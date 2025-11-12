Як РФ зганьбилася з історією викрасти перехоплювач МіГ із ракетою ''Кинджал''

Російський пропагандистський телеканал Zvezda звинуватив Україну в спробі викрасти перехоплювач МіГ-31К з ракетою Х-47М2 "Кинджал".

За заявами російських пропагандистів, які посилаються на слова якогось штурмана, за перегін перехоплювача з ракетою пропонували $3 млн, а операцію готували спецслужби України і... Великої Британії! Ні, ну куди ж без MI6!

А тепер трохи технічних нюансів.

Висотний перехоплювач МіГ-31К виробляли з 1975 до 1994 року. Технічна документація щодо цього літака вже давно гуляє не те, що по західних спецслужбах, а навіть і у відкритих джерелах.

Ракета Х-47М2 "Кинджал" являє собою модифікацію балістичної ракети 9М723 авіаційного базування, яку з 2022 року вивчили, як то кажуть, уздовж і поперек. Настільки вздовж і впоперек, що відомо, які мікросхеми і мікрочіпи західних компаній у них застосовуються.

Тобто, з точки зору отримання технічної та технологічної інформації, Міг-31К і Х-47М2 особливого інтересу не представляли.

Російські пропагандисти заявляють, що це викрадення готували з метою організації провокацій проти країн Заходу і звинуваченням у цьому Росії. Але тут виникає питання, а що було 19 вересня, коли в повітряний простір Естонії, в районі острова Вайндлоо, увійшли одразу 3 російських МіГ-31? Це вже була провокація українських і британських спецслужб чи ще ні?

А раніше російський Мі-8 так само, в тому ж районі, порушував повітряний простір Естонії. Чи це теж був не російський вертоліт, а провокація українських і британських спецслужб... В Естонії.

А 22 червня, коли, неймовірно, але в тому ж районі російський Іл-76 порушив повітряний простір Естонії!

Очевидно, що росія найближчим часом активізує провокації проти Естонії, заздалегідь готуючи для свого споживача інформаційного фаст-фуду виправдання таких дій - це все провокації українських і британських спецслужб. Ситуація негативна. Особливо для подальшого розвитку подій щодо Естонії.

Як я неодноразово заявляв у своїх інтерв'ю і статтях, це найбільш вразлива країна ЄС перед імовірним вторгненням РОВ. Поки що це тільки підготовка виправдання низки провокацій і активних гібридних операцій, але далі може бути більше. Хто не вірив у таку загрозу - залишайтеся в зашореному світі й далі.