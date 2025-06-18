Найкращі заміські готелі Великобританії: 14 локацій для мрійливої відпустки з сім’єю або друзями

У заміських відпустках є особливий сільський шарм, наповнений магією лугових квітів і смарагдової зелені, свіжими ранковими бризами та ситними обідами на свіжому повітрі. З 1949 року найкращі заміські готелі Великобританії втілюють концепцію повного розслаблення, звільняючи гостей від кайданів рутини та пропонуючи бажаний спокій. "Головними героями" цих закладів є величне оздоблення номерів із білосніжною білизною, розкішні післяобідні чаювання з вишуканими делікатесами та розважальні заходи для дітей і дорослих. Наш онлайн-ресурс пропонує вам неперевершену атмосферу заміських готелів Великобританії, від чарівних ферм із чудовими стравами до величних замків із вежами та шпилями.

Estelle Manor, Оксфордшир

Давайте зазирнемо за лаштунки відомого заміського готелю Великобританії, Estelle Manor, успішного дітища Шарана Пасрічі, чиє ім’я тісно пов’язане з Maison Estelle, Hoxton Hotels і Gleneagles. Estelle Manor є взірцем бездоганного стилю з ефектними елементами приватного клубу.

Просторі номери прикрашені смаковитим дизайном і затишними меблями, ідеально підходящими для сільських інтер’єрів. Відчуття легкості від перебування в райському оазисі посилюється такими особливостями, як:

Огороджений сад

Відкритий басейн із мерехтливою сріблястою водною поверхнею

Спа-центр із оздоровчими сеансами та римськими архітектурними елементами Для проживання гості можуть обрати комфортні варіанти в розкішному особняку, елегантних лісових або садових котеджах. Готель може похвалитися різноманітними барами та ресторанами з інтимною атмосферою та характерною британською гостинністю.

Soho House Babington, Babington House, Сомерсет

Додаючи свіжий штрих до приголомшливих сільських пейзажів Сомерсету, Soho House Babington розташований неподалік від мальовничого міста Фром. Цей заміський готель Великобританії оточений мальовничими садами та пишними зеленими луками. Власники готелю приділяють пріоритет повному розслабленню гостей у затишному притулку від лондонського туману.

Легку атмосферу підтримують красиво облаштовані території готелю. Вимощені доріжки, обсаджені розкішними квітами, ведуть до входу, прикрашеного елегантною аркою, вкритою білими трояндами. Вишукані квіткові аромати змішуються з запахом камінів, а спокій порушують лише спів птахів і тихі розмови між гостями. Головний особняк містить 10 розкішних спалень, ретельно підготовлених для гостей із оригінальними антикварними деталями та вражаючим сучасним декором. Номери оснащені просторими ліжками з балдахінами та глибокими окремими ваннами для водного релаксу.

Ресторан Orangery пропонує багатий вибір їжі та напоїв, запрошуючи гостей насолоджуватися вишуканими делікатесами, приготованими за принципом "від ферми до столу" вмілими шеф-кухарями. Soho House Babington пропонує численні варіанти для дозвілля серед мальовничого оточення:

Плавання в підігрітому відкритому басейні

Відвідування повністю обладнаного тренажерного залу

Насолода мальовничими прогулянками в навколишній місцевості

Релакс у спа-центрі Cowshed із фірмовими процедурами для обличчя та тіла Гості також можуть брати участь в активних іграх на тенісних кортах і футбольному полі або розслаблятися в сауні та парній. Для тих, хто шукає розваг, готель має театр на 45 місць для кінопоказів. Крім того, на території є фантастичний дитячий клуб для юних гостей.

Beaverbrook, Суррей Хіллз

Beaverbrook підготував багато бонусів для мандрівників. Джерело: Pixels Beaverbrook підготував багато бонусів для мандрівників. Джерело: Pixels

Один із найкращих заміських готелів Великобританії, розташований неподалік від Лондона, Beaverbrook ретельно зберігає всі секрети відпустки з тонким відтінком. Раніше належав лорду Бівербруку, який обіймав важливу державну посаду під час Другої світової війни, особняк тепер пропонує гостям безліч сюрпризів, від затишних камінів у вітальні до бібліотеки, наповненої багатою колекцією творів як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Особливою гордістю готелю є спа-центр із ефектними яскраво забарвленими кахельними стінами та стелею з вітражного скла, створеною вмілим "художником" Браяном Кларком. Є криті та відкриті басейни та шикарна оздоровча програма для гостей. Для смачної трапези в ситній атмосфері мандрівники відвідують японський ресторан Garden House або паб, спроектований Ніколасом Хардінгом, або Coach House.

The Grove, Хартфордшир

Якщо ви мрієте про усамітнену відпустку, але не готові до довгої подорожі транспортом, щоб дістатися до бажаного місця, оберіть чудовий заміський готель Великобританії The Grove. Це місце з таємничою атмосферою розташоване в Хартфордширі, неподалік від Лондона, тому дістатися сюди дуже зручно.

Садиба The Grove, збудована з червоної цегли, розташована в мальовничій місцевості з смарагдовими долинами та просторими полями для гольфу. Martin Hulbert Design вдихнув нове життя в готельні люкси, підкреслюючи їх елегантність і витонченість.

Королівські спальні прикрашені величезними ліжками з романтичними балдахінами. Глибокі ванни з напівкруглими краями – обов’язковий атрибут номерів готелю. Лежачи в наповнених резервуарах із густою ароматною піною, ви можете милуватися фантастичними сільськими пейзажами. Готель – чудове місце, щоб приїхати з сім’єю або групою друзів, адже тут є спа-центр і відкритий басейн із мерехтливим водним об’єктом.

Newt, Сомерсет

Найкращі заміські готелі Великобританії дарують мандрівникам круті враження від дизайну інтер’єрів і вишуканого сервісу. Одним із найяскравіших представників таких закладів є Newt, розташований неподалік від Брутона. Він включає великі території з пишними садами, густими лісами та безкрайніми полями.

У 2021 році The Newt збагатився фермою Farmyard із 17 доглянутими спальнями. Окрім крутих інтер’єрів, є додатковий басейн, бар і ресторан високої кухні.

Затишні номери готелю оснащені ліжками з бездоганною білизною та теплими покривалами. Їх оточують великі ванни на ніжках, де можна довго розслаблятися та медитувати. Фірмовою особливістю номерів є напівкруглі балкові стелі.

Cowley Manor, Челтнем

Один із найпопулярніших заміських готелів Великобританії, який зайняв місце в італійському особняку, вкотре доводить, що розкіш може багато. Його "ім’я", Cowley Manor, часто асоціюється у мандрівників із бездоганним сервісом у мальовничій місцевості поблизу озера та маленької церкви Святої Марії XII століття.

За легендами, саме Льюїс Керролл надихнувся на написання знаменитої фантастичної історії "Аліса в Країні Див". Інтер’єри готелю, дизайн яких довірили Дороті Мейлічзон, оповиті серпанком казкової безтурботності.

Елементи, запозичені з чудової історії відомого англійського письменника, розкидані повсюди. У просторих номерах та інших зонах готелю одразу впадають в око шахові мотиви, химерні зображення кроликів і магічні рослини.

Завдяки кулінарному "чарівнику" Джексону Боксеру, обіди та вечері в закладі просто чудові. Меню пропонує страви з м’яса, овочів і морепродуктів у найнезвичайніших інтерпретаціях. Для приготування делікатесів використовується багато зелені та овочів, тому вони виходять не лише апетитними, але й корисними. Естетичний дизайн делікатесів перетворює їх на справжні витвори гастрономічного мистецтва. Особливістю Cowley Manor є барвистий коктейльний бар із незвичайними стінами з фігурного дерева та синьою гостьовою зоною з лавового каменю. Для розкішного релаксу є підігрітий басейн і спа-центр із інноваційними зручностями та талановитими майстрами.

Leonardslee House, Західний Сассекс

Одним із хороших місць для заміської відпустки у Великобританії є Leonardslee House, який знайшов "притулок" у мальовничій місцевості Західного Сассексу. Цей "представницький" особняк в італійському стилі заслужено включений до списку архітектурних пам’яток ІІ ступеня. Він гордо займає ділянку площею 240 акрів у Хоршемі, неподалік від семи озер, наповнених рибою.

Навколишні території були з любов’ю облаштовані вікторіанським ботанічним колекціонером Едмундом Лодером. Вони прикрашені елегантними бронзовими скульптурами Антона Сміта. Екзотичні тварини легко зустрічаються тут, спокійно прогулюючись зеленими луками та галявинами, що лише додає екстравагантного відчуття відпустки. Є 10 просторих спалень, де красиві квіти на шпалерах від відомих брендів Penny Morrison, Fowler, Colefax "оживають". Власники готелю не шкодували витрат на оформлення інтер’єрів ніжними відтінками кольорів, включно з рожевим, м’ятним і небесно-блакитним.

Номери прикрашені гофрованими подушками, вишуканими карнизами та милими вінтажними предметами. Мармурові ванні кімнати з дорогою обробкою та ароматними солями для ванн доступні для королівських процедур.

Кухня Leonardslee радує гостей не менше, ніж дизайнерське облаштування номерів. Вмілий шеф-кухар Жан Дельпорт докладає багато зусиль, щоб гості насолоджувалися апетитною їжею з чіткими південноафриканськими мотивами.

Сассекський шоколад, солодка картопля з пікантними соусами та вітамінні салати з оригінальними комбінаціями інгредієнтів займають почесне місце серед багатьох делікатесів із вишуканими смаками. Ресторан має зірку Мішлен, тому сумнівів щодо рівня його сервісу бути не може. Різноманітне меню ідеально доповнюється вишуканими винами від Benguela Cove, дочірньої компанії Leonardslee у Західному Кейпі.

Penmaenuchaf Hall, Сноудонія, Уельс

Якщо ви шукаєте класичний заміський готель у Великобританії, пропонуємо обрати Penmaenuchaf Hall, розкішний особняк XVI століття.

Тут, у лоні незайманої природи, мандрівники проводять ідеальну відпустку, неспішно прогулюючись смарагдовими пагорбами вздовж мальовничої річки. Готель має 14 затишних спалень із унікальною сільською аурою, характерною для романтичної Сноудонії, Уельс.

Кухня Penmaenuhaf-Halle радує гостей різноманітністю вишуканих страв. Джерело: Pixels Кухня Penmaenuhaf-Halle радує гостей різноманітністю вишуканих страв. Джерело: Pixels

Знаменитий шеф-кухар Том Хейн пристрасно "чаклує" на кухні, щоб здивувати гостей вишуканими шедеврами кулінарного мистецтва. Апетитні бургери та невагомі торти, вітамінні салати та запечене м’ясо з овочами просто неперевершені завдяки майстру. Penmaenuchaf Hall має затишну лаунж-зону з м’якими меблями, де так приємно проводити час із чашкою бадьорої кави та ароматним печивом. А любителі романів і захоплюючих пригод із задоволенням відвідують бібліотеку з багатим вибором літератури на будь-який смак.

Le Manoir aux Quat'Saisons, Оксфордшир, Англія

На околиці чарівного села Грейт Мілтон розташований ще один хороший заміський готель Великобританії з чудовим сервісом і смачною їжею. Оксфордширський особняк майстерно прикрашений французькими елементами фасаду та дизайну інтер’єру.

Садиба оточена доглянутою територією з пишними японськими садами та акуратними газонами для прогулянок і веселих заходів на свіжому повітрі. Заклад має комфортний майданчик для гри в крокет, де можна весело провести час із сім’єю або друзями.

Для гостей ретельно підготовлено 32 номери, спроектовані талановитою Емілі Тодхантер. Спальні з оригінальними інтер’єрами вирізняються серед інших:

Blanc de Blancs, справжнє втілення білого, що символізує чистоту та ніжність.

Jade, який черпає натхнення з безкрайніх рисових полів із краплями роси на світанку.

Jade, оформлений у стилі східних будуарів.

Garden Suite, що підтримує традицію розкішних люксів із приватними садами. Ресторан із зіркою Мішлен запрошує гостей на трапезу з вишуканими делікатесами, гідними королів. Спробуйте amuse-bouche та вишукані десерти, приготовані з любов’ю досвідченими шеф-кухарями, щоб перенестися на вершини кулінарного блаженства. Майстри використовують свіжі овочі з власного городу для приготування страв, і це також важлива перевага ресторану готелю.

Відпочивальникам пропонуються дивовижні сніданки у форматі шведського столу з великою кількістю салатів і хрусткої випічки. Оксфордширський особняк також має привітний бар, оформлений у стилі 1930-х років, і винний погріб із величезною різноманітністю вишуканих напоїв. Зручності для дозвілля чудові, включно з тренажерним залом і косметичними процедурами в номерах. Дорослі та діти однаково насолоджуються кулінарними майстер-класами від школи Реймонда Бланка та спостереженням за хижими птахами у вольєрі садиби.

Heckfield Place, Хук, Хемпшир, Англія

Наша подорож у розпалі, і тепер час заїхати до чудового заміського готелю Великобританії з благородним "ім’ям" Heckfield Place. Він розташований у Північному Хемпширі, оточений мальовничими садами та чистими озерами, ідеальними для купання. Сільської екзотики закладу додає наявність власної ферми з розкішними квітами та різними видами фруктів і овочів.

У заміському особняку є 45 номерів різного рівня комфорту. М’які килими з ворсом, тонкі очеретяні килимки та керамічні лампи створюють тут "затишок". Яскраво забарвлені горщики з квітучими та в’юнкими рослинами додають номерам романтичного затишку. Якщо ви хочете безкомпромісної розкоші з ефектними дизайнерськими акцентами, забронюйте один із Signature-номерів, і ваш внутрішній перфекціоніст буде задоволений.

Картину повного гостьового досвіду в Heckfield Place не було б завершено без стильних ванних кімнат, але й про це тут подбали. Мармурові кімнати з окремими глибокими ваннами та гігієнічними засобами марки Wildsmith Skin надаються для гостей.

Усе передбачено, включно з дорогими чайними наборами з ніжним печивом на столі та холодильниками з величезним вибором охолоджених вишуканих напоїв.

Спа-центр The Bothy запрошує вас відчути світ дивовижних відчуттів із басейном і парною, комфортними процедурними кабінетами та відкритими гарячими ваннами. Крім того, релаксація пропонується з хорошими кінопоказами, заняттями йогою та пілатесом для підтримки чудового м’язового тонусу та відкриття гармонії.

Gidley Park, Чагфорд, Девон, Англія

Якщо ви втомилися від нудних буднів і мрієте опинитися в казковій локації з ексклюзивним сервісом, вам терміново потрібно їхати до Gidley Park. Він розташований на підвищеній частині облаштованої набережної з панорамними видами на густий ліс. Поруч із чудовим заміським готелем Великобританії протікає річка, обрамлена кам’яними блоками вражаючого розміру.

З ароматним вином із соковитих виноградних ягід ця локація ідеальна для святкувань у чарівному сільському стилі. Неподалік від закладу розташований Чагфорд із численними магазинами, сувенірними крамницями з фірмовими предметами та бутиками з брендовим товаром.

Інтер’єри Gidley Park практичні та витончені. Джерело: Pixels Інтер’єри Gidley Park практичні та витончені. Джерело: Pixels

Спальні, оформлені в класичному англійському стилі, мають усе, про що можна мріяти під час відпустки, від просторих ліжок із білими покривалами до плоских телевізорів. Просторі ванни гармонійно доповнені гігієнічними засобами L’Occitane та висококласною сантехнікою. Гості вмиваються джерельною водою з маєтку Gidley, що допомагає бадьоритися зранку. Готель пропонує багато номерів із преміальними зручностями. Оберіть, який преміальний номер вам підходить:

Manaton: Спальня з гарячою ванною, розташованою на даху готелю. Це чудовий варіант для любителів приголомшливих краєвидів і адреналіну.

Dartmeet: Має двометрову ванну та панорамні вікна, сауну та парну прямо в апартаментах.

Bel Tor: Пропонує глибоку ванну з напівкруглими краями та величезні вікна, що забезпечують нескінченну романтику, яка жадібно просочується в номер. Головним героєм готельного ресторану є вмілий шеф-кухар Кріс Іден, який постійно вдосконалює свої кулінарні навички. Він майстерно готує паштет із перепілки та розкішне м’ясо на грилі з тонким букетом спецій. Шикарним бонусом для всіх гостей готелю є обширна винна карта з понад 9000 видами напоїв із різними смаками. За потреби талановитий сомельє захоплено розповідає гостям про кожен із них.

Ресторан із обволікаючим освітленням і хорошими дерев’яними панелями успішно підтримує вінтажну атмосферу готелю. Навколишні території включають поле для гольфу на 18 лунок, тенісний корт і комфортну зону для боулінгу. Гумові чоботи надаються гостям для романтичних прогулянок у навколишньому ландшафті у вологу погоду після зливи.

Cliveden, Таплоу, Беркшир, Англія

Розкинувшись на 375 акрах усамітненої сільської місцевості, неподалік від мальовничої Темзи, розташований ще один заміський особняк Великобританії під назвою Cliveden, де можна розслабитися по-королівськи. Навіть Меган Маркл обрала цей заклад, щоб провести ніч перед своїм весіллям. Цей благородний маєток із обладунками та гобеленами належить до Relais & Châteaux і внесений до списку National Trust. Стіни готелю прикрашені розкішними портретами величних осіб і бюстами з хорошого каменю. Готель має 48 добре обладнаних номерів, і завдяки великим розмірам тут немає відчуття переповненості.

Окрім відкритого басейну, у спа-центрі є критий басейн, де можна довго відпочивати та знімати втому після насиченого дня. Є гаряча ванна та тренажерний зал із найсучаснішим обладнанням, щоб підтримувати чудове самопочуття. Забронюйте круїз Темзою на старомодному човні з келихами шампанського в готелі, і досвід розкішної прогулянки залишиться у вашому серці надовго.

Проживання в Cliveden різниться за розміром і кольором. Якщо ви давно хотіли пожити в просторій кімнаті з розкішними зручностями, оберіть Mountbatten, який раніше був затишною більярдною. Ванні кімнати зі світлими мармуровими плитками завжди є безпрограшним варіантом дизайну інтер’єру, який успішно використовується тут. Спальні прикрашені витонченими вінтажними меблями та ліжками з балдахінами, а ефектні каміни надають їм особливого сільського затишку. У номерах завжди пахне свіжозвареною кавою завдяки кавомашинам Nespresso. Коли хочеться освіжаючого напою, ви завжди можете відвідати бар із широким асортиментом алкогольних і безалкогольних напоїв.

Ресторан готелю подає дивовижні м’ясні та вегетаріанські страви. Відпочивальники тут вражені багатим асортиментом вишуканих закусок і десертів із бананом, арахісом і карамеллю. Сніданки тут організовані в дусі шведського столу зі здоровими кашами, крупами, йогуртом і фруктами.

Найкращі традиції британської гостинності підтримуються під час післяобіднього чаювання з привабливими ласощами для дітей і дорослих.

Діти бажані гості в Cliveden, адже для них є ігрові доріжки та спеціальна кімната з веселими заняттями. Настільні ігри, м’які іграшки та DVD доступні за запитом, а ресторан пропонує спеціальне меню апетитних страв для малюків.

Calcot and Spa, Тетбері, Котсуолдс, Англія

Неподалік від Тетбері розташований ще один розкішний заміський готель Великобританії з милим сільським оточенням. Його назва – Calcot and Spa, і сама назва вказує на його акценти.

Готель має просторий спа-центр із великими критим і дитячим басейнами, сауною та парною, кімнатою для релаксу та зонами для процедур. Родзинкою закладу є відкрита гаряча ванна. Мешканці Лондона та гості столиці Великобританії люблять приїжджати сюди.

Calcot & Spa запрошує гостей затишно влаштуватися в 35 номерах із оригінальним дизайном. Головними складовими номерів є величезні ліжка з хорошими узголів’ями та білосніжною білизною. За бажання ви можете забронювати апартаменти з приватним садом і вітальнею, спальнями та ванними кімнатами з елітним обладнанням.

Крутий трюк для сімей із маленькими пустунами – можливість залишити дитину в дитячому клубі на 4 години. Ця послуга зазвичай включена у вартість вигідних готельних пакетів. У літні місяці вся сім’я може плескатися у відкритому підігрітому басейні, кататися на велосипедах і грати на дитячому майданчику з гірками та гойдалками. Фітнес-клуб і тенісний корт готелю допомагають зробити відпустку не лише приємною, але й корисною.

Limpston Manor, Ексмут, Девон, Англія

Ще один заміський готель Великобританії, який точно заслуговує вашої уваги, – це Limpston Manor із романтичною, але ексклюзивною атмосферою. Він розташований неподалік від річки Девон-Екс, на берегах якої можна спостерігати за хижими птахами та милуватися дивовижними заходами сонця з багатьма відтінками кольорової палітри.

Заклад є шикарним особняком ванільного кольору в георгіанському стилі. Світлі номери оснащені ліжками з меблями ручної роботи, покритими позолотою та оснащеними елегантними декоративними елементами.

Завдяки ідеально складеному набору деталей дизайнерам вдалося створити інтер’єри з мрійливою атмосферою. Житлові зони прикрашені срібними підносами з прохолодними напоями, а тропічний душ у ванній допомагає відчути насолоду водного блаженства. Для королівського досвіду забронюйте номер із відкритою ванною та заворожуючими видами на околиці. Готель подає чудові континентальні сніданки з великою кількістю смачних страв із креативною подачею. Обов’язково спробуйте тут омлет із червоною рибою та броколі, щоб оцінити віртуозну майстерність шеф-кухаря. Він підкреслює поживну цінність апетитних шедеврів гармонійним поєднанням інгредієнтів.

Заміські готелі Великобританії – чудові варіанти відпустки для дорослих і дітей. Джерело: Pixels Заміські готелі Великобританії – чудові варіанти відпустки для дорослих і дітей. Джерело: Pixels

Щоб більше не набридати вам, завершимо нашу подорож найкращими заміськими готелями Великобританії наразі. З 14 представлених варіантів ви точно знайдете той, що відгукнеться вашому серцю. А ми, своєю чергою, будемо дуже раді, що змогли допомогти вам зробити складний вибір.

Відпочивайте в райських оазах і наповнюйтеся магічною енергією природи та плануйте нові вражаючі подорожі разом із нами!