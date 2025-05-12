Лучшие районы Дублина для комфортного проживания и исследования популярных достопримечательностей

Чтобы ваше путешествие по главному городу Ирландии было плодотворным и увлекательным, стоит определить основные цели. Вас могут интересовать самые популярные достопримечательности, гламурные развлечения с последними тенденциями шопинга, или же вы планируете романтическую поездку, и район должен иметь все условия для идеального момента. Все это в нашем списке лучших районов Дублина для проживания. Определите приоритеты и ознакомьтесь с лучшими местами для остановки в Дублине, чтобы выбрать тот, который соответствует вашим ожиданиям.

Город славится первоклассными музеями, роскошной гастрономической сценой, яркой культурной жизнью и, конечно, лучшими районами для проживания в Дублине.

Оставайтесь в центре внимания, но имейте легкий доступ к достопримечательностям благодаря удобным районам Дублина для остановки.

Атмосферные улицы Дублина. Источник: Фотограф Lukas Kloeppel/Pexels

1. Район Мэррион Сквер

Если вы присматриваетесь к центру, но боитесь чрезмерной суеты, остановитесь среди роскошных парков, где Фицвильям Сквер, Мэрион Сквер Парк и Сент-Стивенс Грин приютят вас среди тенистых уголков и извилистых троп. Вы будете любоваться архитектурой 18 века и, возможно, даже будете жить в ней. Ряд арок на близлежащих улицах разбудит усыпленное любопытство, и вы будете заглядывать в каждую, чтобы найти скрытые бриллианты гастрономической сцены или краешек закулисной жизни города. Вы получите доступ к историческим и культурным локациям, таким как: Национальная библиотека, Национальный концертный зал, Национальная галерея и Музей естествознания.

Грузинская архитектура Дублина собрана здесь во всей своей красоте, так что вам не придется далеко прятать камеру.

Гастрономическая сцена и напитки

Если вы отойдете от гостиничных завтраков и отправитесь на поиски лучшего круассана и кофе, направляйтесь к Cafe Petit. Вы найдете не только улыбку, чтобы начать приятный день, но и ароматный бодрящий напиток с свежей хрустящей выпечкой на витрине.

Ужин в Дублине – ответственное дело, ведь вы захотите быть уязвленными местной кухней и подлинностью глубокой атмосферы Дублина. Опираясь на отзывы и личный опыт, заведение ETTO воплотит ваши желания в реальность и вкус. Начиная с поддерживающей атмосферы с живой музыкой каждый вечер, вы почувствуете дух Ирландии и погрузитесь в меню, отмеченное звездой Мишлен. При всем своем звездном статусе цены приятны, а разнообразие винной карты заставляет возвращаться для полной дегустации. Обязательно бронируйте столик заранее, чтобы избежать разочарования. Другое заведение, которое попадет в рекомендации в Дублине, – ресторан O'Donoghue's. Весьма популярное место среди местной элиты, но атмосфера очень непринужденная и веселая. Напитки, подаваемые на винных бочках, отличаются качеством и разнообразием. Если вы не хотите оставлять богатый ирландский дух заведения, размещение прямо на этаже выше поможет продлить ваше знакомство.

Что посмотреть

Кроме интересных остановок, перечисленных выше, вас должно заинтересовать трехэтажное здание, скромно названое Маленьким музеем Дублина. Ее окна на улице Сент-Стивенс познакомят вас с миром артефактов и раритетов, отражающих культуру и внутренний дух Ирландии. Профессиональные гиды погрузят вас в интересные истории и информативный материал.

Где остановиться

Пожалуй, самый сложный выбор, ведь достойных отелей в районе Мэрион Сквер в Дублине просто множество. Однако сосредоточимся на главной жемчужине – отеле Merrion, где пять звезд означают именно то, что должно означать. Проживание в одном из лучших отелей Дублина не только расширит ваши горизонты комфорта, но и познакомит с шедеврами ирландского искусства XIX и XX веков. Здесь вы найдете ресторан, отмеченный звездой Мишлен, атмосферный бар и послеобеденный чай во всей его красоте.

Самое интересное

Воспользуйтесь экскурсиями с гидом, которые погрузят вас в мир Оскара Уайльда. Жизненный путь драматурга начался среди живописных улиц лучшего района Дублина, Мэрион Сквер, и оставил много следов для вашего исследования. Прогулка будет включать в себя дом, где родился писатель, скульптуру Дэнни Осборна, драматические ворота Тринити Колледжа и кампус с его знаковыми локациями.

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Ваша маленькая очаровательная Венеция в Дублине. Источник: Steven Hylands

2. Район Доклендс

Очарование прекрасного района Доклендс в Дублине создает широкий водный канал, вечером отражающий яркие огни города и современную архитектуру с самыми желанными новинками гастрономической и жилой сцены.

Самые красочные и романтические водные активности возможны именно здесь. Круизы по каналу, каякинг, уединенная лодка для двоих или просто вечерняя прогулка, которая задаст настроение для лучших моментов. Канал – это живая картина, на которую всегда хочется смотреть, и она интересна наблюдению. К тому же это не самый популярный туристический район, что делает его еще более идеальным для тех, кто хочет исследовать современный Дублин в расслабленной атмосфере и тихих изысканных заведениях, но иметь легкий доступ к достопримечательностям. Доклендс – это ваш шанс увидеть город под другим углом и насладиться современными возможностями Дублина.

Гастрономическая сцена и напитки

Ярким примером вкусной современной гастрономической сцены Дублина будет Herbstreet. Заведение известно своей экологичностью, натуральностью и превосходными вкусовыми комбинациями. Крафтовое пиво или широкий выбор вин могут стать вкусным дополнением к вашей жареной щепе с овощами. Идеалистические блины завтрака можно украсить не только медом или взбитыми сливками, но и стаканом фреша из ваших любимых фруктово-овощных комбинаций. Сочный крупный и мясной бургер может служить перекусом перед живописной прогулкой по каналу.

Выбирая паб для вашего насыщенного вечера, обратите внимание на Brew Dock. Два этажа крафтового и местного пива, льющиеся из больших кранов, ждут вас, а бочка с ручным насосом может быть установлена прямо на вашем столе. Воспользуйтесь возможностью попробовать разные закуски к напиткам – здесь знают свое дело.

Что посмотреть

Национальный театр Ирландии откроет для вас не только свой репертуар, но и закулисье. Увлекательная экскурсия проведет вас глубже в истории и мире искусства, который в Ирландии имеет свои особенности и законы. Также известный как Аббатство, театр может стать активностью для любого вечера и отличным способом развлечься среди культурного слоя района.

Где остановиться

Если вы ищете роскошь в Дублине, отель The Address at Dublin 1 попадет в цель. Стильные интерьеры, изысканные услуги, шикарный ресторан на территории и более комфортное размещение. Менее заметный, но не менее интересный – Spencer Hotel. В спа-центре предлагается следующее: паровая баня и сауна, где вы сможете расслабиться после активных прогулок по Дублину. Molloy's Hotel предлагает более доступное размещение, но также достаточно комфортное. Лишь пять люксов занимают второй этаж здания, в котором расположен довольно примечательный бар для посещения.

Самое интересное

На огонь и воду можно смотреть вечно, но от экспонатов музея EPIC оторвать глаз невозможно. Интерактивные галереи современного музея станут незабываемым опытом благодаря своей интерактивности. И, конечно, пришвартованный корабль Jeanie Johnston и Мемориал Голода окажут впечатление, вызывая мурашки по коже.

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Информативная архитектурная прогулка в Дублине. Источник: Фотограф Artem Kulinych/Pexels

3. Район Смитфилд

Район Смитфилд в Дублине – отличный способ оказаться на расстоянии вытянутой руки от Национальных музеев, но не в толпе. Его улицы ежемесячно открывают новую аутентичную кофейню или магазин ремесел, а Феникс Парк служит фоном для семейных фестивалей и организованных событий. Район расположен рядом с Дублинским зоопарком и имеет множество локаций для всех возрастов. Поэтому район Смитфилд – лучшее, что вы можете найти для семейной остановки в Дублине. Благодаря большому количеству молодежи в районе ночная жизнь здесь не останавливается до утра, и у вас будет много вариантов, куда пойти, когда дети лягут спать.

Гастрономическая сцена и напитки

С маленькими красочными заведениями и множеством лавок ремесел проблем с перекусом или уютным завтраком нет. Однако, если вы хотите чего-нибудь ирландского, Third Space накормит вас сытно и вкусно. Большие порции позволяют иногда заказывать завтрак на двоих, а запах ароматной свежей выпечки заставит вас взять еще пару закусок с собой. Меню Token предлагает еду, которую можно есть руками, облизывая пальцы. Наслаждайтесь выбором здоровых бургеров и тако где, как в книге о здоровом питании, 30% вашей тарелки будут овощи. Выбирая паб или бар для исследования ирландских алкогольных предпочтений, решайте между тихим (насколько это возможно в Ирландии), веселым и очень веселым (чаще встречающимся в Ирландии). Glimmer Man отлично подходит для семейных посиделок, но Cobblestone – это более классический дублинский опыт. А если вы готовы к хорошему сотрясению и веселью, направляйтесь в PantiBar.

Что посмотреть

Даже если вы предпочитаете ром перед виски, опыт винокурни на Боу-стрит вам понравится. Заведение существует более 240 лет и может предложить качественные развлечения для взрослых, которые вы заберете с собой, чтобы удивить друзей и родных.

Где остановиться

Жилье в четырехзвездочном отеле понравится любителям комфорта и дополнительных услуг и развлечений в Ashling. Но если вы хотите немного сэкономить на проживании и потратить больше на развлечения в городе, рассмотрите хостел Generator. Вы сможете выбрать семейное размещение с отдельной ванной или прекрасную комнату с соседом, если вам нужно только бросить сумку и переночевать. В хостеле есть очень уютный бар, где вы можете поделиться своими путешествиями с другими посетителями в дружеской атмосфере.

Самое интересное

Если вы сопровождаете семью и детей, Феникс Парк и зоопарк станут обязательными местами для посещения. Здесь есть веселые пикники, велопрогулки или поедание мороженого вместе с обезьяной. Вам также понравятся замок Эштаун и Викингское кладбище, очень интересные и познавательные места для посещения.

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Яркие современные дома экстерьеры в Дублине. Источник: Фотограф Mark Dalton/Pexels

4. Район Портобелло

Весьма популярная туристическая зона благодаря близости к центру и возможностям прекрасно провести время, что бы вы ни запланировали в Дублине. Другое название района – "Маленький Иерусалим". Это связано с событиями конца 19 века, когда восточноевропейские евреи нашли здесь свое убежище.

Сегодня здесь одна из лучших гастрономических сцен в городе и много маленьких красочных магазинов, которые покидают шопоголиков с пустым кошельком. Близость к центру и популярная ночная жизнь придают азарту. Живописная архитектура подчеркивается красными велодорожками и аллеями зелени, аккуратно взорванными вдоль ваших пешеходных маршрутов.

Гастрономическая сцена и напитки

Район Портобелло в Дублине специализируется на вкусно инновационных заведениях. Если вы предпочитаете эксклюзивность и изысканность, начните с Clanbrassil House. Даже если вы не живете в этом роскошном отеле, ресторан всегда готов принять вас по предварительному бронированию. Компаниям повезет больше, ведь они могут заказать семейное меню и попробовать множество блюд, приготовленных на угле. Всегда оставляйте место в желудке и кошельках для аппетитных десертов – это будет вишенкой на вашем вкусном отпуске.

Richmond и Delahunt также отлично подходят для особых обедов или ужинов, но их цены значительно бюджетнее. Не позволяйте простоте интерьеров вас отпугнуть, ведь вы здесь совсем за другим. В районе расположен один из самых известных баров Дублина. The Bernard Shaw может показаться немного тревожным из-за своей граффити-фасада, но только для тех, кто имеет предубеждения против уличного искусства. Задний двор заведения откроет вам весь шарм локации и вкус качественной уличной еды и напитков.

Big Blue Bus – отличное место для встречи с друзьями или легкого напитка. Атмосфера живой музыки и пицца для перекуса хорошо сочетаются с алкогольным меню.

Что посмотреть

Даже если вы не шопоголик, все может измениться с прогулкой по красочным и причудливым магазинам района. Вы можете купить все – от сувениров до кухонной утвари абсолютно удивительного дизайна. Так что вы точно не пойдете без памятного трофея.

Где остановиться

Начнем с очень современной четырехзвездочной гостиницы, где доступны все блага цивилизации и комфорта. The Dean станет вашим помощником в организации волшебного отпуска в Дублине. Вдобавок, вы будете иметь доступ к одной из самых ярких обзорных точек над городом и небесному бару с элитным выбором спиртного. Хотите больше на сувениры? Отель Portobello может предложить комфорт без излишеств, сохраняя ваши финансы под контролем. Расположение у канала делает эту остановку в хорошем районе Дублина совершенно неотразимой.

Самое интересное

Повторяйте за местными. Сделайте свой бранч неторопливым и фундаментальным, найдя одно из популярных кафе на улице. Brother Hubbard South, Bebe's или Wall & Keough's могут вам подойти. Так вы скорее почувствуете настроение города и составите желаемый маршрут на день.

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Обязательно для посещения в Дублине. Источник: Photographer Luciann Photography/Pexels

5. Район Темпл Бар

Модный и энергичный район Дублина, где события происходят, куда бы вы ни повернули голову, а архитектурная красота останавливает взгляд на каждом здании. Музыка буквально наполняет пространство, ведь каждый бар и паб считает нужным приглашать музыкантов на свою сцену. К тому же район расположен на южном побережье реки Лиффи, что делает его активности более живописными и разнообразными. Здесь всегда есть, что посмотреть, послушать, понаблюдать и купить.

Большое количество художественных галерей и примечательных магазинов украшают булыжные улицы, словно пули на рождественской елке. Конечно, толпы и теснота могут немного раздражать, но это имеет свой шарм – вы невольно заряжаетесь чувством всеобщего энтузиазма, горящими глазами и невольной улыбкой.

Ночная жизнь здесь особенно активна и примечательна. Вы погрузитесь в зажигательный мир Ирландии, где Дублин является эпицентром.

Гастрономическая сцена и напитки

Конечно, в районе Темпл Бар более чем достаточно модных и гламурных заведений, и вы всегда можете насладиться яркой атмосферой и изысканной кухней. Но если у вас мало времени на отдых, а тело требует более простой и знакомой кухни, рассмотрите Rosa Madre – итальянская паста или пицца могут насытить вас без лишних регалий. FX Buckley для тех, кто хочет отведать традиционную ирландскую кухню по доступной цене. Когда речь идет о выборе паба или бара вечером, глаза разбегаются от массы вариантов и предложений. Однако главный лидер – Temple Bar – не упустите, ведь именно за этим вы здесь. Закажите пинту Guinness и не забудьте повторить.

Для чего-то таинственного, но очень романтичного, направляйтесь к Crown Alley и постучите в дверь с неприметной вывеской "VCC" для вашего уютного и приватного побега при свечах.

Для традиционно веселого и непринужденного вечера посетите Palace Bar, где трудно отличить местного от туриста, ведь общая атмосфера все равно расслабляет.

Что посмотреть

Здесь вы можете наполнить свой день информативными и интересными прогулками по выставкам и музеям. Национальный фотоархив предлагает свои фотогалереи, тогда как Центр искусств Project погрузит вас в мир размышлений и красоты. Ирландский институт кино также обрадует своими показами, спектаклями и выставками для размышлений. Впечатляющие долгие прогулки станут обязательными, когда вы прибудете в Дублин. Вы можете арендовать велосипед, чтобы ускорить свои передвижения и увидеть больше.

Где остановиться

Merchant House – для тех, кто ценит стиль 18 века, смешанный с современным комфортом и роскошью. Кафе рядом идеально подходит для питательного завтрака, а возможно и трех приемов пищи в день. Расположенный в центре культурного внимания, этот гостевой дом очаровывает своих гостей дизайнерскими номерами и домашней заботой в обслуживании.

The Morgan – четырехзвездная современная красота с дизайнерскими интерьерами и дождевыми душами в люксах. У него своя достаточно активная жизнь, где бар и ресторан становятся главными опорами.

Самое интересное

Посетите место для сладкоежек. Queen of Tarts станет местом ваших детских пожеланий. Здесь трудно остановиться, поэтому старайтесь взять с собой, особенно если нет времени вернуться.

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Живописная гавань Дублина для комфортной остановки. Источник: Photographer Luciann Photography/Pexels

6. Район Сандимаунт

Для тех, кто стремится к пляжным прогулкам, свежему бризу, зеленым паркам и водным видам спорта, район Сандимаунт идеально подходит для выполнения всех желаний. Здесь нет недостатка в шопинге и гастрономической сцене, ведь это морской курорт с разнообразными развлечениями, активностями и комфортными условиями в жаркий сезон. И хотя туристический ажиотаж стихает с приходом холодных ветров, шарм района остается и даже лучше просматривается без толп. Район может стать вашим романтическим побегом или семейным уикендом. Многие рестораны и бары специализируются на деликатесах из морепродуктов, так что у вас будет возможность расширить свой гастрономический диапазон в сторону океана.

Гастрономическая сцена и напитки

Ресторан, который может снабдить вас едой на весь день, BuJo Sandymount станет вашим любимым местом. Вы можете заказать доставку пищи, где бы вы ни были в районе. Например, пикник на пляже может быть спонтанным, но быстро реализуемым событием.

Brownes of Sandymount начнет ваш день с приятного бодрящего напитка и весомого перекуса перед долгой велопрогулкой по пляжу. А CRUDO превратит особое событие в вкусное и положительное событие, где близкие становятся более близкими.

Что посмотреть

Конечно, весь шарм района Сандимаунт подчеркивается широкой полосой мягкого песка, но не упустите возможность получить новый опыт в Клубе крикета – это может быть очень веселым занятием для пар и семей.

Где остановиться

Четырехзвездочный комфорт ждет вас в Aberdeen Lodge, где халаты и тапочки создают тепло и комфорт, чтобы дом был как можно ближе. Большие двуспальные кровати обеспечивают здоровый ночной сон, а близлежащие зеленые территории позволяют наслаждаться видом из окна. Sandymount Hotel – отель немного дороже, но и условия несколько улучшены, несмотря на то же количество звезд. Есть много дополнительных приятных услуг, а также ванные комнаты для людей с ограниченными возможностями. Для семей есть обширная территория, где дети могут гулять целый день. В отеле также есть прокат велосипедов, что делает ваши передвижения интересными, быстрыми и полезными.

Самое интересное

Возможно, рыбалка может сделать отпуск непредсказуемым и насыщенным событием в приморском районе Дублина Сандимаунт. Попытайтесь соединить вашу поездку на лодке с этой необычайно развлекательной активностью, и вы проведете весь день в море.

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