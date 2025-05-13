''Мирний'' план Путіна: ескалація війни

"Переговори" з Україною можуть бути потрібні Путіну не тільки для того, щоб уникнути західних санкцій за відмову від перемир'я. Путін використовує їх для того, щоб готувати новий наступ і ескалацію агресії.

Після початку переговорів між Росією і США у квітні різко збільшилася кількість охочих укласти контракт із Міноборони. У Москві пропозиція гарматного м'яса була вдвічі вищою, ніж у попередні місяці.

Мабуть, наївне російське населення вирішило, що війна закінчується і можна заробити на халяву - укласти контракт, отримати кілька мільйонів, а воювати вже не доведеться. Сучасні Шарікови пам'ятають заповіт свого прабатька: "На облік візьмуся, а воювати - шиш з маслом".

Згода Путіна на відновлення переговорів з Україною - не тільки подачка Трампу. Якщо вони почнуться - натовп баранів побіжить вербуватися "під кінець війни" в армію за мільйони. Таким чином влада зможе навербувати нових ідіотів, а потім зачинити мишоловку і кинути їх у наступ.

Сі, ймовірно, дав Путіну на переговорах у Москві добро на ескалацію війни. Зараз Китаю це вигідно. Сі напевно напружив флірт Путіна з Трампом і перспектива зради російської шалави китайському господареві. Ескалація агресії зірве потепління російсько-американських відносин, призведе до нових санкцій і посилення ізоляції Росії. А отже, вона стане ще більш залежною від Китаю, остаточно перетвориться на його васала.

Таким чином реальних зовнішньополітичних перешкод для спроб організувати ескалацію не існує. Тиск Заходу Путін давно ігнорує, а Китай зацікавлений у загостренні. Є тільки проблема з нестачею гарматного м'яса. Минулого року план набору за контрактом було зірвано. Гарматного м'яса на фронті для наступу явно не вистачає, а мобілізацію Кремль проводити не готовий. Путін вирішує цю проблему за допомогою цинічного обману - намагається заманити плебс на війну, даючи йому хибну надію на швидке припинення війни в результаті переговорів.