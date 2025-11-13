русский
Справжня криза української влади ще попереду

Олександр Кочетков

Українська влада переживає черговий критичний момент. Так вже влаштована Україна, що подібні моменти гарантовано виникають у будь-якої нашої влади.

Але криза влади відбудеться не через корупцію. Тобто, не переважно через корупцію.

Давайте будемо чесними хоча б перед собою: невже ми не здогадувалися, що можновладці крадуть несамовито, фактично, мародерять і збагачуються на війні? В мене особисто після того, як виник скандал з махінаціями з гумдопомогою у Запорізькій області у 2022 році і ніхто реально покараний не був, ілюзій не залишилося.

Ні, зараз тільки квіточки, а отруйні вовчі ягідки ще не поспіли... І виникне справжня криза через провали на фронті. Тому що там ситуація постійно погіршується — і в районі Покровська-Мирнограду, і на Запорізькому напрямку. Цілком можливо, що до критичних напрямків додадуться ще й інші. Чогось рішучого по виправленню ситуації від нашого воєнного командування не помітно.

А якщо для загальновійськових операцій змушений підключатися спецназ ГУР та інші, це означає, що з резервами та їхнім залученням все не надто добре.

Але суспільству, на жаль, значно цікавіше обсмоктувати відносини між міністрами і малювати жаби на фігурантів скандалу. Сергей Дацюк правий: навряд чи Другу Українську республіку можна врятувати. Точніше, рятувати її немає сенсу, бо з цинічною мародерською елітою вона просто не життєздатна.

Господь любить трійцю? Можливо. Але Третя Українська республіка навряд чи встигне з’явитися за життя цього покоління. Одна надія — на розвиток ШІ і клонування. 

