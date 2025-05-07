Можно ли взять зонтик в самолет: что говорят правила авиакомпаний и аэропортов и какой зонтик выбрать, чтобы пройти детекторы и проверку?

Когда вы собираете чемоданы в путешествие, у вас может возникнуть в последнюю минуту вопрос, разрешено ли брать с собой определенные предметы, например, зонтик, в самолет. Или класть его в чемодан, или брать с собой в салон, и придется ли за это платить — даже такая простая вещь может вызвать много вопросов. Здесь вы найдете все ответы на вопросы, связанные с тем, как взять зонт на борт самолета.

Можно ли брать зонтик в самолет?

Правила перевозки зонта отличаются в зависимости от авиакомпании. Источник: Image cookie_studio/Freepik

Как и в случае со многими другими предметами, присутствие которых в багаже обычно вызывает множество вопросов у путешественников, возможность взять их на рейс зависит от правил авиакомпании. Поэтому самый простой и надежный способ узнать, можно ли взять зонтик в самолет — обратиться в службу поддержки клиентов по телефону или на сайте авиакомпании и получить консультацию по этому и другим вопросам. Если вы бронировали авиабилеты через туристическую компанию, вы можете обратиться со всеми вопросами непосредственно к своему туристическому агенту.

Обычно зонты разрешается брать на борт. Но большинство авиакомпаний часто имеют различные ограничения, которые достаточно безвредны, но все же могут создать неудобства для пассажира. Эти ограничения обусловлены тем, что аэропорты и авиакомпании считают зонты предметом, который потенциально может представлять опасность. Поэтому, как правило, зонт не должен превышать 50-55 сантиметров в длину. Эта цифра обобщена, поскольку касается общих правил, но разрешенная длина зонта может отличаться в зависимости от авиакомпании.

Если говорить о весе, то обычно никаких требований к зонту нет. Но поскольку зонтик можно положить в ручную кладь или сложить в багаж, следует помнить, что для них существуют ограничения по весу. Для ручной клади максимальный вес обычно составляет 5-7 кг, а багаж не должен превышать 15 кг. Поэтому, беря зонтик с собой в аэропорт, подумайте, не превысите ли вы максимально разрешенный вес, иначе его придется оставить на пункте контроля.

Также существуют правила TSA, которыми можно руководствоваться по вопросу, можно ли брать зонтик на самолет. Согласно TSA, можно, но имеет значение тип зонта и его упаковка. Их можно перевозить в ручной клади и зарегистрированном багаже, но обязательно нужно пройти предварительный обзор безопасности из-за потенциальных рисков.

Можно ли взять зонт в ручную кладь?

Авиакомпании в большинстве случаев имеют ограничения по размеру ручной клади. В то время как компактные зонты легко помещаются под переднее сиденье или на верхнюю полку, большие зонты, скорее всего, придется сдавать в багаж.

Каждая авиакомпания имеет свою политику по размеру ручной клади. Например, у Delta Airlines и Alaska Airlines могут быть багажные отсеки разных размеров, и маленький складной зонт, который легко помещается на полки в одном самолете, может не подойти для другого. Поэтому лучше уточнить это при подготовке к полету. Это поможет избежать проблем при посадке и обеспечит поездку без сбоев и лишней обеспокоенности.

Можно ли положить зонт в зарегистрированный багаж?

Да, вы можете безопасно положить этот предмет в свой чемодан: его можно перевозить в багаже, и там ему ничего не угрожает. Но это означает, что в вашем багаже будет меньше свободного пространства. Поэтому, если вам придется плотно упаковывать чемодан, не стоит жертвовать пространством ради зонта – лучше взять его с собой в салон. Однако в этом случае будут действовать определенные ограничения.

Можно ли взять большой зонт в самолет?

При проверке в аэропорту к зонту обычно не возникает особых вопросов, только если он не превышает ожидаемый размер, не изготовлен из металла и не имеет заостренного конца. В противном случае ее могут дополнительно проверить или даже конфисковать.

Так что если у вас зонтик, не соответствующий ограничениям, стоит подойти к стойке регистрации и вежливо спросить, можно ли и как его взять в самолет. Если у вас зонтик, который вмещается в сумочку, вы без проблем сможете добраться до места назначения с ней.

Можно ли взять маленький зонт в самолет?

Выбирая, какие зонты можно взять с собой в самолет, ориентируйтесь на короткие складные зонты – это вариант, который подходит на 100%. Они достаточно практичны, поэтому многие предпочитают их путешествовать. Но если ваш зонтик имеет видимые повреждения или дефекты (например, торчащая спица и т.п.), работники аэропорта или авиакомпании могут не разрешить взять ее на борт.

Если немного поискать в Интернете, можно узнать, что существует огромный выбор зонтов специально для ручной клади. Они сложные, короче, немного легче и прочнее обычных складных зонтов. Если вы часто летаете, имеет смысл приобрести такой зонтик, чтобы не беспокоиться об этих мелочах перед путешествием.

Можно ли взять пляжный зонт в самолет?

Перевозка пляжного зонта в самолете сложнее, но также возможна. Источник: Image Terri Cnudde/Pixabay

Это будет зависеть от характеристик самого зонта и правил авиакомпании. Возможно, придется сдать ее в багаж, возможно позволят взять с собой, а возможно вообще не позволят провоз.

В большинстве случаев обычный пляжный зонт позволяют перевозить только в зарегистрированном багаже. Также придется доплатить, если ее размеры не соответствуют общим правилам авиакомпании. Кстати, некоторые из них имеют отдельные тарифы на перевозку пляжных зонтов.

Если у вас есть компактный пляжный зонт, который в сложенном виде имеет такой же размер, как обычный, его даже можно взять в ручную кладь, если она соответствует допустимым размерам. Но независимо от размера и веса, убедитесь, что ваш пляжный зонт не имеет заостренного конца.

Можно ли взять гольф-зонты?

Как перевозить большие зонты, такие как гольфовые или пляжные, на самолете? Эта ситуация может создать трудности во время авиаперелета. Из-за своих габаритов они могут подпадать под отдельные правила разных авиакомпаний. К примеру, гольф-зонты могут классифицироваться как спортивное снаряжение или специальные предметы. Это означает особые требования к упаковке или дополнительной оплате. Так что если в вашем багаже есть такая вещь, как гольф-зонтик, изучите политику авиакомпании, чтобы избежать неудобств.

Типы зонтов и авиационная безопасность

То, какой именно тип зонта вы решили взять с собой в самолет, имеет большое значение при прохождении контроля в аэропорту. Длинные зонты, зонты-трости и большие дорожные зонты чаще привлекают внимание на пунктах контроля и подвергаются более строгой проверке.

Малые складные зонты – это самый безопасный вариант, поскольку их реже воспринимают как потенциальное оружие, и правила большинства авиакомпаний позволяют брать их как личные вещи.

Традиционные прямые и заостренные зонты часто привлекают особое внимание при проверке безопасности. В то время как складной зонт с плоским концом может легко пройти проверку, большой зонт с заостренным концом может вообще не пройти. Итак, если у вас есть такой предмет среди вещей, убедитесь, что острые концы надежно закрыты, или выберите менее "опасный" зонт.

Еще один этап проверки на пункте контроля – это металлодетекторы. Их детекторы могут сработать на зонте с металлическим каркасом или металлическими компонентами. Это касается преимущественно пляжных и гольф-зонтов: они должны выдерживать большие нагрузки, чем обычные зонты, поэтому в их конструкции больше металла.

Правила авиакомпаний по зонтам у пассажиров

Простой, компактный зонт облегчает прохождение проверки безопасности в аэропорту. Источник: Image Freepik

Как упоминалось выше, правила по перевозке определенных предметов, в том числе зонтов, на борту самолета могут отличаться в зависимости от авиакомпании. Ниже мы рассмотрим некоторые из основных компаний, чтобы вы могли получить общее представление о том, с какими ограничениями можно столкнуться, если решите взять зонтик на борт.

Air France

Если вы летите этой авиакомпанией, вы можете взять зонтик на борт как дополнительный предмет, который не учитывается как ручная кладь.

American Airlines

Правила American Airlines не предусматривают четко возможность перевозки зонтов. Однако вы можете взять зонтик с собой на борт, и он не будет считаться предметом, за который нужно доплачивать. Но зонтик тщательно проверят на контроле безопасности.

Delta

Авиакомпания Delta придерживается примерно таких же правил: зонты можно свободно брать на борт, нет необходимости паковать их в сумку, поскольку они не считаются дополнительным предметом.

EasyJet

В правилах этой авиакомпании зонты считаются личным предметом, если они не перевозятся в ручной клади.

KLM

Если зонтик отвечает требованиям размером 40x30x15 см, пассажир может взять его с собой как личный предмет.

Lufthansa

Lufthansa не упоминает зонты непосредственно в своих правилах. Однако в отдельных сообщениях указано требование относительно несложных зонт — длинный зонт рекомендуется сдавать в багаж.

Ryanair

Зонты также разрешено брать на борт самолетов этой авиакомпании. Но предметы размером от 38 до 54 см считаются личным предметом.

United Airlines

Правила по зонтикам у этой авиакомпании несколько специфичны. Вы можете взять зонтик вместе с сумкой, являясь участником программы United MileagePlus на момент регистрации. Иначе разрешено иметь только один личный предмет и за дополнительный придется заплатить.

WizzAir

Тарифы этой компании достаточно бюджетны, что заставляет перевозчика искать другие источники дохода. К примеру, WizzAir запрещает провоз зонтов в ручной клади или в руках. Единственный вариант взять зонтик на борт – сдать его в багаж.

Выводы

Личный зонт — это та вещь, которая пригодится почти в каждом путешествии. Поэтому логично брать ее с собой, конечно, предварительно проверив возможность успешной перевозки по ней конкретной авиакомпанией.

Большинство правил перевозчиков рекомендуют брать у поездки зонты с плоским концом. Но лучше ознакомиться с правилами аэропорта и авиакомпании по этому предмету и его размерам, чтобы не подвергать опасности безопасность и комфорт пассажиров и экипажа.