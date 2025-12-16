Новорічний геополітичний пасьянс: США намагаються продати Україну Росії

США намагаються продати Україну Росії, щоб відірвати Москву від Китаю, відповідно, історично та цивілізаційно назавжди послабити Європу. США намагаються, обдуривши Київ, шматками продати Україну путінській Росії. Спочатку Крим, зараз Донбас і так далі.

У Кремлі сподіваються, що розорена війною окупована частина України послабить Європу, але посилить Росію проти перманентної ескалації Китаю. Повернувши собі частину України, Кремль також сподівається на повернення міжнародної могутності Росії, яка принципово неможлива без України.

У такому разі Європа буде зацікавлена "продати" Росію Китаю, щоб Кремль не дістався США. Можливий трампівський союз США та Росії заважає Китаю, загрожує Європі та смертельно небезпечний для України, оскільки він буде заснований на зраді України та пріоритеті сили над правом.

Європа хоче продати Росію Китаю, сподіваючись, що Пекін надовго загрузне на Далекому Сході на кілька десятиліть. А те, що залишиться від європейської частини путінської Росії, поступово перетвориться на "Московську Росію" або напів мирну Новоросію, яка вічно з'ясовуватиме відносини зі "своїми" колишніми регіонами РФ-Кавказом, Поволжям, Сибіром.