Над Україною антициклон: якою буде погода в найближчі дні

І сьогодні, і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня над Україною - антициклон.

А це означає, що будь-які серйозні чи й легковажні дощі малоймовірні.

Тому повсюди в Україні - мало хмар, переважно біленькі щокастенькі кумулюси, або й взагалі без хмар, багато сонця, замало вологи, словом, без опадів.

Температура повітря завтра, 13-го серпня, в Україні протягом дня коливатиметься в межах +24+28 градусів, у південній частині та на Закарпатті +28+30 градусів.

У Києві у середу очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15, вдень близько +25 градусів.

Так і буде до кінця тижня, а в неділю та понеділок ще й посилиться спека.

Проте, на щастя, нічна температура повітря вже навряд чи підніматиметься вище +20 градусів, хіба місцями в південній частині.

Тому доробляйте ремонти, особливо з фарбуванням дахів чи парканів, займайтеся фізичною підготовкою на відкритому повітрі - для здоров'я чи для війська чи одночасно, порядкуйте городи і клумби, віддавайте щодня шану кавунам, помідорам, лохині (поки найдешевша в році), і, звісно ж, усюдисущим кабачкам. І не забувайте, що квітки кабачків також дуже смачні у клярі)

А на фотографії - якраз оті щокастенькі кумулюси. Ці - миргородські)