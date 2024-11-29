На чудовий порятунок за допомогою Трампа Путін уже не сподівається

Путін щодня влаштовує сеанси ракетобесся. На чудовий порятунок за допомогою Трампа він, певне, вже не сподівається. Залишається сподіватися тільки на нове "диво Ліщини". До диктатора приєднався і голова ОЗУ РПЦ Гундяєв. Він назвав Ліщину великою "стоп-машиною" і "фантастичною зброєю", яка вводить Захід у "якийсь кошмар", а потім подякував Творцеві (закреслено) творцям Ліщини. Поки щоправда "ввести в жах" їм вдалося лише власний рубль, але служителів культу Ліщини це не бентежить.

Християнство в Росії як державну релігію давно замінило язичницьке перемогу, а тепер ще й ракетобесся. Якщо так піде, вони поклонятимуться макету Ліщини замість розп'яття, молитимуться на нього і повзатимуть навколо на колінах, періодично розбиваючи об підлогу порожні лоби.

Нова редакція Отче наш за версією Путіна-Гундяєва звучатиме приблизно так:

Ліщина наша, Іже лети по небесі! Нехай святиться бомба твоя, Хай прийдуть жертви твої, Хай сповниться удар твій, Вибух насущний дай нам днесь, І пробач нас за гордість тобою, А ми не пробачимо тих, що сумніваються в твоїй мощі, І не введи нас в промах, Але визволь від контрудара, Бо твоя є свята тяга, і праведна боєголовка, і гіперзвукова слава, Нині і повсякчас, і на віки віків!