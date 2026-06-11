Москва прийме план Євротрійки або їй доведеться говорити з Європ'ятіркою

Текст, який Макрон, Мерц та Стармер опублікували 7 червня після наради в Лондоні, – це де-факто лист лідерів трьох країн Європи до кремлівців із пропозицією розпочати переговори про припинення РФ війни проти України. Друге після публічного листа Зеленського до "путіна" від 4 червня. Включено той "мегафонний режим", вимкнути який у листопаді 2025 р. зажадав Пєсков, коли йшло всепланетне обговорення 28 пунктів мирного плану, опублікованих США за підсумками переговорів з РФ.

У результаті США не лише вимкнули "мегафонний режим", а й відмовилися від ролі посередника на переговорах України з РФ, оскільки визнали – приватна дипломатія Віткоффа та Кушнера вичерпала себе. Тепер Віткофф може приїхати до Москви лише на похорон "путіна" з розрахунком, що відкриється нове "вікно" для зустрічей із Дмитрієвим або з кимось іншим. Тож причини в Москві, а не в тому, що Трамп зараз нібито не бачить нічого, крім Затоки.

Зрозуміло, Затока важливий, але може зовсім заступити РФ. Трамп стежить за Москвою, як і раніше. Він відразу відреагував на лист Зеленського і на відповідь "путіна", і Пєсков вважав за потрібне 6 червня наголосити – ми знаємо, що Трамп відслідковує ситуацію. Тепер і Зеленський оголосив 9 червня, що отримав відповідь Трампа на лист із проханням про зенітні ракети та ліцензії для їх випуску, але розкривати зміст не буде. На закид у тому, що у Затоці стріляють, незважаючи на перемир'я, Трамп спокійно відповів – це регіон, де під час перемир'я завжди стріляють, але менше, ніж до перемир'я.

Кремлівці вважають нормальним те, що Трамп і Держдеп стежать за ними – це означає, що вони не втрачають інтересу. Але ввімкнення мегафонного режиму через лист Зеленського їм дуже не сподобалося. Тому "путін" попросив вимкнути його, для чого і розповів на форумі в Петербурзі про бізнесмена з РФ, який наприкінці травня їздив до Києва поговорити із Зеленським. Хотів показати – ми не ледарі, переговори ведемо, у нас є аналог Віткоффа, тож вимкніть мегафонний режим із листами.

Прізвище бізнесмена не назвав за звичкою чекістів із усього робити спецоперацію. Але Олексій Гончаренко, нардеп-мажоритарник, одразу написав – це Абрамович. Звідки він дізнався – невідомо. Виник й інший кандидат – Михайло Фрідман. Операція "Вгадай, хто їздив до Києва" закрутилася і нагадала про рекламний слоган "Свій до свого по своє."

Але спецоперація швидко посипалася, коли 7 травня спочатку "Financial Times" написала з посиланням на чотири джерела, що до Зеленського від "путіна" приїжджав Абрамович, і той використав російського олігарха як гінця. Увечері після наради з Євротрійкою підтвердив це Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

Британці дали зрозуміти кремлівцям – ми спостерігаємо за вами і все знаємо, сепаратні переговори не пройдуть і передайте Маші Захаровій, подобається їй чи не подобається, але європейці сидітимуть за столом переговорів із РФ, а не під ним. Якщо буде потрібно, то можемо "вякнути" так, що мало не здасться.

Макрон, Мерц та Стармер могли опублікувати свій мирний план із п'яти пунктів і без виклику Зеленського до Лондона. Він міг з Києва підтримати їхній план, але оскільки кремлівці зробили спецоперацію про якогось гінця і тихі переговори, то довелося летіти. Але не через Польщу, а з Молдови, бо у польському політикумі є мода воювати з УПА за Волинь та Підляшшя. Окрім них у Другу світову війну граю ще тільки у РФ та у Франції, але там вона давно трансформувалася у громадянську війну з сім'єю Ле Пен.

Євротрійка з Лондона назвала кремлівцям п'ять конкретних пунктів для обговорення на додаток до пропозиції Зеленського, щоб вони самі призначили дату та місце зустрічі. У кремлі виявилися не готовими до обговорення всього цього.

Пісків у відповідь лише промимрив, не можна говорити про перемир'я і тим більше про мир, і при цьому давати зброю Україні та обіцяти давати її і після укладання миру. Пєсков розумів, що несе справжню завірюху і намагався з'їхати на дітей та "терористичний київський режим". Але не наполягав, бо знав – йому можуть нагадати про відрубані рашистами у 2014 р. руки у військовополонених за татуювання "Слава Україні!" і цим не обмежиться.

Євротрійка будь-якої миті може розпочати публікацію матеріалів "Злочини РФ у війні проти України" під грифом Спецтрибуналу. Це буде жорсткіше, ніж мегафонний режим, і Москва не зможе сказати – це такі ж постановки як у Бучі. Тому Пєсков не став уподібнюватись Захаровій з Лавровим і мляво наговорив те, про що просили.

Євротрійка ясно позначила кремлівцям ще кілька тем.

Насамперед жодні двосторонні переговори через Абрамовича чи ще когось за участю Буданова, якого Зеленський призначив відповідальним за укладання перемир'я до кінця року, вже нічого не варті.

Євротрійка вимагає собі місця на них через очевидну причину – вона вклала в Україну стільки грошей, часу та нервів, що стійка "архітектура безпеки" в Європі вже неможлива без її участі. Москва сама створила цю ситуацію, коли почала кричати, що вб'є Україну, якщо її приймуть до Євросоюзу. Наразі погрожує вбити за це і Вірменію, але спочатку обіцяє виключити її з ОДКБ, оскільки право РФ вбивати членів ОДКБ не вписано до статуту цього військового блоку.

Створення стійкої "архітектури безпеки" в Європі без участі Європи - це нонсенс і московське блаженство. Таку "архітектуру" вже не можна звести до двосторонньої угоди типу Стамбульського, що не відбулася у 2022 р., оскільки бойові дії надмірно затяглися і вийшли з формату прикордонної війни 2014-2016 рр. Тому угода щодо "архітектури" має бути лише багатосторонньою, а не двосторонньою.

Європі потрібна стійка "архітектура безпеки", а не її привид, і Євротрійка вимагає це обговорити. Заодно РФ нагадали, що на цій планеті, крім неї, КНР і США є ще Євросоюз і ті, хто поза ним, і взагалі європейці за багатополярність і для всіх, незалежно від розмірів держави.

Зеленський де-факто погодився з такою постановкою питання тим, що взяв участь у нараді в Лондоні, а після нього повідомив Sky News – я надіслав Абрамовича передати, що залишок Донецької області не віддам. Мабуть, ні під час мобільної оборони, ні з референдумом, ні без нього. Це можна назвати спаленням мостів, тому що пункт про здачу районів навколо Краматорська, Слов'янська та Костянтинівки – єдина умова щодо виконання якого РФ рік як обіцяє оголосити перемир'я та розпочати переговори з інших тем. Стійкість такого перемир'я РФ нічим не забезпечує, крім того, що в 2014 р. вона порушила перше Мінське перемир'я всього через півтора місяці після його підписання і почала наступ на Дебальцеве.

Паралельно Євротрійка повернула Москві та її власний наратив про війну з НАТО, яку РФ веде з 2014 р. Якщо ви з нами воюєте в Україні, то логічно, що ми маємо бути стороною переговорів. Тому поспішіть погодитися на них у форматі Євротрійка плюс Україна, поки інші теж не захотіли взяти у них участь. Тему зняття санкцій із РФ можна буде обговорювати з усім Євросоюзом лише після появи її підпису під п'ятьма Лондонськими пунктами, оскільки вводив їх він, а не Євротрійка.

Туск уже хоче брати участь у них і тому 9 червня зателефонував Мерцю зі скаргою, якщо Євротрійка та Україна щось підпишуть із РФ, то Польща може це й не визнати. Також повідомив – Мелоні поділяє його думку і теж хоче брати участь у переговорах.

Якщо кремлівці надто довго запрягатимуть, то їм доведеться вести переговори не з Євротрійкою, а з Європ'ятіркою. Там у поляків буде загострена історична пам'ять та довгий список претензій до Москви. Можна не сумніватися, вони вимагатимуть компенсацій не лише за радянську, а й за німецьку окупацію, посилаючись на те, що Москва сама розпоряджалася репараціями. Обов'язково порушать тему Катині та загибелі поблизу неї у 2010 р. літака. Це може бути головною причиною, через яку Туска не запросили до Лондона. Євротрійці вистачає і поточного польсько-українського загострення з історії.

Євротрійка поки що налаштована гранично конструктивно і навіть підказала Москві, де зручно вести переговори. Заява міністра оборони Болгарії про призупинення передачі Україні озброєнь, яка пролунала 9 червня, означає саме це. Болгарія зручніша, ніж Угорщина, запропонована Петером Мадьяром, оскільки літак з делегацією РФ летітиме над Чорним морем, що не вимагає погоджень з ЄС. Щодо зброї, то Болгарія, схоже, просто вичерпала свій арсенал.

Реакція Москви на пропозиції з Лондона - невизначена, судячи з спічу Пєскова та інших показників. Її можна описати так і хочеться, і колеться, і мама не дозволяє. У кремлі не знають, що вибрати і для заповнення паузи запустили на пробу тему – нехай США приберуть ядерну парасольку над Європою, бо нам страшно. Але це таке забігання вперед, як висловлюється Пєсков, обговорювати яке можна лише після підписання п'яти Лондонських пунктів, виведення військ РФ з України, Молдови, Грузії та Білорусі, а також демілітаризації регіону Калінінграда і подібних тем. Трамп точно не погодиться витратитись на вивіз ядерної зброї з Європи, не отримавши натомість щось суттєве.

Тому поки кремлівці збиратимуться з думками, то Європа обіцяє їм допомагати, запроваджуючи нові санкції, заборону з 2027 р. в'їзду всім громадянам РФ та іншими ввічливими методами. Фінляндія обіцяє навіть збивати українські дрони, якщо вони летітимуть із РФ. Залишається лише уточнити, де на сході проходить кордон Фінляндії. Розмовляти з Європ'ятіркою для них може виявитися складнішим не лише через любов поляків до історії, а й через любов Трампа до Польщі.