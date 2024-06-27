Не более 6 часов в сутки: когда в Украине улучшится ситуация с электроэнергией

В Украине почти каждый день применяются графики отключений света. Однако ситуация уже может измениться в августе.

Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире "Киев-24". Он отметил, что ситуация улучшится благодаря ремонтным роботом.

"Где-то последняя неделя, последние десять дней. Я думаю, что ограничения продлятся четыре-шесть часов в сутки - не больше", – сказал Александр Харченко.

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Кроме этого, "комфортно" скорее всего будет осенью. По его словам, ему сложно предугадать новые атаки российских окупантов, но в целом все идет к улучшению.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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