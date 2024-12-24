8 декабря Кирилл Верес объявил о создании нового 20-го полка беспилотных систем К-2. За первые две недели подано уже 4,5 тысячи заявок на вступление в полк.

Полк создается в составе Сухопутных войск ВСУ на базе 2-го механизированного батальона 54-й механизированной бригады, батальона К-2. рассматриваются на высшем уровне раз в неделю.

Такое внимание связано не только с медийным влиянием Вереса, это, в первую очередь, признание руководством ВСУ высоких боевых качеств линейного пехотного батальона, который более 2 лет без ротаций держит основное танкоопасное направление удара на украинский город Северск.

Вот результаты боевых действий батальона К-2 с 1 января по 1 декабря 2024 г., под командованием Вереса, учитываются только те потери врага, которые зафиксированы на видео и указаны с координатами в системе Дельта, то есть без учета вероятных потерь в уничтоженных блиндажах, лесах, кустах, сооружениях, где дроны не зафиксировали поражения. минимальных подтвержденных потерь россиян, которые на самом деле значительно больше.

Итак, уничтожено всеми видами вооружения батальона К-2 за 11 месяцев 2024 года:

Российских солдат – 1185 (ранено – 1089);

Танцев – 16 (поврежден – 15);

Орудий и минометов – 31 (поврежден 21);

РСЗО – 2;

Систем ПВО – 2 (поврежден – 3);

Бронемашин – 61 (поврежден – 11);

Автомобилей – 104 (повреждены – 46).

При этом потери самого батальона К-2 меньше врага как минимум в 12 раз.

Быстрое развертывание полка на базе батальона К-2 значительно усилит боеспособность сухопутных войск. , у которого есть готовое видение тактики дронов для сохранения жизни пехотинцев Поэтому формирование полка позволит масштабировать успешную модель на значительном участке фронта, научить других пехотных командиров системно применять высокотехнологичное вооружение для экономии жизни наших людей и максимальной ликвидации врага.

Полк формируется в быстром темпе, заявки рассматриваются также очень быстро, вот ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=AIhGnLyNYEo