої дії. В етері телепрограми Balance of Power Стефанішина сказала, що "обговорення ще тривають, але у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням доступних фінансових ресурсів для придбання більших військових можливостей у США". За її словами: "Це не тільки Tomahawk, а й різні типи інших ракет дальньої та ближньої дії, і я можу тільки сказати, що це досить позитивно".

Однак у публікації Bloomberg зазначають, що заяви Стефанішиною прозвучали після того, як Трамп дав зрозуміти, що не розглядає можливості відправки Tomahawk до України. Як тоді все це розуміти? Бажане видається за дійсне?

Насправді, між заявою Стефанішиної і коментарями Трампа не має протиріччя. І переговори про американські ракети відбуваються, і Трамп поки не поспішає з рішенням з цього питання.

Тему продажу Україні "Томагавків" заявили саме представники адміністрації США, зокрема і особисто Президент Трамп. І робилося це для тиску на Кремль, щоб росія відновила мирні переговори, а не для того, щоб вже зараз надати ці ракети Україні. Частково цей тиск спрацював. Путін зателефонував Трампу, вони домовились про зустріч в Будапешті. І після цього Президент США відклав тему "Томагавків" для України. Як зазначив Президент Зеленський, нам не сказали "так", але не сказали і "ні". Однак Трамп зробив велику тактичну помилку. Він занадто швидко і занадто показово зняв з порядку денного тему "Томагавків", що в Кремлі сприйняли як прояв слабкості і знов почали вимагати односторонніх поступок з боку України і "миру на російських умовах". Врешті решт це призвело до зриву саміту в Будапешті і до чергової кризи в переговорах між США і рф про завершення російсько-української війни в Україні.

Однак, щоб відновити мирні переговори, Сполученим Штатам треба буде посилювати тиск на росію. Одного риторичного тиску буде замало. Потрібно буде посилювати санкційний тиск на рф. Але, як засвідчила історія з обговоренням теми "Томагавків", питання постачання Україні далекобійної американської зброї дуже нервує Кремль. Там відразу починають метушитися. Тому цей інструмент і слід використовувати в першу чергу, і не на словах, а в конкретних домовленостях. Цілком імовірно, що в Білому домі це також розуміють, і про всяк випадок ведуть з представниками України технічні переговори на тему можливого продажу американських ракет (не обов’язково "Томагавків") нашій країні.

І поза сумнівом, що такі переговори відбуваються за ініціативою української сторони. Власне, весь час українського спротиву повномасштабному російському вторгненню саме Україна починала переговори з США про постачання нам конкретних видів американської зброї (важкої артилерії, Хаймерсів, систем ППО "Петріот", танків "Абрамс", літаків F-16, ракети ATACMS). Спочатку нам завжди казали "ні", потім починали думати і навіть обговорювати постачання цієї зброї, а вже на третій фазі нам давали цю зброю, хоча і в обмеженій кількості. По "Томагавкам" ми вже на другій фазі цього процесу, хоча маловірогідно, що нам їх можуть продавати вже найближчим часом. Більш імовірними є потенційні і перспективні домовленості по інших видах американської ракетної зброї.

Те, що технічні переговори про постачання американських ракет Україні (зокрема і "Томагавків") дійсно відбуваються, підтвердив 7-го листопада Президент Зеленський. На брифінгу з журналістами він сказав, що це переговори з виробниками. А для остаточного рішення потрібен позитивний сигнал від Трампа. Як свідчить практика діяльності Президента США, щоб такий сигнал врешті решт з’явився потрібні певні політичні і переговорні обставини, відповідний настрій Трампа і, звісно, наполеглива робота з Президентом США та його Адміністрацією.