А если здраво подумать, то что мог хотеть Фицо от бункреного? Возобновить поставки газа через украинскую территорию? Как это можно сделать?

Альтернативных украинским путей нет. Итак, Фицо ожидает, что бункерный нажмет на Украину, и та согласится. А как тот может давить? Ну явно не резолюциями Совбеза ООН и не решениями международных судов.

То есть других вариантов, кроме как того, что Фицо просил бункреного активизировать террористические акты против гражданских украинцев, просто нет и быть не может.

Конечно, сами россияне это зафиксируют и добавят к папке "Фицо". Среди прочего компромата. Зачем этот дурачок пошел на такое – загадка, но фактом является то, что то, что раньше он делал для россиян за деньги, теперь будет делать бесплатно. Как соучастник военных преступлений доказательства чего надежно спрятаны до нужного момента.