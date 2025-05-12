Найкращі райони Дубліна для комфортного проживання та дослідження популярних пам’яток

Щоб ваша подорож головним містом Ірландії була плідною та захоплюючою, варто визначити основні цілі. Вас можуть цікавити найпопулярніші пам’ятки, гламурні розваги з останніми тенденціями шопінгу, або ж ви плануєте романтичну поїздку, і район має мати всі умови для ідеального моменту. Усе це є в нашому списку найкращих районів Дубліна для проживання. Визначте свої пріоритети та ознайомтеся з найкращими місцями для зупинки в Дубліні, щоб обрати той, який відповідає вашим очікуванням.

Місто славиться першокласними музеями, розкішною гастрономічною сценою, яскравим культурним життям і, звісно, найкращими районами для проживання в Дубліні.

Залишайтеся в центрі уваги, але майте легкий доступ до пам’яток завдяки найзручнішим районам Дубліна для зупинки.

Атмосферні вулиці Дубліна. Джерело: Photographer Lukas Kloeppel/Pexels Атмосферні вулиці Дубліна. Джерело: Photographer Lukas Kloeppel/Pexels

1. Район Мерріон Сквер

Якщо ви придивляєтеся до центру, але боїтеся надмірної метушні, зупиніться серед розкішних парків, де Фіцвільям Сквер, Мерріон Сквер Парк і Сент-Стівенс Грін прихистять вас серед тінистих куточків і звивистих стежок. Ви милуватиметеся архітектурою 18 століття і, можливо, навіть житимете в ній. Низка арок на прилеглих вулицях розбудить приспану цікавість, і ви зазиратимете в кожну, щоб знайти приховані діаманти гастрономічної сцени чи краєчок закулісного життя міста. Ви матимете доступ до історичних і культурних локацій, таких як: Національна бібліотека, Національна концертна зала, Національна галерея та Музей природознавства.

Грузинська архітектура Дубліна зібрана тут у всій своїй красі, тож вам не доведеться далеко ховати камеру.

Гастрономічна сцена та напої

Якщо ви відійдете від готельних сніданків і вирушите на пошуки найкращого круасана та кави, прямуйте до Cafe Petit. Ви знайдете не лише усмішку, щоб розпочати приємний день, а й ароматний підбадьорливий напій із хрусткою свіжою випічкою на вітрині.

Вечеря в Дубліні – відповідальна справа, адже ви захочете бути враженими місцевою кухнею та автентичністю глибокої атмосфери Дубліна. Спираючись на відгуки та особистий досвід, заклад ETTO втілить ваші бажання в реальність і смак. Починаючи з підтримуючої атмосфери з живою музикою щовечора, ви відчуєте дух Ірландії та поринете в меню, відзначене зіркою Мішлен. Попри весь свій зірковий статус, ціни приємні, а різноманітність винної карти змушує повертатися для повної дегустації. Обов’язково бронюйте столик заздалегідь, щоб уникнути розчарування. Інший заклад, який потрапить до рекомендацій у Дубліні, – ресторан O’Donoghue’s. Досить популярне місце серед місцевої еліти, але атмосфера дуже невимушена та весела. Напої, подані на винних бочках, відзначаються якістю та різноманітністю. Якщо ви не хочете залишати багатий ірландський дух закладу, розміщення прямо на поверсі вище допоможе продовжити ваше знайомство.

Що оглянути

Окрім цікавих зупинок, перелічених вище, вас має зацікавити триповерхова будівля, скромно названа Маленьким музеєм Дубліна. Її вікна на вулиці Сент-Стівенс познайомлять вас зі світом артефактів і раритетів, що відображають культуру та внутрішній дух Ірландії. Професійні гіди занурять вас в цікаві історії та інформативний матеріал.

Де зупинитися

Мабуть, найскладніший вибір, адже гідних готелів у районі Мерріон Сквер у Дубліні просто безліч. Однак зосередимося на головній перлині – готелі Merrion, де п’ять зірок означають саме те, що мають означати. Проживання в одному з найкращих готелів Дубліна не лише розширить ваші горизонти комфорту, а й познайомить із шедеврами ірландського мистецтва XIX і XX століть. Тут ви знайдете ресторан, відзначений зіркою Мішлен, атмосферний бар і післяобідній чай у всій його красі.

Найкраще

Скористайтеся екскурсіями з гідом, які занурять вас у світ Оскара Вайльда. Життєвий шлях драматурга розпочався серед мальовничих вулиць найкращого району Дубліна, Мерріон Сквер, і залишив багато слідів для вашого дослідження. Прогулянка включатиме будинок, де народився письменник, скульптуру Денні Осборна, драматичні ворота Трініті Коледжу та кампус із його знаковими локаціями.

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Ваша маленька чарівна Венеція в Дубліні. Джерело: Steven Hylands Ваша маленька чарівна Венеція в Дубліні. Джерело: Steven Hylands

2. Район Доклендс

Чарівність чудового району Доклендс у Дубліні створює широкий водний канал, який увечері відбиває яскраві вогні міста та сучасну архітектуру з найбажанішими новинками гастрономічної та житлової сцени.

Наймальовничіші та романтичні водні активності можливі саме тут. Круїзи каналом, каякінг, відокремлений човен для двох або просто вечірня прогулянка, яка задасть настрій для найкращих моментів. Канал – це жива картина, на яку завжди хочеться дивитися, і вона цікава для спостереження. До того ж, це не найпопулярніший туристичний район, що робить його ще ідеальнішим для тих, хто хоче досліджувати сучасний Дублін у розслабленій атмосфері та тихих вишуканих закладах, але мати легкий доступ до пам’яток. Доклендс – це ваш шанс побачити місто під іншим кутом і насолодитися сучасними можливостями Дубліна.

Гастрономічна сцена та напої

Яскравим прикладом смачної сучасної гастрономічної сцени Дубліна буде Herbstreet. Заклад відомий своєю екологічністю, натуральністю та чудовими смаковими комбінаціями. Крафтове пиво або широкий вибір вин можуть стати смачним доповненням до вашої смаженої тріски з овочами. Ідеалістичні сніданкові млинці можна прикрасити не лише медом чи збитими вершками, а й склянкою фрешу з ваших улюблених фруктово-овочевих комбінацій. Соковитий великий і м’ясний бургер може слугувати перекусом перед мальовничою прогулянкою вздовж каналу.

Обираючи паб для вашого насиченого вечора, зверніть увагу на Brew Dock. Два поверхи крафтового та місцевого пива, що ллються з великих кранів, чекають на вас, а бочка з ручним насосом може бути встановлена прямо на вашому столі. Скористайтеся можливістю спробувати різноманітні закуски до напоїв – тут знають свою справу.

Що оглянути

Національний театр Ірландії відкриє для вас не лише свій репертуар, а й закулісся. Захоплива екскурсія проведе вас глибше в історію та світ мистецтва, який в Ірландії має свої особливості та закони. Також відомий як Абатство, театр може стати активністю для будь-якого вечора та чудовим способом розважитися серед культурного шару району.

Де зупинитися

Якщо ви шукаєте розкоші в Дубліні, готель The Address at Dublin 1 влучить у ціль. Стильні інтер’єри, вишукані послуги, шикарний ресторан на території та більш ніж комфортне розміщення. Менш помітний, але не менш цікавий – Spencer Hotel. Його послуги включають спа-центр, а також парову баню та сауну, де ви зможете розслабити все тіло після активних прогулянок Дубліном. Molloy’s Hotel пропонує доступніше розміщення, але також досить комфортне. Лише п’ять люксів займають другий поверх будівлі, в якій розташований досить примітний бар для відвідування.

Найцікавіше

На вогонь і воду можна дивитися вічно, але від експонатів музею EPIC неможливо відірвати очей. Інтерактивні галереї сучасного музею стануть незабутнім досвідом завдяки своїй інтерактивності. І, звісно, пришвартований корабель Jeanie Johnston та Меморіал Голоду додадуть вражень, викликаючи мурашки по шкірі.

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Інформативна архітектурна прогулянка в Дубліні. Джерело: Photographer Artem Kulinych/Pexels Інформативна архітектурна прогулянка в Дубліні. Джерело: Photographer Artem Kulinych/Pexels

3. Район Смітфілд

Район Смітфілд у Дубліні – чудовий спосіб опинитися на відстані витягнутої руки від Національних музеїв, але не в натовпі. Його вулиці щомісяця відкривають нову автентичну кав’ярню чи крамницю ремесел, а Фенікс Парк слугує тлом для сімейних фестивалів і організованих подій. Район розташований поруч із Дублінським зоопарком і має безліч локацій для всіх вікових груп. Тож район Смітфілд – найкраще, що ви можете знайти для сімейної зупинки в Дубліні. Завдяки великій кількості молоді в районі, нічне життя тут не зупиняється до ранку, і у вас буде багато варіантів, куди піти, коли діти ляжуть спати.

Гастрономічна сцена та напої

З маленькими барвистими закладами та безліччю крамниць ремесел проблем із перекусом чи затишним сніданком немає. Однак, якщо ви хочете чогось ірландського, Third Space нагодує вас ситно та смачно. Великі порції дозволяють іноді замовляти один сніданок на двох, а запах ароматної свіжої випічки змусить вас узяти ще пару закусок із собою. Меню Token пропонує їжу, яку можна їсти руками, облизуючи пальці. Насолоджуйтесь вибором здорових бургерів і тако, де, як у книзі про здорове харчування, 30% вашої тарілки будуть овочі. Обираючи паб чи бар для дослідження ірландських алкогольних уподобань, вирішуйте між тихим (наскільки це можливо в Ірландії), веселим і дуже веселим (що частіше трапляється в Ірландії). Glimmer Man чудово підходить для сімейних посиденьок, але Cobblestone – це більш класичний дублінський досвід. А якщо ви готові до хорошого струсу та веселощів, прямуйте до PantiBar.

Що оглянути

Навіть якщо ви віддаєте перевагу рому перед віскі, досвід винокурні на Боу-стріт вам сподобається. Заклад існує понад 240 років і може запропонувати якісні розваги для дорослих, які ви заберете з собою, щоб здивувати друзів і рідних.

Де зупинитися

Проживання у чотиризірковому готелі сподобається тим, хто любить комфорт і додаткові послуги та розваги в Ashling. Але, якщо ви хочете трохи заощадити на проживанні та витратити більше на розваги в місті, розгляньте хостел Generator. Ви зможете обрати сімейне розміщення з окремою ванною або чудову кімнату з сусідом, якщо вам потрібно лише кинути сумку та переночувати. У хостелі є дуже затишний бар, де ви можете поділитися своїми подорожами з іншими відвідувачами в дружній атмосфері.

Найкраще

Якщо вас супроводжують сім’я та діти, Фенікс Парк і зоопарк стануть обов’язковими місцями для відвідування. Тут є веселі пікніки, велопрогулянки або поїдання морозива разом із мавпою. Вам також сподобаються замок Ештаун і Вікінгське кладовище, які є дуже цікавими та пізнавальними місцями для відвідування.

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Яскраві сучасні екстер’єри будинків у Дубліні. Джерело: Photographer Mark Dalton/Pexels Яскраві сучасні екстер’єри будинків у Дубліні. Джерело: Photographer Mark Dalton/Pexels

4. Район Портобелло

Досить популярна туристична зона завдяки близькості до центру та можливостям чудово провести час, що б ви не запланували в Дубліні. Інша назва району – "Маленький Єрусалим". Це пов’язано з подіями кінця 19 століття, коли східноєвропейські євреї знайшли тут свій притулок.

Сьогодні тут одна з найкращих гастрономічних сцен у місті та багато маленьких барвистих магазинів, які залишають шопоголіків із порожнім гаманцем. Близькість до центру та популярне нічне життя додають азарту. Мальовнича архітектура підкреслюється червоними велодоріжками та алеями зелені, акуратно висадженими вздовж ваших пішохідних маршрутів.

Гастрономічна сцена та напої

Район Портобелло в Дубліні спеціалізується на смачно інноваційних закладах. Якщо ви віддаєте перевагу ексклюзивності та вишуканості, почніть із Clanbrassil House. Навіть якщо ви не живете в цьому розкішному готелі, ресторан завжди готовий прийняти вас за попереднім бронюванням. Компаніям пощастить більше, адже вони можуть замовити сімейне меню та спробувати велику кількість страв, приготованих на вугіллі. Завжди залишайте місце в шлунку та гаманці для апетитних десертів – це буде вишенькою на вашій смачній відпустці.

Richmond і Delahunt також чудово підходять для особливих обідів чи вечерь, але їхні ціни значно бюджетніші. Не дозволяйте простоті інтер’єрів вас відлякати, адже ви тут зовсім за іншим. У районі розташований один із найвідоміших барів Дубліна. The Bernard Shaw може здатися трохи тривожним через свою графіті-фасад, але лише для тих, хто має упередження проти вуличного мистецтва. Задній двір закладу відкриє вам весь шарм локації та смак якісної вуличної їжі та напоїв.

Big Blue Bus – чудове місце для зустрічі з друзями або легкого напою. Атмосфера живої музики та піца для перекусу добре поєднуються з алкогольним меню.

Що оглянути

Навіть якщо ви не шопоголік, усе може змінитися з прогулянкою барвистими та химерними магазинами району. Ви можете купити все – від сувенірів до кухонного начиння абсолютно дивовижного дизайну. Тож ви точно не підете без пам’ятного трофею.

Де зупинитися

Почнемо з дуже сучасного чотиризіркового готелю, де доступні всі блага цивілізації та комфорту. The Dean стане вашим помічником в організації чарівної відпустки в Дубліні. На додачу, ви матимете доступ до однієї з найяскравіших оглядових точок над містом і небесного бару з елітним вибором спиртного. Хочете більше на сувеніри? Готель Portobello може запропонувати комфорт без надмірностей, зберігаючи ваші фінанси під контролем. Розташування біля каналу робить цю зупинку в хорошому районі Дубліна абсолютно чарівною.

Найкраще

Повторюйте за місцевими. Зробіть свій бранч неквапливим і фундаментальним, знайшовши одну з популярних кав’ярень на вулиці. Brother Hubbard South, Bebe’s або Wall & Keough’s можуть вам підійти. Так ви швидше відчуєте настрій міста та складете бажаний маршрут на день.

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Обов’язкове для відвідування в Дубліні. Джерело: Photographer Luciann Photography/Pexels Обов’язкове для відвідування в Дубліні. Джерело: Photographer Luciann Photography/Pexels

5. Район Темпл Бар

Модний і енергійний район Дубліна, де події відбуваються, куди б ви не повернули голову, а архітектурна краса зупиняє погляд на кожній будівлі. Музика буквально наповнює простір, адже кожен бар і паб вважає за потрібне запрошувати музикантів на свою сцену. До того ж, район розташований на південному узбережжі річки Ліффі, що робить його активності більш мальовничими та різноманітними. Тут завжди є що подивитися, послухати, поспостерігати та купити.

Велика кількість художніх галерей і примітних магазинів прикрашають бруковані вулиці, немов кулі на різдвяній ялинці. Звісно, натовпи та тіснота можуть трохи дратувати, але це має свій шарм – ви мимоволі заряджаєтеся почуттям загального ентузіазму, палаючими очима та мимовільною усмішкою.

Нічне життя тут особливо активне та примітне. Ви поринете в запальний світ Ірландії, де Дублін є епіцентром.

Гастрономічна сцена та напої

Звісно, у районі Темпл Бар більш ніж достатньо модних і гламурних закладів, і ви завжди можете насолодитися яскравою атмосферою та вишуканою кухнею. Але якщо у вас мало часу на відпочинок, а тіло вимагає простішої та знайомої кухні, розгляньте Rosa Madre – італійська паста чи піца можуть наситити вас без зайвих регалій. FX Buckley для тих, хто хоче скуштувати традиційну ірландську кухню за доступною ціною. Коли йдеться про вибір пабу чи бару на вечір, очі розбігаються від маси варіантів і пропозицій. Однак головний лідер – Temple Bar – не пропустіть, адже саме за цим ви тут. Замовте пінту Guinness і не забудьте повторити.

Для чогось таємничого, але дуже романтичного, прямуйте до Crown Alley і постукайте у двері з непримітною вивіскою "VCC" для вашої затишної та приватної втечі при свічках.

Для традиційно веселого та невимушеного вечора завітайте до Palace Bar, де важко відрізнити місцевого від туриста, адже загальна атмосфера однаково розслабляє.

Що оглянути

Тут ви можете наповнити свій день інформативними та цікавими прогулянками виставками та музеями. Національний фотоархів пропонує свої фотогалереї, тоді як Центр мистецтв Project занурить вас у світ роздумів і краси. Ірландський інститут кіно також порадує своїми показами, виставами та виставками для роздумів. Вражаючі довгі прогулянки стануть обов’язковими, коли ви прибудете до Дубліна. Ви можете орендувати велосипед, щоб прискорити свої пересування та побачити більше.

Де зупинитися

Merchant House – для тих, хто цінує стиль 18 століття, змішаний із сучасним комфортом і розкішшю. Кафе поруч ідеально підходить для поживного сніданку, а можливо, й трьох прийомів їжі на день. Розташований у центрі культурної уваги, цей гостьовий будинок зачаровує своїх гостей дизайнерськими номерами та домашньою турботою в обслуговуванні.

The Morgan – чотиризіркова сучасна краса з дизайнерськими інтер’єрами та дощовими душами в люксах. У нього своє досить активне життя, де бар і ресторан стають головними опорами.

Найцікавіше

Відвідайте місце для ласунів. Queen of Tarts стане місцем ваших дитячих бажань. Тут важко зупинитися, тож намагайтеся взяти з собою, особливо якщо немає часу повернутися.

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Мальовнича гавань Дубліна для комфортної зупинки. Джерело: Photographer Luciann Photography/Pexels Мальовнича гавань Дубліна для комфортної зупинки. Джерело: Photographer Luciann Photography/Pexels

6. Район Сандімаунт

Для тих, хто прагне пляжних прогулянок, свіжого бризу, зелених парків і водних видів спорту, район Сандімаунт ідеально підходить для виконання всіх бажань. Тут немає нестачі в шопінгу та гастрономічній сцені, адже це морський курорт із різноманітними розвагами, активностями і комфортними умовами в спекотний сезон. І хоча туристичний ажіотаж стихає з приходом холодних вітрів, шарм району залишається і навіть краще проглядається без натовпів. Район може стати вашою романтичною втечею або сімейним вікендом. Багато ресторанів і барів спеціалізуються на делікатесах із морепродуктів, тож у вас буде можливість розширити свій гастрономічний діапазон у бік океану.

Гастрономічна сцена та напої

Ресторан, який може забезпечити вас їжею на весь день, BuJo Sandymount стане вашим улюбленим місцем. Ви можете замовити доставку їжі, де б ви не були в районі. Наприклад, пікнік на пляжі може бути спонтанною, але швидко реалізованою подією.

Brownes of Sandymount розпочне ваш день із приємного підбадьорливого напою та вагомого перекусу перед довгою велопрогулянкою пляжем. А CRUDO перетворить особливу подію на смачну та позитивну подію, де близькі стають ближчими.

Що оглянути

Звісно, весь шарм району Сандімаунт підкреслюється широкою смугою м’якого піску, але не пропустіть можливість отримати новий досвід у Клубі крикету – це може бути дуже веселим заняттям для пар і сімей.

Де зупинитися

Чотиризірковий комфорт чекає на вас в Aberdeen Lodge, де халати та капці створюють тепло і комфорт, щоб дім був якомога ближче. Великі двоспальні ліжка забезпечують здоровий нічний сон, а прилеглі зелені території дозволяють насолоджуватися видом із вікна. Sandymount Hotel – готель трохи дорожчий, але й умови дещо покращені, попри ту саму кількість зірок. Є багато додаткових приємних послуг, а також ванні кімнати для людей з обмеженими можливостями. Для сімей є велика територія, де діти можуть гуляти цілий день. У готелі також є прокат велосипедів, що робить ваші пересування цікавими, швидкими та корисними.

Найцікавіше

Можливо, риболовля може зробити відпустку непередбачуваною та насиченою подією в приморському районі Дубліна Сандімаунт. Спробуйте поєднати вашу поїздку на човні з цією надзвичайно розважальною активністю, і ви проведете весь день у морі.

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