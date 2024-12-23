Про що міг домовитися Фіцо з Путіним

А якщо тверезо подумати, то що міг хотіти Фіцо від бункреного? Поновити постачання газу через українську територію? А як це можна зробити?

Альтернативних українському шляхів немає. Отже, Фіцо чекає, що бункерний якось натисне на Україну, і та погодиться. А як той може тиснути? Ну явно ж не резолюціями Радбезу ООН і не рішеннями міжнародних судів.

Тобто, інших варіантів, окрім як того, що Фіцо просив бункреного активізувати терористичні акти проти цивільних українців, просто немає і бути не може.

Звісно, самі росіяни це зафіксують і додадуть до течки "Фіцо". Серед іншого компромату. Навіщо цей дурник пішов на таке - загадка, але фактом є те, що те, що раніше він робив для росіян за гроші, тепер буде робити безкоштовно. Як співучасник військових злочинів, докази чого надійно заховані до потрібного моменту.