Новий полк безпілотних систем: швидке розгортання значно посилить боєздатність сухопутних військ

8 грудня Кирило Верес оголосив про створення нового 20-го полку безпілотних систем К-2. За перші два тижні подано вже 4,5 тисячі заявок на вступ до полку.

Полк створюється у складі Сухопутних військ ЗСУ на базі 2-го механізованого батальйону 54-ї механізованої бригади, батальйону К-2. Особливу увагу формуванню приділяють головнокомандувач ЗСУ О.Сирський та командувач СВ ЗСУ М.Драпатий, організаційні проблеми полку по людяхта озброєнню заслуховуються та розглядаються на вищому рівні раз на тиждень.

Така увага пов'язана не тільки з медійним впливом Вереса, це в першу чергу визнання керівництвом ЗСУ високих бойових якостей лінійного піхотного батальйону, який понад 2 роки без ротацій тримає основний танконебезпечний напрямок удара на украінське місто Сіверськ.

Ось результати бойових дій батальйону К-2 з 1 січня по 1 грудня 2024 року, під командуванням Вереса, обліковуються тільки ті втрати ворога, які зафіксовані на відео та вказані з координатами у системі Дельта, тобто без урахування ймовірних втрат у знищених бліндажах, лісах, кущах, спорудах, де дрони не зафіксували ураження. Тобто це облік мінімальних підтверджених втрат росіян, які насправді є значно більшими.

Отже, знищено усіма видами озброєння батальйону К-2 за 11 місяців 2024-го року:

Російських солдат - 1185 (поранено - 1089);

Танків - 16 (пошкоджено - 15);

Гармат та мінометів - 31 (пошкоджено 21);

РСЗВ - 2;

Систем ППО - 2 (пошкоджено - 3);

Бронемашин - 61 (пошкоджено - 11);

Автомобілів - 104 (пошкоджено - 46).

При цьому втрати самого батальйону К-2 менші від ворога як мінімум у 12 разів.

Швидке розгортання полку на базі батальйону К-2 значно посилить боєздатність сухопутних військ. Важливо, що цілою частиною безпілотників командує піхотний командир, який досконало розуміє тактику дій піхоти, її фізичні та моральні можливості, взамодію усіх вогневих засобів, дронів та РЕБ з піхотою, командир, у якого є готове бачення тактики дронів для збереження життя піхотинців. Тому формування полку дозволить масштабувати успішну модель на значній ділянці фронту, навчити інших піхотних командирів системно застосовувати високотехнологічне озброєння для економії життя наших людей та максимальної ліквідації ворога.

Полк формується у швидкому темпі, заявки розглядаються також дуже швидко, ось посиланнчя: https://www.youtube.com/watch?v=AIhGnLyNYEo