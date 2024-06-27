Не більше 6 годин на добу: коли в Україні покращиться ситуація з електроенергією

В Україні майже щодня застосовуються графіки відключень світла. Проте ситуація вже може змінитися в серпні.

Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі "Київ 24". Він зазначив, ситуація покращиться завдяки ремонтним роботом.

"Десь останній тиждень, останні десять днів. Я думаю, що обмеження будуть тривати чотири-шість годин на добу – не більше", – сказав Олександр Харченко.

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Крім цього, "комфортно" скоріше всього буде восени. За його словами, йому складно передбачити нові атаки російських окупантів, але в цілому все йде до покращення.

Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

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