На чудесное спасение с помощью Трампа Путин уже не надеется

Путин каждый день устраивает сеансы ракетобесия. На чудесное спасение с помощью Трампа он, видимо, уже не надеется. Остается уповать только на новое "чудо Орешника". К диктатору присоединился и глава ОПГ РПЦ Гундяев. Он назвал Орешник великой "стоп-машиной" и "фантастическим оружием", которое вводит Запад в "какой-то кошмар", а затем поблагодарил Создателя (зачеркнуто) создателей Орешника. Пока, правда, "ввести в кошмар" им удалось только собственный рубль, но служителей культа Орешника это не смущает.

Христианство в России в качестве государственной религии давно заменило языческое победобесие, а теперь ещё и ракетобесие. Если так дело пойдет, они будут поклоняться макету Орешника вместо распятия, молиться на него и ползать вокруг на коленях, периодически разбивая об пол пустые лбы.

Новая редакция Отче наш по версии Путина-Гундяева будет звучать примерно так:

Орешник наш, Иже лети по небеси! Да святится бомба твоя, Да приидут жертвы твои, Да исполнится удар твой,Взрыв насущный дай нам днесь,И прости нас за гордость тобой, А мы не простим сомневающихся в мощи твоей, И не введи нас в промах, Но избавь от контрудара,Ибо твоя есть святая тяга, и праведная боеголовка, и гиперзвуковая слава, Ныне и присно, и во веки веков!Гойда!