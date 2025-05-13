''Мирный'' план Путина: эскалация войны

"Переговоры" с Украиной могут быть нужны Путину не только для того, чтобы избежать западных санкций за отказ от перемирия. Путин использует их для того, чтобы готовить новое наступление и эскалацию агрессии.

После начала переговоров между Россией и США в апреле резко увеличилось число желающих заключить контракт с Минобороны. В Москве предложение пушечного мяса было в два раза выше, чем в предыдущие месяцы.

Видимо, наивное российское население решило, что война заканчивается и можно заработать на халяву - заключить контракт, получить несколько миллионов, а воевать уже не придется. Современные Шариковы помнят завет своего прародителя: "На учет возьмусь, а воевать – шиш с маслом".

Согласие Путина на возобновление переговоров с Украиной - не только подачка Трампу. Если они начнутся - толпа баранов побежит вербоваться "под конец войны" в армию за миллионы. Таким образом власти смогут навербовать новых идиотов, а потом захлопнуть мышеловку и бросить их в наступление.

Си, вероятно, дал Путину на переговорах в Москве добро на эскалацию войны. Сейчас Китаю это выгодно. Си наверняка напряг флирт Путина с Трампом и перспектива измены российской шалавы китайскому хозяину. Эскалация агрессии сорвет потепление российско-американских отношений, приведет к новым санкциям и усилению изоляции России. А значит она станет еще более зависима от Китая, окончательно превратится в его вассала.

Таким образом реальных внешнеполитических препятствий для попыток организовать эскалацию не существует. Давление Запада Путин давно игнорирует, а Китай заинтересован в обострении. Есть только проблема с нехваткой пушечного мяса. В прошлом году план набора по контракту был сорван. Пушечного мяса на фронте для наступления явно не хватает, а мобилизацию Кремль проводить не готов. Путин решает эту проблему с помощью циничного обмана - пытается заманить плебс на войну, давая ему ложную надежду на скорое прекращение войны в результате переговоров.