Лучшие загородные отели Великобритании: 14 локаций для мечтательного отпуска с семьей или друзьями

В загородных отпусках есть особый деревенский шарм, наполненный магией луговых цветов и изумрудной зелени, свежими утренними бризами и сытными обедами на свежем воздухе. С 1949 года лучшие загородные отели Великобритании олицетворяют концепцию полного расслабления, освобождая гостей от оков рутины и предлагая желаемый покой. "Главными героями" этих заведений являются величественные украшения номеров с белоснежным бельем, роскошные послеобеденные чаепития с изысканными деликатесами и развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Наш онлайн-ресурс предлагает вам непревзойденную атмосферу загородных отелей Великобритании, от волшебных ферм с великолепными блюдами до величественных замков с башнями и шпилями.

Estelle Manor, Оксфордшир

Давайте заглянем за кулисы известной загородной гостиницы Великобритании, Estelle Manor, успешного детища Шарана Пасричи, чье имя тесно связано с Maison Estelle, Hoxton Hotels и Gleneagles. Estelle Manor является образцом безупречного стиля с эффектными элементами частного клуба.

Просторные номера украшены вкусным дизайном и уютной мебелью, идеально подходящей для сельских интерьеров. Чувство легкости от пребывания в райском оазисе усиливается такими особенностями, как:

Огражденный сад

Открытый бассейн с мерцающей серебристой водной поверхностью

Спа с оздоровительными сеансами и римскими архитектурными элементами Для проживания гости могут выбрать комфортные варианты в роскошном особняке, элегантных лесных или садовых коттеджах. Отель может похвастаться разнообразными барами и ресторанами с интимной атмосферой и характерным британским гостеприимством.

Soho House Babington, Babington House, Сомерсет

Добавляя свежий штрих к потрясающим сельским пейзажам Сомерсета, Soho House Babington расположен неподалеку от живописного города Фром. Этот загородный отель Великобритании окружен живописными садами и пышными зелеными лугами. Владельцы отеля уделяют приоритет полному расслаблению гостей в уютном убежище от лондонского тумана.

Легкую атмосферу поддерживают красиво обустроенные территории отеля. Вымощенные дорожки, обсаженные роскошными цветами, ведут ко входу, украшенному элегантной аркой, покрытой белыми розами. Изысканные цветочные ароматы смешиваются с запахом каминов, а спокойствие нарушают пение птиц и тихие разговоры между гостями. Главный особняк включает в себя 10 роскошных спален, тщательно подготовленных для гостей с оригинальными антикварными деталями и впечатляющим современным декором. Номера оснащены просторными кроватями с балдахинами и глубокими отдельными ваннами для водного релакса.

Ресторан Orangery предлагает богатый выбор еды и напитков, приглашая гостей наслаждаться изысканными деликатесами, приготовленными по принципу от фермы до стола умелыми шеф-поварами. Soho House Babington предлагает многочисленные варианты для досуга среди живописного окружения.

Плавание в подогретом открытом бассейне.

Посещение полностью оборудованного тренажерного зала

Наслаждение живописными прогулками в окружающей местности

Релакс в спа-центре Cowshed с дизайнерскими процедурами для лица и тела. Для тех, кто ищет развлечений, в отеле есть театр на 45 мест для кинопоказов. Кроме того, на территории есть фантастический детский клуб для молодых гостей.

Beaverbrook, Суррей Хиллз

Beaverbrook подготовил много бонусов для путешественников. Источник: Pixels

Одна из лучших загородных отелей Великобритании, расположенная неподалеку от Лондона, Beaverbrook тщательно хранит все секреты отпуска с тонким оттенком. Ранее принадлежавший лорду Бивербруку, занимавшему важный государственный пост во время Второй мировой войны, особняк теперь предлагает гостям множество сюрпризов, от уютных каминов в гостиной до библиотеки, наполненной богатой коллекцией произведений как отечественных, так и зарубежных авторов. Особой гордостью отеля является спа-центр с эффектными ярко окрашенными кафельными стенами и потолком из витражного стекла, созданным умелым художником Брайаном Кларком. К услугам гостей крытые и открытые бассейны и роскошная оздоровительная программа. Для вкусной трапезы в сытной атмосфере путешественники посещают японский ресторан Garden House либо паб, спроектированный Николасом Хардингом, либо Coach House.

The Grove, Хартфордшир

Если вы мечтаете об уединенном отпуске, но не готовы к долгому путешествию транспортом, чтобы добраться до желаемого места, выберите отличный загородный отель Великобритании The Grove. Это место с таинственной атмосферой расположено в Хартфордшире, недалеко от Лондона, поэтому добраться сюда очень удобно.

Дом The Grove, построенный из красного кирпича, расположен в живописной местности с изумрудными долинами и просторными полями для гольфа. Martin Hulbert Design вдохнул новую жизнь в гостиничные люксы, подчеркивая их элегантность и утонченность.

Королевские спальни украшены огромными кроватями с романтическими балдахинами. Глубокие ванны с полукруглыми краями – непременный атрибут номеров отеля. Лежа в наполненных резервуарах с густой ароматной пеной, вы можете любоваться фантастическими деревенскими пейзажами. Отель – прекрасное место, чтобы приехать с семьей или группой друзей, ведь здесь есть спа-центр и открытый бассейн с мерцающим водным объектом.

Newt, Сомерсет

Лучшие загородные отели Великобритании дарят путешественникам крутые впечатления от дизайна интерьеров и изысканного сервиса. Одним из самых ярких представителей таких заведений является Newt, расположенный недалеко от Брутона. Он включает обширные территории с пышными садами, густыми лесами и бескрайними полями.

В 2021 году The Newt обогатился фермой Farmyard с 17 ухоженными спальнями. Кроме крутых интерьеров есть дополнительный бассейн, бар и ресторан высокой кухни.

Уютные номера отеля оснащены кроватями с идеальным бельем и теплыми покрывалами. Их окружают большие ванночки на ножках, где можно долго расслабляться и медитировать. Фирменной особенностью номеров являются полукруглые балочные потолки.

Cowley Manor, Челтнем

Одна из самых популярных загородных гостиниц Великобритании, занявшая место в итальянском особняке, в который раз доказывает, что роскошь может многое. Его "имя", Cowley Manor, часто ассоциируется у путешественников с безупречным сервисом в живописной местности у озера и маленькой церкви Святой Марии XII века.

По легендам, именно Льюис Кэрролл вдохновился на написание знаменитой фантастической истории "Алиса в Стране Чудес". Интерьеры отеля, дизайн которых доверили Дороте Мейличзон, окутаны дымкой сказочной беззаботности.

Элементы, взятые из замечательной истории известного английского писателя, разбросаны повсюду. В просторных номерах и других зонах отеля сразу бросаются в глаза шахматные мотивы, причудливые изображения кроликов и магические растения.

Благодаря кулинарному "волшебнику" Джексону Боксеру, обеды и ужины в заведении просто великолепны. Меню предлагает блюда из мяса, овощей и морепродуктов в самых необычных интерпретациях. Для приготовления деликатесов используется много зелени и овощей, поэтому они получаются не только аппетитными, но и полезными. Эстетический дизайн деликатесов превращает их в настоящие гастрономические произведения. Особенностью Cowley Manor является красочный коктейльный бар с необычными стенами из фигурного дерева и синей гостевой зоной из лавового камня. Для роскошного релакса есть подогретый бассейн и спа с инновационными удобствами и талантливыми мастерами.

Leonardslee House, Западный Сассекс

Одним из хороших мест для загородного отпуска в Великобритании является Leonardslee House, нашедший "убежище" в живописной местности Западного Сассекса. Этот "представительный" особняк в итальянском стиле заслуженно включен в список архитектурных памятников ІІ степени. Он гордо занимает участок площадью 240 акров в Хоршеме, недалеко от семи озер, наполненных рыбой.

Окружающие территории были с любовью обустроены викторианским ботаническим коллекционером Эдмундом Лодером. Они украшены элегантными бронзовыми скульптурами Антона Смита. Экзотические животные легко встречаются здесь, спокойно прогуливаясь по зеленым лугам и полянам, что только придает экстравагантное чувство отпуска. Есть 10 просторных спален, где красивые цветы на обоях от известных брендов Penny Morrison, Fowler, Colefax "оживают". Владельцы отеля не жалели затрат на оформление интерьеров нежными оттенками цветов, включая розовый, мятный и небесно-голубой.

Номера украшены гофрированными подушками, изысканными карнизами и милыми винтажными предметами. Мраморные ванные комнаты с дорогой отделкой и ароматными ванными солями доступны для королевских процедур.

Кухня Leonardslee радует гостей не меньше дизайнерского обустройства номеров. Умелый шеф-повар Жан Дельпорт прилагает много усилий, чтобы гости наслаждались аппетитной едой с четкими южноафриканскими мотивами.

Сассекский шоколад, сладкий картофель с пикантными соусами и витаминные салаты с оригинальными комбинациями ингредиентов занимают почетное место среди многих деликатесов с изысканными вкусами. Ресторан имеет звезду Мишлен, поэтому сомнений в уровне его сервиса быть не может. Разнообразное меню идеально дополняется изысканными винами от Benguela Cove, дочерней компании Leonardslee в Западном Кейпе.

Penmaenuchaf Hall, Сноудония, Уэльс

Если вы ищете классический загородный отель в Великобритании, предлагаем выбрать Penmaenuchaf Hall, роскошный особняк XVI века.

Здесь, в лоне девственной природы, путешественники проводят идеальный отпуск, не спеша прогуливаясь изумрудными холмами вдоль живописной реки. Отель имеет 14 уютных спален с уникальной деревенской аурой, характерной для романтической Сноудонии, Уэльс.

Кухня Penmaenuhaf-Halle радует гостей разнообразием изысканных блюд. Источник: Pixels

Знаменитый шеф-повар Том Хейн страстно "колдует" на кухне, чтобы удивить гостей изысканными шедеврами кулинарного искусства. Аппетитные бургеры и невесомые торты, витаминные салаты и запеченное мясо с овощами просто неотразимы благодаря мастеру. Penmaenuchaf Hall имеет уютную лаунж-зону с мягкой мебелью, где так приятно проводить время с чашкой бодрого кофе и ароматным печеньем. А любители романов и увлекательных приключений с удовольствием посещают библиотеку с богатым выбором литературы на любой вкус.

Le Manoir aux Quat'Saisons, Оксфордшир, Англия

На окраине очаровательной деревни Грейт Милтон расположен еще один хороший загородный отель Великобритании с отличным сервисом и вкусной едой. Оксфордширский особняк искусно украшен французскими элементами фасада и дизайна интерьера.

Дом окружен ухоженной территорией с пышными японскими садами и аккуратными газонами для прогулок и веселых мероприятий на свежем воздухе. Заведение имеет комфортную площадку для игры в крокет, где можно весело провести время с семьей или друзьями.

Для гостей тщательно подготовлено 32 номера, спроектированные талантливой Эмили Тодхантер. Спальни с оригинальными интерьерами отличаются среди других:

Blanc de Blancs, подлинное воплощение белого, символизирующее чистоту и нежность.

Jade, черпающий вдохновение из бескрайних рисовых полей с каплями росы на рассвете.

Jade, оформленный в стиле восточных будуаров.

Garden Suite поддерживает традицию роскошных люксов с частными садами. Ресторан со звездой Мишлен приглашает гостей на трапезу с изысканными деликатесами, достойными королей. Попытайтесь amuse-bouche и изысканные десерты, приготовленные с любовью опытными шеф-поварами, чтобы перенестись на вершины кулинарного блаженства. Мастера используют свежие овощи из собственного огорода для приготовления блюд, и это также важно преимущество ресторана отеля.

Отдыхающим предлагается удивительные завтраки в формате шведского стола с большим количеством салатов и хрустящей выпечки. Оксфордширский особняк также имеет приветливый бар, оформленный в стиле 1930-х годов, и винный погреб с огромным разнообразием изысканных напитков. Удобства для досуга отличные, включая тренажерный зал и косметические процедуры в номерах. Взрослые и дети все равно наслаждаются кулинарными мастер-классами от школы Реймонда Бланка и наблюдением за хищными птицами в вольере усадьбы.

Heckfield Place, Хук, Хэмпшир, Англия

Наше путешествие в разгаре, и теперь пора заехать в прекрасную загородную гостиницу Великобритании с благородным "именем" Heckfield Place. Он расположен в Северном Хэмпшире, окружен живописными садами и чистыми озерами, идеальными для купания. Сельской экзотики заведения добавляет наличие собственной фермы с роскошными цветами и разными видами фруктов и овощей.

В загородном особняке есть 45 номеров разного уровня комфорта. Мягкие ковры с ворсом, тонкие камышовые коврики и керамические лампы создают здесь "уют". Ярко окрашенные горшки с цветущими и вьющимися растениями добавляют номерам романтического уюта. Если вы хотите бескомпромиссной роскоши с эффектными дизайнерскими акцентами, забронируйте один из Signature-номеров и ваш внутренний перфекционист будет доволен.

Картина полного гостевого опыта в Heckfield Place не была бы завершена без стильных ванных комнат, но и об этом здесь позаботились. Мраморные комнаты с отдельными глубокими ваннами и гигиеническими принадлежностями Wildsmith Skin предоставляются для гостей.

Все предусмотрено, включая дорогие чайные наборы с нежным печеньем на столе и холодильники с огромным выбором охлажденных изысканных напитков.

Спа-центр The Bothy приглашает вас ощутить мир удивительных ощущений с бассейном и парной, комфортными процедурными кабинетами и открытыми горячими ваннами. Кроме того, релаксация предлагается с хорошими кинопоказами, занятиями йогой и пилатесом для поддержания превосходного мышечного тонуса и открытия гармонии.

Gidley Park, Чагфорд, Девон, Англия

Если вы устали от скучных будней и мечтаете оказаться в сказочной локации с эксклюзивным сервисом, вам срочно нужно ехать в Gidley Park. Он расположен на повышенной части обустроенной набережной с панорамными видами на густой лес. Рядом с великолепной загородной гостиницей Великобритании протекает река, обрамленная каменными блоками поразительного размера.

С ароматным вином из сочных виноградных ягод эта локация идеальна для празднований в волшебном деревенском стиле. Недалеко от заведения расположен Чагфорд с многочисленными магазинами, сувенирными магазинами с фирменными предметами и бутиками с брендовым товаром.

Интерьеры Gidley Park практичны и изящны. Источник: Pixels

Спальни, оформленные в классическом английском стиле, имеют все, что можно мечтать во время отпуска, от просторных кроватей с белыми покрывалами до плоских телевизоров. Просторная ванна гармонично дополнена гигиеническими средствами L'Occitane и высококлассной сантехникой. Гости умываются родниковой водой из имения Gidley, что помогает бодриться с утра. Отель предлагает множество номеров с премиальными удобствами. Выберите, какой премиальный номер вам подходит:

Manaton: Спальня с горячей ванной, расположенной на крыше отеля. Это отличный вариант для любителей потрясающих пейзажей и адреналина.

Dartmeet: Имеет двухметровую ванну и панорамные окна, сауну и парную прямо в апартаментах.

Bel Tor: Предлагает глубокую ванну с полукруглыми краями и огромные окна, обеспечивающие бесконечную романтику, жадно просачивающуюся в номер. Главным героем гостиничного ресторана является умелый шеф-повар Крис Иден, постоянно совершенствующий свои кулинарные навыки. Он мастерски готовит паштет из перепела и роскошное мясо на гриле с тонким букетом специй. Шикарным бонусом для всех гостей отеля является обширная винная карта с более чем 9000 видами напитков с разными вкусами. При необходимости талантливый сомелье восторженно рассказывает гостям о каждом из них.

Ресторан с обволакивающим освещением и хорошими деревянными панелями успешно поддерживает винтажную атмосферу отеля. Окружающие территории включают поле для гольфа на 18 лунок, теннисный корт и комфортную зону для боулинга. Резиновые сапоги предоставляются гостям для романтических прогулок в окружающем ландшафте во влажную погоду после ливня.

Cliveden, Таплоу, Беркшир, Англия

Раскинувшись на 375 акрах уединенной сельской местности, недалеко от живописной Темзы, расположен еще один загородный особняк Великобритании под названием Cliveden, где можно расслабиться по-королевски. Даже Меган Маркл выбрала это заведение, чтобы провести ночь перед своей свадьбой. Это благородное поместье с доспехами и гобеленами относится к Relais & Châteaux и внесено в список National Trust. Стены отеля украшены роскошными портретами величественных особ и бюстами из хорошего камня. Отель имеет 48 хорошо оборудованных номеров, и благодаря большим размерам здесь нет ощущения переполненности.

Помимо открытого бассейна в спа-центре есть крытый бассейн, где можно долго отдыхать и снимать усталость после насыщенного дня. Есть горячая ванная и тренажерный зал с самым современным оборудованием, чтобы поддерживать отличное самочувствие. Забронируйте круиз Темзой на старомодной лодке с бокалами шампанского в отеле и опыт роскошной прогулки останется в вашем сердце надолго.

Размещение в Cliveden отличается по размеру и цвету. Если вы давно хотели пожить в просторной комнате с роскошными удобствами, выберите Mountbatten, ранее бывший уютной бильярдной. Ванные комнаты со светлыми мраморными плитками всегда являются беспроигрышным вариантом дизайна интерьера, успешно используемого здесь. Спальни украшены изящной винтажной мебелью и кроватями с балдахинами, а эффектные камины придают им особый сельский уют. В номерах всегда пахнет свежесваренным кофе благодаря кофемашинам Nespresso. Когда хочется освежающего напитка, вы всегда можете посетить бар с широким ассортиментом алкогольных и безалкогольных напитков.

Ресторан отеля предоставляет удивительные мясные и вегетарианские блюда. Отдыхающие здесь поражены богатым ассортиментом изысканных закусок и десертов с бананом, арахисом и карамелью. Завтраки здесь организованы в духе шведского стола со здоровыми кашами, крупами, йогуртом и фруктами.

Лучшие традиции британского гостеприимства поддерживаются во время послеобеденного чаепития с привлекательным лакомством для детей и взрослых.

Дети желанные гости в Cliveden, ведь для них есть игровые дорожки и специальная комната с веселыми занятиями. Настольные игры, мягкие игрушки и DVD доступны по запросу, а ресторан предлагает специальное меню аппетитных блюд для малышей.

Calcot and Spa, Тэтбери, Котсуолдс, Англия

Недалеко от Тэтбери расположен еще один роскошный загородный отель Великобритании с милой деревенской обстановкой. Его название – Calcot and Spa, и само название указывает на его акценты.

Отель располагает просторным спа-центром с большим крытым и детским бассейнами, сауной и парной, комнатой для релакса и зонами для процедур. Изюминкой заведения открытая горячая ванна. Жители Лондона и гости столицы Великобритании любят приезжать сюда.

Calcot & Spa приглашает гостей уютно устроиться в 35 номерах с оригинальным дизайном. Основными составляющими номеров являются огромные кровати с хорошими изголовьями и белоснежным бельем. По желанию можно забронировать апартаменты с частным садом и гостиной, спальнями и ванными комнатами с элитным оборудованием.

Крутый трюк для семей с маленькими проказниками – возможность оставить ребенка в детском клубе на 4 часа. Эта услуга обычно включена в стоимость выгодных гостиничных пакетов. В летние месяцы вся семья может плескаться в открытом подогретом бассейне, кататься на велосипедах и играть на детской площадке с горками и качелями. Фитнес-клуб и теннисный корт отеля помогают сделать отпуск не только приятным, но и полезным.

Limpston Manor, Эксмут, Девон, Англия

Еще одна загородная гостиница Великобритании, точно заслуживающая вашего внимания, – это Limpston Manor с романтической, но эксклюзивной атмосферой. Он расположен недалеко от реки Девон-Экс, на берегах которой можно наблюдать за хищными птицами и любоваться удивительными закатами со многими оттенками цветовой палитры.

Заведение является шикарным особняком ванильного цвета в георгианском стиле. Светлые номера оснащены кроватями с мебелью ручной работы, покрытыми позолотой и элегантными декоративными элементами.

Благодаря идеально сложенному набору деталей дизайнерам удалось создать интерьеры с мечтательной атмосферой. Жилые зоны украшены серебряными подносами с прохладительными напитками, а тропический душ в ванной помогает ощутить наслаждение водного блаженства. Для королевского опыта забронируйте номер с открытой ванной и завораживающими видами на окраине. Отель подает великолепные завтраки с большим количеством вкусных блюд с креативной подачей. Обязательно попробуйте омлет с красной рыбой и брокколи, чтобы оценить виртуозное мастерство шеф-повара. Он подчеркивает питательную ценность аппетитных шедевров гармоничным сочетанием ингредиентов.

Загородные отели Великобритании – отличные варианты отпуска для взрослых и детей. Источник: Pixels

Чтобы больше не надоедать вам, завершим наше путешествие по лучшим загородным отелям Великобритании. Из 14 представленных вариантов вы точно найдете тот, что отзовется вашему сердцу. А мы в свою очередь будем очень рады, что смогли помочь вам сделать сложный выбор.

Отдыхайте в райских оазах и наполняйтесь магической энергией природы и планируйте новые впечатляющие путешествия вместе с нами!