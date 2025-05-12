Найкращі готелі для зупинки в Барселоні. Розкішні місця з приголомшливими видами на місто з висоти

Барселона може похвалитися своєю цілісністю та різноманітністю. Здається, що місто ввібрало найцікавіше у світі, і кожен може знайти в ньому те, що шукає. Любителі шопінгу знайдуть глобальні бренди, фанати спорту будуть у захваті від локацій, а ті, хто любить розкіш, знайдуть найкращі готелі Барселони прямо в нашому списку. Місто може запропонувати вам як активний відпочинок із музеями, галереями, театрами, так і смачний релакс-тур, де гастрономічна сцена варіюється від вуличних тако до закладів із кількома зірками Мішлен. Багато з останніх також враховані в нашому огляді найкращих місць для зупинки в Барселоні.

Обираючи локацію з нашого списку, ви отримаєте кілька активностей, включених у ваше перебування. Більшість розкішних готелів у Барселоні мають панорамні басейни на даху, тож ви зможете насолоджуватися видом у купальнику. Або ж дах обладнаний романтичними ресторанами та барами, де значущі моменти набувають ніжного значення ваших бажань. Зверніть увагу на найкращі готелі Барселони зі спа та вечірками. Пориньте в дослідження найкращих варіантів зупинки в місті, де кожна локація перевершує іншу.

Розкіш у стилі 16 століття в Барселоні. Джерело: https://www.hotelpalacebarcelona.com/ Розкіш у стилі 16 століття в Барселоні. Джерело: https://www.hotelpalacebarcelona.com/

1. Hotel El Palace Barcelona

Ціна: від $464 за ніч.

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Світ Людовика XVI відкриває свої двері, щойно ви переступите поріг готелю. Велична іспанська спадщина, доведена до неперевершеного стану, дарує відчуття піднесеності та значущості кожному позолоченому завитку на меблях, виготовлених на замовлення. Кришталеві люстри та канделябри, м’які палацові килими, важкі шовкові штори, смарагдово мерехтливі мармурові колони та мистецтво, що прикрашає стіни – і ви ще не вийшли за межі лобі.

Багатство та розкіш декорацій вражає, радує та змушує відповідати цьому рівню.

Однак готель – це не музей, уся його розкіш дихає життям і завжди перебуває в центрі подій. Ви можете почути звуки джазу, що доносяться з таємного підвалу, де розташований Bluesman Bar, або відкрити для себе кіновечори просто неба поруч із небом на даху. Ви проведете години в садових альтанках, перш ніж пам’ять вашої камери заповниться різноманітними фонтанами та романтичними локаціями. Інтер’єри номерів наближені до сучасності, особливо щодо зручностей, але в цьому й чар сучасного світу: ви завжди маєте шанс доторкнутися до минулого, не втрачаючи комфорту, доступного сьогодні. Світлі, просторі, обладнані камінами та різьбленими столами, ці розкішні притулки стануть основою вашого міцного та здорового сну.

Ресторан Amar Barcelona – заповітна мета навіть для місцевих багатіїв, не кажучи вже про туристів. Меню, де морепродукти є примадонною всієї сцени, стане справжнім викликом, адже зупинитися досить важко. Розташуйтеся в "партері" та насолоджуйтеся всім – від аромату й смаку до розслабленої атмосфери, наскільки це можливо в богемному оточенні.

Спа Riviera Maya дозволить вам розслабитися та відчути себе в моменті. Список процедур варіюється від терапевтичних масажів до традиційних ритуалів майя з використанням найкращого французького косметичного бренду Anne Semonin. Понад 10 років Riviera Maya отримує нагороди як найкращий розкішний спа в Іспанії та Європі. El Palace Barcelona підніме вас до небес, щоб подарувати розкішну панораму міста та найромантичніше місце для зустрічей і моментів.

Ваша терапія розпочнеться з мальовничої панорами. Джерело: https://www.hotelartsbarcelona.com/ Ваша терапія розпочнеться з мальовничої панорами. Джерело: https://www.hotelartsbarcelona.com/

2. Hotel Arts, Barcelona

Ціна: від $400 за ніч.

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Цей сучасний шедевр із 43 поверхів виділяється не лише в Барселоні, а й у всій Іспанії. Це, ймовірно, один із найпрестижніших готелів країни на сьогодні. Як одна з найвищих будівель Барселони, готель може запропонувати найкращий оглядовий майданчик у місті. З одного боку – панорама мегаполісу, з іншого – безмежний океан, від якого на заході сонця ви не відведете очей. Перша смуга дахів готелю обладнана всілякими блакитними лагунами та зеленими зонами, а його зали та поверхи наповнені локаціями для релаксу та гастрономічними закладами з кількома зірками Мішлен у їхніх меню. Найпростіші номери обладнані сучасними меблями та великими ліжками, тоді як люкси та дуплекс-пентхауси надзвичайно комфортні з видом на море за вікном.

Готель має ідеальне розташування для пляжного відпочинку, якщо ви захочете залишити територію на кілька годин. Замість того, щоб спускатися з небес, ви можете піднятися до них, адже верхні два поверхи готелю обладнані спа-зонами.

На цьому етапі в одному з найкращих готелів Барселони море ніколи не залишить вас. А відчуття цілющих процедур на висоті пташиного польоту будуть максимально вражаючими. Відкрийте для себе Arts Hotel у Барселоні, щоб зануритися у світ чуттєвості та дослідження сучасної Іспанії.

Сучасні зручності, що сповільнюють ритм життя. Джерело: https://hotelbrummell.brummellprojects.com/ Сучасні зручності, що сповільнюють ритм життя. Джерело: https://hotelbrummell.brummellprojects.com/

3. Hotel Brummell

Ціна: від $220 за ніч.

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Строго кажучи, Hotel Brummell у Барселоні – це притулок для тих, хто любить знаходити романтику в метушні міста, дивлячись на нього згори та порушуючи його закони прямо під носом. Зовні готель залишається тією ж будівлею 1870 року, де кожен сантиметр був відновлений, але всередині ви потрапляєте у світ сучасних просторів, кожен із яких наповнений змістом і ідеєю. Трохи тропічних рослин присутні в кожній локації, ніби супроводжуючи вас, щоб піднятися трохи вище по гвинтових сходах до тропічного раю на терасі.

Готель має 20 номерів і 2 пентхауси, що дозволяють уникнути натовпів і сповільнитися за бажанням. Номери сучасні та елегантні в своїх інтер’єрах, наповнені прихованими полицями для легкого розпакування валізи. Дах обладнаний невеликим басейном, який змушує вас провести деякий час, спостерігаючи за великою сценою міста. В оточенні однодумців ви можете відвідати кам’яний дворик, де затишні столики під небом із вогниками використовуються для веселих і невимушених приємних моментів релаксу.

Зупиняючись у дуже хорошому місці для проживання в Барселоні, Hotel Brummell, ви можете зайняти свій день безкоштовною йогою та вечірньою пейзажною пробіжкою в біговому клубі.

Захоплюючий вид із тераси готелю Hoxton. Джерело: https://thehoxton.com/ Захоплюючий вид із тераси готелю Hoxton. Джерело: https://thehoxton.com/

4. Hoxton, Poblenou

Ціна: від $300 за ніч.

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Стати гостем Hoxton у Барселоні означає отримати якісний сервіс і перетворити вашу відпустку біля пляжу на веселу пригоду, де ніколи не буває нудно. Унікальний інтер’єр готелю привертає увагу, змушуючи вбирати деталі та розмірковувати над ідеєю. Розташований у перспективному районі Барселони, Hoxton приваблює молодь, яка не хоче натовпів популярних місць міста. Локації готелю дозволяють проводити приватні вечірки та вечері, роблячи дозвілля в районі більш таємничим. Бар і ресторан готелю підтримують творчу невимушену атмосферу, де кожен відвідувач бажаний. У меню переважають місцеві страви та продукти, що дозволяють відчути смак іспанської культури та традицій.

Ви можете обрати зупинку за своїм смаком і бюджетом, коливаючись між домашнім комфортом і апартаментами з видом на Саграда Фамілія. Можливо, це не варте вашої уваги, адже ви проводитимете дні на даху біля басейну, де тако стають метою та бажанням повторити.

Готель Hoxton у Барселоні – найкраще місце для зупинки та відчуття атмосфери міста, не відходячи далеко від пляжу.

Прохолодний оазис на даху готелю ME в Барселоні. Джерело: https://www.melia.com/ Прохолодний оазис на даху готелю ME в Барселоні. Джерело: https://www.melia.com/

5. ME Barcelona

Ціна: від $402 за ніч.

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Якщо ви шукаєте щось ближче до популярних пам’яток міста, ME by Meliá – найкращий вибір. Ідея розкоші тут ближча до сучасних ідеалів, що робить ваше перебування в Іспанії подвійно комфортним. Інтер’єри, що стали тандемом моди, музики та дизайну, потішать ваше око великими живими акцентами та вдалою кольоровістю.

Усе – від стандартних до вишуканих люксів із терасою – подарує вам комфорт і відчуття доречності. Для максимального комфорту ви можете оселитися в люксі з гідромасажною ванною та терасою, де картина міста наповнена життям і рухом. Персоналізований сервіс у покращених люксах додасть можливостей і вражень. Підніміться на дах у купальнику для купання просто неба під блакитним небом і скуштуйте найсмачніші коктейлі в Іспанії.

Органічний і веганський спа звільнить вас від зайвого стресу та дозволить вашому тілу омолодитися.

Готель ME володіє трьома гастрономічними локаціями, які ви можете розподілити між сніданком, обідом і вечерею для повноцінного збагачувального досвіду їжі та напоїв.

Розкішний люкс у готелі Nobu, Барселона. Джерело: https://barcelona.nobuhotels.com/ Розкішний люкс у готелі Nobu, Барселона. Джерело: https://barcelona.nobuhotels.com/

6. Hotel Nobu

Ціна: від $230 за ніч.

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Відкритий під керівництвом відомого японського шеф-кухаря, готель був приречений на успіх, адже це вже третя його філія. Варто врахувати, що культура суші набирає обертів в Іспанії, як і у всьому світі, тож бронювати потрібно заздалегідь. Дегустаційне меню омакасе варте всіх своїх $125. Інтер’єри готелю мають легкий японський стиль, а розсувні двері та дерев’яні ванні кімнати додають затишку та гармонійної атмосфери.

Комфорт і затишок номерів створений за всіма канонами та традиціями японської культури, коли кожен предмет має своє місце та значення.

Ваш вид із вікон буде піднятий над містом, тоді як оазис на даху та ресторанна тераса подарують вам панораму на 360 градусів. Бар Nobu також має панорамну картину за вікном і яскравий бар із хорошим вибором соків і елітних спиртних напоїв.

Скористайтеся можливістю відчути всю силу японського спа. Ви можете отримати персоналізовану програму відновлення, складену з ваших бажань, уподобань і порад найкращих спеціалістів із омолодження та догляду. Готель Nobu – одна з розкішних зупинок у Барселоні для любителів релаксу з японським акцентом і високим рівнем комфорту.

Відкривайте Барселону, не спускаючись із даху готелю. Джерело: https://kimptonvividorahotel.com/ Відкривайте Барселону, не спускаючись із даху готелю. Джерело: https://kimptonvividorahotel.com/

7. Kimpton Hotel Vividora

Ціна: від $320 за ніч.

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Цей бутик-готель, розташований серед гамірних вулиць Барселони, створений для вишуканої, вимогливої клієнтури, яка цінує сучасний комфорт і дизайн зі змістом. Каталонські мотиви, втілені в чарівній мозаїчній плитці та деяких пунктах меню, слугують невеликим акцентом, що підтримує історичний аспект міста. Лаконічність, відображена в стінах і опорах, створює спокійний тон і трохи спрощує, щоб надати дизайну елегантності та стриманості. Номери досить просторі, якщо ігнорувати колону посередині. Шкіряні узголів’я великих ліжок і оббивка деяких елементів додають стабільності всьому. Мармурові ванні кімнати та ванни біля вікна розслабляють і зупиняють хаотичність у русі.

Готель підтримує найкращих місцевих виробників – від косметики до винної карти. Ви можете відчути Барселону через смак, запах і оздоровлення. Прибувши до готелю, ви матимете унікальну соціальну годину, де спілкування та винний напій у келихах прискорюють час, народжуючи ідеї, знайомства та співпрацю. Ви також зможете позичити велосипед або лонгборд для комфортного огляду міста та пам’яток.

Залишайте готель лише після відвідування даху, адже це місце сили, свободи, смачних напоїв і закусок, а також фантастична панорама міста чекає на вас. Kimpton Vividora – один із найкращих готелів Барселони для дослідження Готичного кварталу та перебування в центрі культурного життя міста.

Барселона – це релаксація на лінії горизонту. Джерело: https://www.sirhotels.com/ Барселона – це релаксація на лінії горизонту. Джерело: https://www.sirhotels.com/

8. Sir Victor Hotel

Ціна: від $340 за ніч.

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Готель Victor слугує притулком навіть для пляжних мешканців Барселони. Розташований посеред пішохідних вулиць північної частини міста, він має жваву атмосферу всередині та спокійний зовнішній вигляд.

Готель нещодавно відремонтували, і його інтер’єри є втіленням сучасної розкоші та комфорту.

Номери та люкси обладнані невеликими мебльованими балконами, через які сонячне світло проникає в кімнату. М’які сучасні меблі та просторові лампи наповнюють кімнату затишком і розмежовують простір. Дах готелю слугує окремою пам’яткою та простором, який не хочеться залишати. Блакитна лагуна з м’якими шезлонгами та тінистий бар – усе, що потрібно для романтики туризму в Іспанії, якщо ви невибагливий романтик.

Готель Sir Victor пропонує завжди дуже жваву програму активностей, яка не дасть вам нудьгувати під час перебування. Ви можете зробити свою відпустку тематичною завдяки розвиненій системі пакетів. Наприклад, пакет "Оздоровча відпустка для двох" допоможе створити найкращу романтичну втечу та наповнити вашу відпустку спа-процедурами, від яких ви не відірветеся.

Шарм і елегантність від землі до неба. Джерело: https://www.editionhotels.com/ Шарм і елегантність від землі до неба. Джерело: https://www.editionhotels.com/

9. Barcelona Edition

Ціна: від $350 за ніч.

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Вишуканість і шарм проявляються в кожній локації цього бутик-готелю в Барселоні. Біла мармурова сходова клітка з високими бічними стрічками, поєднання жовтого та зеленого в пунш-румі, білі вітрила на даху зроблять цей відокремлений притулок Барселони саме тим, що потрібно.

Глибокі ванни біля вікон делікатно створені, щоб радувати вас відчуттям блаженства та релаксу. Номери з терасами відкриють вашу особисту панораму міста та подарують місце для самоти з сонячним світлом, що зігріває ваші пальці.

Підніміться високо, щоб насолодитися розкішшю під небом у Hotel Barcelona Edition. Панорама міста, ресторанні столики та шезлонги задовольнять вашу потребу в сонячному світлі.

Обираючи пентхауси для вашого перебування, ви матимете всі зручності в особистому розпорядженні, щоб відгородитися від світу. Цінителі міцних напоїв і коктейлів оцінять вражаючий бар, де жовте світло лише підкреслює відтінки міцного коричневого на полицях і робить атмосферу більш інтимною.

Відкрийте пропозиції одного з найкращих готелів Барселони, щоб підкреслити мету вашого візиту відповідними та цікавими послугами.

10. Margot House Hotel

Ціна: від $300 за ніч.

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Щоб знайти прихований ексклюзивний притулок у Барселоні, варто звернути увагу на лише 9 спалень навпроти Casa Batlló. Проходячи через двері, ви опинитеся в досить несподіваному просторі, який майстерно поділений на різноманітні тематичні зони. І хоча тут немає басейну на даху, це хороше місце для зупинки в Барселоні створене зі змістом і стилем, більше нагадуючи Скандинавію, ніж Іспанію.

Стильні та комфортні побілені номери з невеликими темними акцентами мають ванні кімнати поруч із великими ліжками та місця для відпочинку з книгою чи ноутбуком. Спустіться вниз, щоб розпочати свій день із поживного та смачного сніданку та запланувати один із цілющих масажів на день. Готель Margot House не прив’язує вас, але змушує повертатися до його розкішного ліжка після активного дня з ідеально блаженним і солодким відчуттям.

Плинні зони відпочинку в готелі Whittemore, Барселона, перетікають одна в одну. Джерело: https://www.wittmorehotel.com/ Плинні зони відпочинку в готелі Whittemore, Барселона, перетікають одна в одну. Джерело: https://www.wittmorehotel.com/

11. Whittemore Hotel

Ціна: від $505 за ніч.

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Простір лише для дорослих пропонує 22 розкішні номери та вишукані локації для вражаючої зупинки в Барселоні.

Елегантність і стримані простори змушують відчувати себе розслаблено та піднесено. Усі вікна номерів виходять на внутрішній зелений дворик і дозволяють увібрати тишу або тихі шепоти. Великі побілені ліжка акцентовані яскравими маленькими подушками, які грайливо взаємодіють із картатою підлогою. М’які зони відпочинку та класичні комоди створюють затишну та турботливу атмосферу вашого перебування. Готель має активну культурну сцену, де завжди є що робити та побачити. Якщо ви вирішите залишити територію, ви опинитеся на вузьких вулицях Готичного кварталу, які приведуть вас прямо до моря. Розвиток і життя Whittemore зосереджені на екотворчості, що забезпечить вам максимальну натуральність навколо.

Ресторанна тераса на даху та бібліотека готові здивувати вас високоякісними стравами від талановитого шеф-кухаря, який повністю дослідить ваші смаки та створить нові вподобання.

Дах стане вашим вічним місцем релаксу та приголомшливих панорамних видів на місто. Візьміть із собою купальник. Невелика лагуна, оточена жовтими та білими шезлонгами, порадує вас своєю прохолодою в спекотний день.

Готель Whittemore міцно закріпився в сцені топ-10 найкращих готелів Барселони після успішної реновації своїх просторів.

Яскравий і значущий досвід для вашої відпустки в Барселоні. Джерело: https://room-matehotels.com/ Яскравий і значущий досвід для вашої відпустки в Барселоні. Джерело: https://room-matehotels.com/

12. Roommate Anna

Ціна: від $185 за ніч.

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Химерна назва та барвисті дизайни Іспанії приваблюють досить небанальну публіку, якій набридли класичні елегантні мотиви та обриси. Лобі та рецепція більше нагадують стереотипи нічного клубу (хорошого), але, справді, чому б ні.

Це чудовий привід дозволити собі вийти за межі просторів і відчути себе в моменті, адже так теж може бути. Дуже приємний персонал підтримує легку позитивну атмосферу, що робить повернення до вечірнього ліжка приємним для здорового сну. Оскільки номери, за словами готелю, відтворюють морське підводне життя, вам вирішувати, яку частину яскравого барвистого рифу обрати для перебування. Люкси мають міні-бари, робочі зони та глибокі ванни для підводного релаксу. Поживний сніданок буде включений у ваше перебування, якщо ви залишитеся довше полудня. Прямуйте прямо на верхню терасу, щоб намочити купальник і насолодитися гарним часом у барі просто неба з видом на міський пейзаж.

Roommate Anna – готель Барселони, який може подарувати вам трохи свободи та шаленства в досить гламурному середземноморському місті.

На даху старовинного маєтку в Барселоні. Джерело: https://www.hotelcottonhouse.com/ На даху старовинного маєтку в Барселоні. Джерело: https://www.hotelcottonhouse.com/

13. Cotton House Hotel

Ціна: від $400 за ніч.

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Прекрасний простір готелю наповнений блиском, мерехтінням і деталями, на які хочеться довго дивитися. Розташований у старовинному маєтку, елегантність зовні підкреслена трохи претензійною, але досить красивою елегантністю всередині. Каміни, антикварні меблі добре поєднуються з трендами нової ери та підкреслюють, що простота – це досить нав’язана мода. І хоча самі номери тяжіють до мінімалізму, їхні інтер’єри не можна назвати простими. Завдяки цікавим рішенням в узголів’ях і дизайні ліжок, використанню антикварних лакованих шаф і дорогих м’яких меблів у кімнаті панує атмосфера розкоші та престижу. Номери з терасами мають великі простори та гвинтові сходи на перший поверх. Поринути у світ комфорту досить легко з мармуровими ванними кімнатами та гілочкою бавовни біля вашого дзеркала.

Бар і ресторан привертають увагу, де ви насолоджуватиметеся не лише смаком, а й повною картиною. У найкращих традиціях Барселони дах Cotton House Hotel чекає на вас для відчуття повного релаксу в місті, що просто неможливе без чарівної панорами та освіжаючої блакитної лагуни просто неба.

Оточіть себе комфортом і розкішшю в Барселоні. Джерело: https://www.monumenthotel.com/ Оточіть себе комфортом і розкішшю в Барселоні. Джерело: https://www.monumenthotel.com/

14. Monument Hotel

Ціна: від $460 за ніч.

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Сучасний і розкішний палац, яким став Monument Hotel у Барселоні, – це ключ до вашого комфортного та приємного перебування в місті. Номери та люкси в стилі червоної цегляної стіни створюють різні зони комфорту та наповнюють простір шкіряними меблями, аксесуарами та цікаво адаптованими ванними кімнатами. Урбаністичний стиль номерів досить м’який завдяки поєднанню тонів і відтінків. Постільна білизна з єгипетської бавовни стане запорукою вашого міцного та турботливого сну.

Зірковий ресторан просто не можна пропустити в Monument Hotel. Бронюйте столик заздалегідь, адже ви скуштуєте меню від шеф-кухаря Мартіна Берасатегі, який зібрав 8 зірок Мішлен у своїй колекції. І хоча гастрономічна сцена готелю досить велика, знайти зону комфорту в ресторані Lasarte має бути вашою метою в Барселоні. Спа та дах слугуватимуть додатковими приємними активностями, від яких вам буде важко відірватися.

Запашний сад із достатньою кількістю повітря для всіх. Джерело: https://www.hotelpraktikgarden.com/ Запашний сад із достатньою кількістю повітря для всіх. Джерело: https://www.hotelpraktikgarden.com/

15. Praktik Garden Hotel

Ціна: від $180 за ніч.

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Оточений запашним зеленим садом, це досить доступна зупинка в Барселоні. З огляду на те, що готельна мережа вже відкрила п’ять філій у Барселоні, єдиною схожістю є приємний сервіс, екологічний фокус і комфорт. Praktik Garden, мабуть, є втіленням еко-мрії, де вас оточує багате киснем повітря та природне оточення.

Інтер’єри досить милі з великою кількістю класичних деталей, таких як книги чи квіткові картини. Номери досить світлі, обладнані балконами та дзеркалами в підлогу. Робочі зони досить маленькі, але затишні. Зручності готелю включають безкоштовну каву та випічку, а також меню подушок для вашого здорового сну.

Тераса готелю Praktik Garden дозволяє засмагати та розслаблятися після довгої прогулянки Барселоною.