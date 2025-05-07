Чи можна взяти парасольку в літак: що кажуть правила авіакомпаній і аеропортів та яку парасольку обрати, щоб пройти детектори і перевірку?

Коли ви збираєте валізи в подорож, у вас може виникнути в останню хвилину питання, чи дозволено брати з собою певні предмети, наприклад, парасолю, в літак. Чи класти її у валізу, чи брати з собою в салон, і чи доведеться за це платити — навіть така проста річ може викликати багато запитань. Тут ви знайдете всі відповіді на запитання, пов’язані з тим, як взяти парасолю на борт літака.

Чи можна брати парасолю в літак?

Правила перевезення парасольки відрізняються в залежності від авіакомпанії. Джерело: Image cookie_studio/Freepik Правила перевезення парасольки відрізняються в залежності від авіакомпанії. Джерело: Image cookie_studio/Freepik

Як і у випадку з багатьма іншими предметами, присутність яких у багажі зазвичай викликає багато запитань у мандрівників, можливість взяти їх із собою на рейс залежить від правил авіакомпанії. Тому найпростіший і найнадійніший спосіб дізнатися, чи можна взяти парасолю в літак — звернутися до служби підтримки клієнтів телефоном або на сайті авіакомпанії та отримати консультацію з цього та інших питань. Якщо ви бронювали авіаквитки через туристичну компанію, ви також можете звернутися з усіма запитаннями безпосередньо до свого туристичного агента.

Зазвичай парасолі дозволяється брати на борт. Але більшість авіакомпаній часто мають різні обмеження, які є досить нешкідливими, але все ж можуть створити незручності для пасажира. Ці обмеження зумовлені тим, що аеропорти та авіакомпанії вважають парасолі предметом, який потенційно може становити небезпеку. Тому, як правило, парасоля не повинна перевищувати 50–55 сантиметрів у довжину. Ця цифра є узагальненою, оскільки стосується загальних правил, але дозволена довжина парасолі може відрізнятися залежно від авіакомпанії.

Якщо говорити про вагу, то зазвичай жодних вимог до парасолі немає. Але оскільки парасолю можна покласти в ручну поклажу або скласти в багаж, варто пам’ятати, що для них існують обмеження за вагою. Для ручної поклажі максимальна вага зазвичай становить 5–7 кг, а багаж не повинен перевищувати 15 кг. Тому, беручи парасолю з собою в аеропорт, подумайте, чи не перевищите ви максимально дозволену вагу, інакше її доведеться залишити на пункті контролю.

Також існують правила TSA, якими можна керуватися у питанні, чи можна брати парасолю на літак. Згідно з TSA, можна, але має значення тип парасолі та її пакування. Їх можна перевозити в ручній поклажі та зареєстрованому багажі, але обов’язково потрібно пройти попередній огляд безпеки через потенційні ризики.

Чи можна взяти парасолю в ручну поклажу?

Авіакомпанії в більшості випадків мають обмеження щодо розміру ручної поклажі. У той час як компактні парасолі легко поміщаються під переднє сидіння або на верхню полицю, більші парасолі, швидше за все, доведеться здавати в багаж.

Кожна авіакомпанія має власну політику щодо розміру ручної поклажі. Наприклад, у Delta Airlines та Alaska Airlines можуть бути багажні відсіки різних розмірів, і маленька складана парасоля, яка легко поміщається на полиці в одному літаку, може не підійти для іншого. Тому краще уточнити це під час підготовки до польоту. Це допоможе уникнути проблем під час посадки та забезпечить поїздку без збоїв і зайвого занепокоєння.

Чи можна покласти парасолю в зареєстрований багаж?

Так, ви можете безпечно покласти цей предмет у свою валізу: його дозволено перевозити в багажі, і там йому нічого не загрожує. Але це означає, що у вашому багажі буде менше вільного місця. Тому, якщо вам доведеться щільно упаковувати валізу, не варто жертвувати простором заради парасолі — краще взяти її з собою в салон. Проте в цьому випадку діятимуть певні обмеження.

Чи можна взяти велику парасолю в літак?

Під час перевірки в аеропорту до парасолі зазвичай не виникає особливих питань, лише якщо вона не перевищує очікуваний розмір, не виготовлена з металу та не має загостреного кінця. Інакше її можуть додатково перевірити або навіть конфіскувати.

Тож якщо у вас парасоля, що не відповідає обмеженням, варто підійти до стійки реєстрації та ввічливо запитати, чи можна й як її взяти в літак. Якщо у вас парасоля, яка вміщується в сумочку, ви без проблем зможете дістатися до місця призначення з нею.

Чи можна взяти маленьку парасолю в літак?

Вибираючи, які парасолі можна взяти з собою в літак, орієнтуйтесь на короткі складані парасолі — це варіант, який підходить на 100%. Вони досить практичні, тому багато хто надає їм перевагу для подорожей. Але якщо ваша парасоля має видимі пошкодження або дефекти (наприклад, стирчить спиця тощо), працівники аеропорту або авіакомпанії можуть не дозволити взяти її на борт.

Якщо трохи пошукати в Інтернеті, можна дізнатися, що існує величезний вибір парасоль спеціально для ручної поклажі. Вони складні, коротші, трохи легші та міцніші за звичайні складані парасолі. Якщо ви часто літаєте, має сенс придбати таку парасолю, щоб не турбуватися про ці дрібниці перед подорожжю.

Чи можна взяти пляжну парасолю в літак?

Перевезення пляжної парасолі в літаку є складнішим, але також можливе. Джерело: Image Terri Cnudde/Pixabay Перевезення пляжної парасолі в літаку є складнішим, але також можливе. Джерело: Image Terri Cnudde/Pixabay

Це залежатиме від характеристик самої парасолі та правил авіакомпанії. Можливо, доведеться здати її в багаж, можливо, дозволять взяти із собою, а можливо — взагалі не дозволять провезення.

У більшості випадків звичайну пляжну парасолю дозволяють перевозити лише у зареєстрованому багажі. Також доведеться доплатити, якщо її розміри не відповідають загальним правилам авіакомпанії. До речі, деякі з них мають окремі тарифи на перевезення пляжних парасоль.

Якщо у вас є компактна пляжна парасоля, яка у складеному вигляді має такий самий розмір, як звичайна, її навіть можна взяти в ручну поклажу, якщо вона відповідає допустимим розмірам. Але незалежно від розміру й ваги, переконайтеся, що ваша пляжна парасоля не має загостреного кінця.

Чи можна взяти гольф-парасолі?

Як перевозити великі парасолі, такі як гольфові або пляжні, на літаку? Ця ситуація може створити труднощі під час авіаперельоту. Через свої габарити вони можуть підпадати під окремі правила різних авіакомпаній. Наприклад, гольф-парасолі можуть класифікуватися як спортивне спорядження або спеціальні предмети. Це означає особливі вимоги до пакування або додаткову оплату. Тож якщо у вашому багажі є така річ, як гольф-парасоля, вивчіть політику авіакомпанії, щоб уникнути незручностей.

Типи парасоль і авіаційна безпека

Те, який саме тип парасолі ви вирішили взяти з собою в літак, має велике значення під час проходження контролю в аеропорту. Довгі парасолі, парасолі-тростини та великі дорожні парасолі частіше привертають увагу на пунктах контролю й піддаються суворішій перевірці.

Малі складані парасолі — це найбезпечніший варіант, оскільки їх рідше сприймають як потенційну зброю, і правила більшості авіакомпаній дозволяють брати їх як особисті речі.

Традиційні прямі та загострені парасолі часто привертають особливу увагу під час перевірки безпеки. У той час як складана парасоля з плоским кінцем може легко пройти перевірку, велика парасоля з загостреним кінцем може взагалі не пройти. Тож якщо у вас є такий предмет серед речей, переконайтеся, що гострі кінці надійно закриті, або оберіть менш "небезпечну" парасолю.

Ще один етап перевірки на пункті контролю — це металодетектори. Їхні детектори можуть спрацювати на парасолі з металевим каркасом або металевими компонентами. Це стосується переважно пляжних і гольф-парасоль: вони повинні витримувати більші навантаження, ніж повсякденні парасолі, тому в їхній конструкції більше металу.

Правила авіакомпаній щодо парасольок у пасажирів

Проста, компактна парасоля полегшує проходження перевірки безпеки в аеропорту. Джерело: Image Freepik Проста, компактна парасоля полегшує проходження перевірки безпеки в аеропорту. Джерело: Image Freepik

Як згадувалося вище, правила щодо перевезення певних предметів, зокрема парасольок, на борту літака можуть відрізнятися залежно від авіакомпанії. Нижче ми розглянемо деякі з основних компаній, щоб ви могли отримати загальне уявлення про те, з якими обмеженнями ви можете зіткнутися, якщо вирішите взяти парасолю на борт.

Air France

Якщо ви летите цією авіакомпанією, ви можете взяти парасолю на борт як додатковий предмет, який не враховується як ручна поклажа.

American Airlines

Правила American Airlines не передбачають чітко можливість перевезення парасольок. Проте ви можете взяти парасолю з собою на борт, і вона не вважатиметься предметом, за який потрібно доплачувати. Але парасолю ретельно перевірять на контролі безпеки.

Delta

Авіакомпанія Delta дотримується приблизно таких самих правил: парасолі можна вільно брати на борт, немає потреби пакувати їх у сумку, оскільки вони не вважаються додатковим предметом.

EasyJet

У правилах цієї авіакомпанії парасолі вважаються особистим предметом, якщо вони не перевозяться в ручній поклажі.

KLM

Якщо парасоля відповідає вимогам за розміром 40x30x15 см, пасажир може взяти її з собою як особистий предмет.

Lufthansa

Lufthansa не згадує парасолі безпосередньо у своїх правилах. Проте у окремих повідомленнях вказано вимогу щодо не складних парасоль — довгу парасолю рекомендується здавати в багаж.

Ryanair

Парасолі також дозволено брати на борт літаків цієї авіакомпанії. Але предмети розміром від 38 до 54 сантиметрів вважаються особистим предметом.

United Airlines

Правила щодо парасольок у цієї авіакомпанії трохи специфічні. Ви можете взяти парасолю разом із сумкою, якщо є учасником програми United MileagePlus на момент реєстрації. Інакше дозволено мати лише один особистий предмет, і за додатковий доведеться заплатити.

WizzAir

Тарифи цієї компанії досить бюджетні, що змушує перевізника шукати інші джерела доходу. Наприклад, WizzAir забороняє провезення парасольок у ручній поклажі або в руках. Єдиний варіант взяти парасолю на борт — здати її в багаж.

Висновки

Особиста парасоля — це та річ, яка стане в нагоді майже в кожній подорожі. Тож логічно брати її з собою, звісно, попередньо перевіривши можливість успішного перевезення нею конкретною авіакомпанією.

Більшість правил перевізників рекомендують брати у поїздки парасолі з плоским кінцем. Але краще ознайомитися з правилами аеропорту та авіакомпанії щодо цього предмета і його розмірів, щоб не наражати на небезпеку безпеку та комфорт пасажирів і екіпажу.