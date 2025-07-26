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Політика

Майдан не згасне ніколи?

Олександр Кочетков

Майдан не згасне ніколи?
Майдан не згасне ніколи?

Протести проти спроб концентрації влади надали політичного оптимізму.

Так, мета цих протестів не конкретна, вони не цілодобові, і організовували їх здебільшого активісти-грантоїди, у яких останнім часом майже не залишилося ні грантів, ні активності.

Але люди таки вийшли на протест — переважно, молодь, яка за віком не побоюється ТЦК. Вийшли навіть у таких містах як Харків, який щоденно потерпає від ворожих обстрілів. Тобто, протестний дух українців не здатна подолати і повномасштабна війна і пов’язане з нею радикальне посилення репресивного апарату.

А росіяни протестувати не здатні, хоча зараз їх заганяються у темне середньовіччя. Саме тому ми — не один народ

І ще мені сподобалася здорова скептична реакція наших протестуючих на спроби М. Безуглої та С. Лещенко доєднатися до них. Тобто, молодь все розуміє, і отруйні гриби від їстівних відрізняти здатна.

В ОП були абсолютно переконані, що на їхню блискавичну махінацію з взяттям НАБУ і САП під остаточний контроль, суспільство не відреагує. Бо політична активність залишилася хиба що в Раді, та й і там все керовано. Але — ніт. Майдан як остаточна форма впливу суспільства на владу, яка зарвалася, ще жевріє. І може спалахнути, якщо додати дрова.

Саме на протести, а не на законодавче шулерство зреагували наші західні партнери. І — диво дивне — влада змушена задкувати. Швиденько-швиденько продукувати новий варіант закону з поверненням самостійності НАБУ і САП, при цьому старанно роблячи вигляд, що нічого особливо не сталося. Хоча владний тандем В. Зеленський — А. Єрмак отримав гучного ляпаса, як на мене, більш образливого, ніж неподобство у Білому Домі.

Звісно, боротьбі з корупцією все це ніяк не допоможе, бо антикорупційна вертикаль в нас мертвонароджена, і її треба перезавантажувати повністю. Але й це даси лише тимчасовий ефект, якщо не перезавантажити всю владну систему — на основі нової Конституції України, яка враховує реалії сьогодення і майбутнього. Саме це треба доносити до нонконформістської молоді, яка в Україні досі є.

А наступні вибори в Україні можуть виявитися не просто актом перезатвердження влади, що діє зараз. І ось саме це і обнадіює, принаймні, мене.

Майдан не згасне ніколи?

Джерело:facebook.com

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