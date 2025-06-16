Найкращі райони та готелі Барселони: любителі нічного життя, поціновувачі архітектури та сім’ї з дітьми точно будуть зацікавлені

Жвавий центр іспанського регіону Каталонія, місто Барселона, розташоване на узбережжі Балеарського моря, славиться своєю барвистою культурою, історією та мистецтвом, приваблюючи мандрівників з усього світу надзвичайними гастрономічними враженнями, щедрими порціями вина та неймовірною міською атмосферою. Наступні райони Барселони обіцяють незабутній автентичний досвід, тоді як місцеві готелі забезпечують комфортне розташування та релакс після насиченого дня.

Район Грація для сімейних подорожей

Для мандрівників, які відпочиватимуть у Барселоні з колясками та дитячими ліжечками, розумно обирати райони з хорошим набором дитячої інфраструктури. Тут у вас буде більше шансів знайти готель із зручностями та програмами для дітей або забронювати чудовий Airbnb.

Одним із хороших варіантів є Грація. Колись це було барвисте село, яке з часом поглинуло місто. Тут ви матимете можливість прогулюватися пішохідними доріжками, знайомитися з місцевими жителями та відпочивати в розміреній атмосфері, ніби ви втекли з гамірного мегаполісу до чарівного маленького містечка. Найбільше він приваблює сім’ї завдяки легкому доступу до прекрасного парку Гуель: тут є багато місць, де діти можуть витратити свою енергію. Обираючи найкращі готелі Барселони в цьому районі, зверніть увагу на ці два варіанти.

Monument Hotel

Частина найкращих готелів Барселони — це першокласні ресторани та бари. Джерело: Image Monumenthotel.com Частина найкращих готелів Барселони — це першокласні ресторани та бари. Джерело: Image Monumenthotel.com

Цей величезний п’ятизірковий притулок розташований у районі Ешампле неподалік від Грації. Історичний бутик-готель знаходиться на знаменитій торговій вулиці Пасео-де-Грація, де розміщені великі національні та міжнародні люксові бренди. Доступ до головних пам’яток і гастрономія під керівництвом шеф-кухаря з 12 зірками Michelin Мартіна Берасатегі — лише деякі з його переваг. Готель має 84 номери, включно з сімейними люксами з балконом і краєвидами на авеню Пасео-де-Грація, двома великими спальнями, двома ванними кімнатами та вітальнею.

Casa Bella Gràcia by Aspasios

Ці стильні та світлі апартаменти розташовані неподалік від парку Гуель у богемному районі Грація, у пішій доступності від знакових пам’яток, таких як Каса Батльо, Ла Педрера та Саграда Фамілія. Для сімей із дітьми найкраще бронювати люкс із усім необхідним для групового перебування: обладнаною кухнею, посудомийною машиною, зоною відпочинку з диванами тощо.

Район Ла Барселонета для новачків

Якщо ви відвідуєте Барселону вперше і не знаєте, які райони найкраще обрати для проживання, вибирайте частини міста, де активність і релакс гармонійно поєднуються. Ла Барселонета — найкращий варіант: тут є легкий доступ до метро чи туристичних автобусів, щоб пересуватися містом або дістатися до пляжу, а також легко знайти бари з тапас уздовж вулиць узбережжя, щоб скуштувати паелью біля моря.

Якщо ваша поїздка припадає на період із кінця травня до початку вересня, які є найспекотнішими місяцями, купання в морі — чудовий спосіб розслабитися та освіжитися після огляду визначних пам’яток. Дізнайтесь більше про ці популярні готелі в Барселоні.

Hotel Arts Barcelona

Панорамні вікна відкривають чудовий краєвид на місто. Джерело: Image Ritzcarlton.com Панорамні вікна відкривають чудовий краєвид на місто. Джерело: Image Ritzcarlton.com

Цей п’ятизірковий готель розташований неподалік від пляжу та радує гостей прекрасними краєвидами на місто і море. Його фасад зі скла та сталі є помітною частиною міського пейзажу, а розташування забезпечує розкішний середземноморський спосіб життя, поєднуючи море, місто та мистецтво. Готель розташований на межі районів Ла Барселонета та Віла Олімпіка, а його зручності включають спа-центр на даху, два басейни та кілька ресторанів, зокрема один із зіркою Michelin.

Sofitel Barcelona Skipper

Цей курортний притулок неподалік від пляжу Барселонета забезпечує гостей тропічною атмосферою та відпочинком від міської метушні. Він демонструє невимушену і навіть зухвалу елегантність. Гості можуть розслабитися біля двох басейнів, насолоджуватися закусками та вином у барі з тапас, відвідати солярій і забронювати вечерю в ресторані Syrah Mediterrani. Готичний квартал, одна з найвідоміших пам’яток Барселони, розташований у пішій доступності від готелю.

Район Ель Борн із найкращим нічним життям

У багатьох іспаномовних містах вечірки починаються ближче до півночі, а типові вечері — з 22:00. Барселона також належить до таких міст. Тож, якщо ви хочете гучно веселитися, готуйтеся до довгої ночі. Не витрачайте час на поїздки до віддалених районів Барселони. У районі Ель Борн є хороші готелі, а зекономлену годину-дві краще використати для відпочинку та сну, щоб накопичити енергію для гучних вечірок. Окрім чудового нічного життя, тут також є безліч кафе, мистецьких крамниць і Музей Пікассо. Уночі, коли відкриваються клуби, дискотеки та бари, бруковані вулиці наповнюються музикою, танцями та гарячими напоями. Любителі яскравого нічного життя можуть зупинитися в цих готелях.

Hotel Catalonia Born

Дахи найкращих готелів Барселони завжди вражають. Джерело: Image Cataloniahotels.com Дахи найкращих готелів Барселони завжди вражають. Джерело: Image Cataloniahotels.com

Один із найчарівніших готелів Барселони розташований у відреставрованій будівлі XIX століття та приваблює гостей вражаючими краєвидами з даху, красивим внутрішнім двориком і зручним розташуванням неподалік від численних пам’яток. Особливий досвід чекає на гостей у номерах із терасами, де можна посидіти з келихом вина та розслабитися в приватній атмосфері після дослідження міста.

K+K Hotel Picasso

Авангардна архітектура цього готелю натхненна історичним районом. Він більш доступний за ціною, але все ще має елементи розкоші: ліжка в номерах застелені пуховими ковдрами, на території є бістро, а басейн на даху — чудове місце, щоб освіжитися, насолоджуючись краєвидами сусіднього Готичного кварталу. Наразі готель проходить повну реконструкцію, тож незабаром гості отримають ще більш розкішний досвід.

The Hoxton, Poblenou

Відома мережа готелів Барселони The Hoxton — це модний готель у фотогенічних рожевих відтінках. Його 240 номерів оформлені в темних червоних, бірюзових і ніжно-рожевих кольорах, характерних для середземноморської палітри. Після прогулянок скуштуйте страву на терасі піцерії або розслабтеся біля басейну на даху.

Район Баррі Готік для зупинки в центрі міста

Якщо ви хочете жити серед історії, прогулюватися повз багатовікові будівлі, милуватися поєднанням давньої та сучасної архітектури та відпочивати на площах із відкритими кафе, обирайте готелі в Готичному кварталі Баррі Готік. Ви блукатимете звивистими вулицями, робитимете покупки в милих крамницях і на продовольчих ринках, насолоджуючись унікальною історичною атмосферою. Обираючи, де зупинитися в Барселоні, зверніть увагу на ці готелі.

Hotel Neri Relais & Chateaux

Розслаблююча атмосфера номерів доповнена творами мистецтва в декорі. Джерело: Image Hotelneri.com Розслаблююча атмосфера номерів доповнена творами мистецтва в декорі. Джерело: Image Hotelneri.com

Музей Пікассо, Лас Рамблас і багато інших знакових місць Барселони знаходяться в пішій доступності від цього п’ятизіркового готелю, тож його гості ніколи не мають проблем із організацією дозвілля. Сам готель займає дві історичні будівлі, включно з палацом XII століття. Шик, елегантність і класично оформлені номери виходять на вулиці Готичного кварталу та одну з найчарівніших площ міста, Сан Феліпе Нері, тоді як текстиль у ніжних відтінках і дерев’яна підлога створюють розмірену, розслаблюючу атмосферу. У готелі є ресторан і непомітна зелена тераса на даху для тихого відпочинку.

Hotel Gargallo Rialto

Якщо ви розмірковуєте, де зупинитися в центрі Барселони за бюджетною ціною, забронюйте номер у цьому тризірковому готелі неподалік від порту, Лас Рамблас і ринку Ла Бокерія. Ви зможете проводити весь час, досліджуючи місто, без необхідності їздити до віддалених районів. Це один із найпопулярніших готелів завдяки чудовому розташуванню та доступній ціні. Поблизу є безліч ресторанів і барів. Готель розташований у будинку-пам’ятці: тут народився каталонський художник Жоан Міро. Він має 197 номерів із сучасними ванними кімнатами та стриманим функціональним декором. Є безкоштовний Wi-Fi, камера схову, прокат автомобілів і сніданок у форматі шведського столу.

Район Ель Раваль для тих, хто подорожує з друзями

Подорож із друзями завжди сповнена веселощів і пригод. Тож, перебуваючи в Барселоні, обирайте оптимістичні та захопливі райони та найкращі готелі з унікальною атмосферою та чудовим сервісом. Одним із таких районів є Ель Раваль, який у багатьох аспектах схожий на Грацію, але краще підійде для груп мандрівників, ніж для сімей із дітьми. Це одне з найпопулярніших місць у місті, тож будьте готові до великої кількості туристів і місцевих жителів. У Ель Равалі розташовані художні музеї, такі як Барселонський музей сучасного мистецтва. Ви можете заскочити до маленьких ресторанів із місцевою кухнею та подивитися на вуличних артистів. Говорячи про те, де зупинитися в районі Ель Раваль у Барселоні, ось два готелі.

Hotel Regina

Історична спадщина будівлі простежується через сучасні інтер’єри. Джерело: Image Reginahotel.com Історична спадщина будівлі простежується через сучасні інтер’єри. Джерело: Image Reginahotel.com

Історична будівля на вулиці Бергара, яка спочатку належала короні, понад століття дбайливо зберігає свій характер. Вона була повністю відреставрована. Однак сучасна естетика жодним чином не затьмарила історичний дух. Для групи друзів найкраще бронювати номер Trio. Він досить просторий і оснащений двоспальним ліжком і додатковим односпальним ліжком (або трьома окремими ліжками) та мармуровою ванною кімнатою з душем або ванною. Невеликі групи друзів також можуть зупинитися в суміжних номерах. Навколо готелю достатньо цікавих місць, щоб заповнити ваш графік: театри, ресторани, кафе тощо.

Andante Hotel

Для групи друзів, які більшу частину перебування в Барселоні проводять за оглядом пам’яток, прогулянками містом і дослідженням його ресторанів і барів, варто обрати простий сучасний готель, такий як Andante. Це один із найкращих готелів за співвідношенням ціни та якості в Барселоні, з хорошим транспортним сполученням для доступу до інших районів. Він відкрився в 2012 році в відреставрованій будівлі колишньої митниці та має 134 номери. Групи можуть зупинитися в сімейних номерах із двоспальними та двома односпальними ліжками та великою ванною або душем. Гості мають доступ до тренажерного залу, безкоштовного Wi-Fi та невеликого басейну з шезлонгами на сонячній терасі. У зоні лобі працює цілодобова кавомашина та легкі закуски, а вранці подається сніданок у форматі шведського столу.