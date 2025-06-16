Лучшие районы и отели Барселоны: любители ночной жизни, любители архитектуры и семьи с детьми точно будут заинтересованы

Оживленный центр испанского региона Каталония, город Барселона, расположенный на побережье Балеарского моря, славится своей красочной культурой, историей и искусством, привлекая путешественников со всего мира поразительными гастрономическими впечатлениями, щедрыми порциями вина и невероятной городской атмосферой. Следующие районы Барселоны обещают незабываемый аутентичный опыт, в то время как местные отели обеспечивают комфортное расположение и релакс после насыщенного дня.

Район Грация для семейных путешествий

Для путешественников, которые будут отдыхать в Барселоне с колясками и детскими кроватками, разумно выбирать районы с хорошим набором детской инфраструктуры. Здесь у вас будет больше шансов найти отель с удобствами и приложениями для детей или забронировать отличный Airbnb.

Одним из хороших вариантов является Грация. Когда-то это была красочная деревня, которая со временем поглотила город. Здесь вы сможете прогуливаться по пешеходным дорожкам, знакомиться с местными жителями и отдыхать в размеренной атмосфере, словно вы сбежали из шумного мегаполиса в очаровательный маленький городок. Больше всего он привлекает семьи благодаря легкому доступу в прекрасный парк Гуэль: здесь много мест, где дети могут потратить свою энергию. Выбирая лучшие отели Барселоны в этом районе, обратите внимание на эти два варианта.

Monument Hotel

Часть лучших отелей Барселоны – это первоклассные рестораны и бары. Источник: Image Monumenthotel.com

Это огромное пятизвездочное убежище расположено в районе Эшампле неподалеку от Грации. Исторический бутик-гостиница находится на знаменитой торговой улице Пасео-де-Грация, где расположены крупные национальные и международные люксовые бренды. Доступ к главным достопримечательностям и гастрономия под руководством шеф-повара с 12 звездами Michelin Мартина Берасатеги – лишь некоторые из его преимуществ. Отель имеет 84 номера, включая семейные люксы с балконом и видами на авеню Пасео-де-Грация, двумя большими спальнями, двумя ванными комнатами и гостиной.

Casa Bella Gracia by Aspasios

Эти стильные и светлые апартаменты расположены недалеко от парка Гуэль в богемном районе Грация, в пешей доступности от знаковых достопримечательностей, таких как Каса Батльо, Ла Педрера и Саграда Фамилия. Для семей с детьми лучше всего бронировать люкс со всем необходимым для группового пребывания: оборудованной кухней, посудомоечной машиной, зоной отдыха с диванами и т.д.

Район Ла Барселонета для новичков

Если вы посещаете Барселону впервые и не знаете, какие районы лучше выбрать для проживания, выбирайте части города, где активность и релакс гармонично сочетаются. Ла Барселонета — лучший вариант: здесь есть легкий доступ к метро или туристическим автобусам, чтобы передвигаться по городу или добраться до пляжа, а также легко найти бары с тапасом вдоль улиц побережья, чтобы отведать паэлью у моря.

Если ваша поездка приходится на период с конца мая по начало сентября, которые являются самыми жаркими месяцами, купание в море — отличный способ расслабиться и освежиться после досмотра достопримечательностей. Узнайте больше об этих популярных отелях в Барселоне.

Hotel Arts Barcelona

Панорамные окна открывают вид на город. Источник: Image Ritzcarlton.com

Этот пятизвездочный отель расположен недалеко от пляжа и радует гостей прекрасными видами на город и море. Его фасад из стекла и стали является частью городского пейзажа, а расположение обеспечивает роскошный средиземноморский образ жизни, сочетая море, город и искусство. Отель расположен на границе районов Ла Барселонета и Вила Олимпика, а его удобства включают спа на крыше, два бассейна и несколько ресторанов, в том числе один со звездой Michelin.

Sofitel Barcelona Skipper

Это курортное убежище недалеко от пляжа Барселонета обеспечивает гостей тропической атмосферой и отдыхом от городской суеты. Он демонстрирует непринужденную и даже дерзкую элегантность. Гости могут расслабиться около двух бассейнов, наслаждаться закусками и вином в баре с тапасом, посетить солярий и забронировать ужин в ресторане Syrah Mediterrani. Готический квартал, один из самых известных достопримечательностей Барселоны, расположен в пешей доступности от отеля.

Район Эль Борн с лучшей ночной жизнью

Во многих испаноязычных городах вечеринки начинаются ближе к полуночи, а типичные ужины – с 22:00. Барселона также относится к таким городам. Итак, если вы хотите громко веселиться, готовьтесь к долгой ночи. Не тратьте время на поездки в отдаленные районы Барселоны. В районе Эль Борн есть хорошие отели, а сэкономленный час-два лучше использовать для отдыха и сна, чтобы накопить энергию для громких вечеринок. Кроме прекрасной ночной жизни, здесь также есть множество кафе, художественных магазинов и Музей Пикассо. Ночью, когда открываются клубы, дискотеки и бары, булыжные улицы наполняются музыкой, танцами и горячими напитками. Любители яркой ночной жизни могут остановиться в этих отелях.

Hotel Catalonia Born

Крыши лучших отелей Барселоны всегда впечатляют. Источник: Image Cataloniahotels.com

Одна из самых очаровательных гостиниц Барселоны расположена в отреставрированном здании XIX века и привлекает гостей поразительными видами с крыши, красивым внутренним двориком и удобным расположением неподалеку от многочисленных достопримечательностей. Особый опыт ожидает гостей в номерах с террасами, где можно посидеть с бокалом вина и расслабиться в приватной атмосфере после исследования города.

K+K Hotel Picasso

Авангардная архитектура этого отеля вдохновлена историческим районом. Он более доступен по цене, но все еще имеет элементы роскоши: кровати в номерах застелены пуховыми одеялами, на территории есть бистро, а бассейн на крыше – прекрасное место, чтобы освежиться, наслаждаясь видами соседнего Готического квартала. Сейчас гостиница проходит полную реконструкцию, поэтому гости получат еще более роскошный опыт.

The Hoxton, Poblenou

Известная сеть отелей Барселоны The Hoxton – это модный отель в фотогеничных розовых оттенках. Его 240 номеров оформлены в темных красных, бирюзовых и нежно-розовых цветах, характерных для средиземноморской палитры. После прогулок отведайте блюдо на террасе пиццерии или расслабьтесь у бассейна на крыше.

Район Барри Готик для остановки в центре города

Если вы хотите жить среди истории, прогуливаться мимо многовековых зданий, любоваться сочетанием древней и современной архитектуры и отдыхать на площадях с открытыми кафе, выбирайте отели в Готическом квартале Барри Готик. Вы будете бродить по извилистым улицам, делать покупки в милых магазинах и на продовольственных рынках, наслаждаясь уникальной исторической атмосферой. Выбирая, где остановиться в Барселоне, обратите внимание на эти отели.

Hotel Neri Relais & Chateaux

Расслабляющая атмосфера номера дополнена произведениями искусства в декоре. Источник: Image Hotelneri.com

Музей Пикассо, Лас Рамблас и многие другие знаковые места Барселоны находятся в пешей доступности от этого пятизвездочного отеля, поэтому его гости никогда не испытывают проблем с организацией досуга. Сам отель занимает два исторических здания, включая дворец XII века. Шик, элегантность и классически оформленные номера выходят на улицы Готического квартала и одну из самых очаровательных площадей города Сан Фелипе Нери, тогда как текстиль в нежных оттенках и деревянный пол создают размеренную, расслабляющую атмосферу. В отеле есть ресторан и незаметная зеленая терраса на крыше для тихого отдыха.

Hotel Gargallo Rialto

Если вы думаете, где остановиться в центре Барселоны, забронируйте номер в этом трехзвездочном отеле неподалеку от порта, Лас Рамблас и рынка Ла Бокерия. Вы сможете проводить все время, исследуя город, без необходимости ездить в отдаленные районы. Это один из самых популярных отелей благодаря отличному расположению и доступной цене. Поблизости есть множество ресторанов и баров. Отель расположен в доме-памятнике: здесь родился каталонский художник Жоан Миро. В нем есть 197 номеров с современными ванными комнатами и сдержанным функциональным декором. Есть бесплатный Wi-Fi, камера хранения, прокат автомобилей и завтрак в формате шведского стола.

Район Эль Раваль для путешествующих с друзьями

Путешествие с друзьями всегда полно веселья и приключений. Итак, находясь в Барселоне, выбирайте оптимистичные и увлекательные районы и лучшие отели с уникальной атмосферой и отличным сервисом. Одним из таких районов является Эль Раваль, во многих аспектах похож на Грацию, но лучше подойдет для групп путешественников, чем для семей с детьми. Это одно из самых популярных мест в городе, и будьте готовы к большому количеству туристов и местных жителей. В Эль Равале расположены художественные музеи, такие как Барселонский музей современного искусства. Вы можете зайти в маленькие рестораны с местной кухней и посмотреть на уличных артистов. Говоря о том, где остановиться в районе Эль Раваль в Барселоне, вот два отеля.

Hotel Regina

Историческое наследие здания прослеживается через современные интерьеры. Источник: Image Reginahotel.com

Историческое здание на улице Бергара, первоначально принадлежавшее короне, более столетия бережно сохраняет свой характер. Она была полностью отреставрирована. Однако современная эстетика никоим образом не омрачила исторический дух. Для группы друзей лучше всего бронировать номер Trio. Он достаточно просторный и оснащен двуспальной кроватью и дополнительной односпальной кроватью (или тремя отдельными кроватями) и мраморной ванной комнатой с душем или ванной. Небольшие группы друзей могут остановиться в смежных номерах. Вокруг отеля достаточно интересных мест, чтобы заполнить ваш график: театры, рестораны, кафе.

Andante Hotel

Для группы друзей, которые большую часть пребывания в Барселоне проводят по осмотру достопримечательностей, прогулкам по городу и исследованию его ресторанов и баров, следует выбрать простой современный отель, такой как Andante. Это одна из лучших гостиниц по соотношению цены и качества в Барселоне, с хорошим транспортным сообщением для доступа в другие районы. Он открылся в 2012 году в отреставрированном здании бывшей таможни и имеет 134 номера. Группы могут остановиться в семейных номерах с двуспальными и двумя односпальными кроватями и большой ванной или душем. Гости имеют доступ к тренажерному залу, бесплатному Wi-Fi и небольшому бассейну с шезлонгами на солнечной террасе. В зоне лобби работает круглосуточный кофемашина и легкие закуски, а утром предлагается завтрак в формате шведского стола.