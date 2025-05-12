Лучшие отели для остановки в Барселоне. Роскошные места с потрясающими видами на город с высоты

Барселона может похвастаться своей цельностью и разнообразием. Кажется, что город вобрал самый интересный в мире, и каждый может найти в нем то, что ищет. Любители шопинга найдут глобальные бренды, фанаты спорта будут в восторге от локаций, а любящие роскошь найдут лучшие отели Барселоны прямо в нашем списке. Город может предложить вам как активный отдых с музеями, галереями, театрами, так и вкусный релакс-тур, где гастрономическая сцена варьируется от уличных тако до заведений с несколькими звездами Мишлен. Многие из последних также учтены в нашем обзоре лучших мест для остановки в Барселоне.

Выбирая локацию из нашего списка, вы получите несколько активностей, включенных в ваше пребывание. Большинство роскошных отелей в Барселоне располагают панорамными бассейнами на крыше, и вы можете насладиться видом на купальник. Или же крыша оборудована романтическими ресторанами и барами, где значимые моменты приобретают нежное значение ваших желаний. Обратите внимание на лучшие отели Барселоны со спа и вечеринками. Окунитесь в исследование лучших вариантов остановки в городе, где каждая локация превосходит другую.

Роскошь в стиле 16 века в Барселоне. Источник: https://www.hotelpalacebarcelona.com/

1. Hotel El Palace Barcelona

Цена: от $464 за ночь.

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Мир Людовика XVI открывает свои двери, как только вы переступите порог гостиницы. Величественное испанское наследие, доведенное до непревзойденного состояния, дарит ощущение возвышенности и значимости каждому позолоченному завитку на мебели, изготовленной на заказ. Хрустальные люстры и канделябры, мягкие дворцовые ковры, тяжелые шелковые шторы, изумрудно мерцающие мраморные колонны и украшающее стены искусство – и вы еще не вышли за пределы лба.

Богатство и роскошь декораций поражает, радует и заставляет соответствовать этому уровню.

Однако отель – это не музей, вся его роскошь дышит жизнью и всегда находится в центре событий. Вы можете услышать звуки джаза, доносящиеся из тайного подвала, где расположен Bluesman Bar, или открыть для себя киновечера под открытым небом рядом с небом на крыше. Вы проведете часы в садовых беседках, прежде чем память камеры заполнится разнообразными фонтанами и романтическими локациями. Интерьеры номеров приближены к современности, особенно по удобствам, но в этом и чар современного мира: вы всегда имеете шанс прикоснуться к прошлому, не теряя комфорта, доступного сегодня. Светлые, просторные, оборудованные каминами и резными столами, эти роскошные приюты станут основой вашего крепкого и здорового сна.

Ресторан Amar Barcelona – заветная цель даже для местных богачей, не говоря уже о туристах. Меню, где морепродукты примадонны всей сцены, станет настоящим вызовом, ведь остановиться довольно трудно. Расположитесь в "партере" и наслаждайтесь всем – от аромата и вкуса до расслабленной атмосферы, насколько это возможно в богемном окружении.

Спа Riviera Maya позволит вам расслабиться и почувствовать себя в данный момент. Список процедур варьируется от терапевтических массажей до традиционных ритуалов майя с использованием лучшего французского косметического бренда Anne Semonin. Более 10 лет Riviera Maya получает награды как лучший роскошный спа в Испании и Европе. El Palace Barcelona поднимет вас к небесам, чтобы подарить роскошную панораму города и самое романтичное место для встреч и моментов.

Ваша терапия начнется с живописной панорамы. Источник: https://www.hotelartsbarcelona.com/

2. Hotel Arts, Барселона

Цена: от $400 за ночь.

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Этот современный шедевр из 43 этажей выделяется не только в Барселоне, но и по всей Испании. Это, вероятно, одна из самых престижных гостиниц страны на сегодня. Как одно из самых высоких зданий Барселоны, отель может предложить лучшую смотровую площадку в городе. С одной стороны – панорама мегаполиса, с другой – безграничный океан, от которого на закате вы не отведете глаз. Первая полоса крыш отеля оборудована всевозможными голубыми лагунами и зелеными зонами, а залы и этажи наполнены локациями для релакса и гастрономическими заведениями с несколькими звездами Мишлен в их меню. Самые простые номера оборудованы современной мебелью и большими кроватями, в то время как люксы и дуплекс-пентхаусы очень комфортны с видом на море за окном.

Отель имеет идеальное место для пляжного отдыха, если вы захотите покинуть территорию на несколько часов. Вместо того чтобы спускаться с небес, вы можете подняться к ним, ведь верхние два этажа отеля оборудованы спа-зонами.

На этом этапе в одном из лучших отелей Барселоны море никогда не оставит вас. А ощущения лечебных процедур на высоте птичьего полета будут максимально впечатляющими. Откройте для себя Arts Hotel в Барселоне, чтобы погрузиться в мир чувственности и исследования современной Испании.

Современные удобства, замедляющие ритм жизни. Источник: https://hotelbrummell.brummellprojects.com/

3. Hotel Brummell

Цена: от $220 за ночь.

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Строго говоря, Hotel Brummell в Барселоне – это убежище для тех, кто любит находить романтику в суматохе города, глядя на него сверху и нарушая его законы прямо под носом. Внешне отель остается тем же зданием 1870 года, где каждый сантиметр был восстановлен, но внутри вы попадаете в мир современных пространств, каждое из которых наполнено содержанием и идеей. Немного тропических растений присутствует в каждой локации, будто сопровождая вас, чтобы подняться чуть выше по винтовой лестнице к тропическому раю на террасе.

Отель имеет 20 номеров и 2 пентхауса, позволяющих избежать толп и замедлиться по желанию. Номера современные и элегантные в своих интерьерах, наполненные скрытыми полками для легкой распаковки чемодана. Крыша оборудована небольшим бассейном, заставляющим вас провести некоторое время, наблюдая за большой сценой города. В окружении единомышленников можно посетить каменный дворик, где уютные столики под небом с огоньками используются для веселых и непринужденных приятных моментов релакса.

Отель, расположенный в Барселоне, Отель Hotel Brummell, располагает доставкой в беговом клубе бесплатной йогой и вечерней пейзажной пробежкой.

Увлекательный вид с террасы отеля Hoxton. Источник: https://thehoxton.com/

4. Hoxton, Poblenou

Цена: от $300 за ночь.

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Станьте гостем Hoxton в Барселоне означает получить качественный сервис и превратить ваш отпуск у пляжа в веселое приключение, где никогда не бывает скучно. Уникальный интерьер отеля привлекает внимание, заставляя впитывать детали и размышлять над идеей. Расположенный в перспективном районе Барселоны, Hoxton привлекает молодежь, не желающая толп популярных мест города. Локации отеля позволяют проводить частные вечеринки и ужины, делая досуг в районе более таинственным. Бар и ресторан отеля поддерживают непринужденную творческую атмосферу, где каждый посетитель желателен. В меню преобладают местные блюда и продукты, позволяющие ощутить вкус испанской культуры и традиций.

Вы можете выбрать остановку по своему вкусу и бюджету, колеблясь между домашним комфортом и апартаментами с видом на Саграда Фамилия.

Отель Hoxton в Барселоне – лучшее место для отдыха и ощущения атмосферы города, не отходя далеко от пляжа.

Прохладный оазис на крыше отеля ME в Барселоне. Источник: https://www.melia.com/

5. ME Barcelona

Цена: от $402 за ночь.

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Если вы ищете что-то ближе к популярным достопримечательностям города, ME by Meliá – лучший выбор. Идея роскоши здесь ближе к современным идеалам, что делает ваше пребывание в Испании вдвойне комфортным.

Все – от стандартных до изысканных люксов с террасой – подарит вам комфорт и ощущение уместности. голубым небом и попробуйте самые вкусные коктейли в Испании.

Органический и веганский спа освободит вас от лишнего стресса и позволит вашему телу омолодиться.

Отель ME владеет тремя гастрономическими локациями, которые вы можете распределить между завтраком, обедом и ужином для полноценного обогатительного опыта еды и напитков.

Роскошный люкс в отеле Nobu, Барселона. Источник: https://barcelona.nobuhotels.com/

6. Hotel Nobu

Цена: от $230 за ночь.

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Открытый под руководством известного японского шеф-повара, отель был обречен на успех, ведь это уже третий его филиал. Раздвижные двери и деревянные ванные комнаты придают уют и гармоничную атмосферу.

Комфорт и уют номеров создан по всем канонам и традициям японской культуры, когда каждый предмет имеет свое место и значение.

Ваш вид из окон будет поднят над городом, в то время как оазис на крыше и ресторанная терраса подарят вам панораму на 360 градусов.

Воспользуйтесь возможностью ощутить всю силу японского спа.

Открывайте Барселону, не спускаясь с крыши отеля. Источник: https://kimptonvividorahotel.com/

7. Kimpton Hotel Vividora

Цена: от $320 за ночь.

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Этот бутик-отель, расположенный среди шумных улиц Барселоны, создан для изысканной, требовательной клиентуры, ценящей современный комфорт и дизайн с содержанием. Каталонские мотивы, воплощенные в волшебной мозаичной плитке и некоторых пунктах меню, служат небольшим акцентом, поддерживающим исторический аспект города. Лаконичность, запечатленная в стенах и опорах, создает спокойный тон и немного упрощает, чтобы придать дизайну элегантность и сдержанность. Номера достаточно просторны, если игнорировать колонну посредине. Кожаные изголовья больших кроватей и обивка некоторых элементов придают стабильности всему. Мраморные ванные комнаты и ванные у окна расслабляют и останавливают хаотичность в движении.

Отель поддерживает лучших местных производителей – от косметики до винной карты. Вы можете почувствовать Барселону из-за вкуса, запаха и оздоровления. Прибыв в гостиницу, вы будете иметь уникальный социальный час, где общение и винный напиток в бокалах ускоряют время, рождая идеи, знакомства и сотрудничество. Вы также сможете ссудить велосипед или лонгборд для комфортного осмотра города и достопримечательностей.

Оставляйте отель только после посещения крыши, ведь это место силы, свободы, вкусных напитков и закусок, а также фантастическая панорама города ждет вас. Kimpton Vividora – одна из лучших гостиниц Барселоны для исследования Готического квартала и пребывания в центре культурной жизни города.

Барселона – это релаксация на линии горизонта. Источник: https://www.sirhotels.com/

8. Sir Victor Hotel

Цена: от $340 за ночь.

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Отель Victor служит убежищем даже для пляжных жителей Барселоны. Расположенный посреди пешеходных улиц северной части города, он имеет оживленную атмосферу внутри и спокойный внешний вид.

Отель недавно отремонтирован, и его интерьеры являются воплощением современной роскоши и комфорта.

Номера и люксы оборудованы небольшими меблированными балконами, через которые солнечный свет проникает в комнату. Мягкая современная мебель и пространственные лампы наполняют комнату уютом и разграничивают пространство. Крыша отеля служит отдельной достопримечательностью и пространством, которое не хочется покидать. Голубая лагуна с мягкими шезлонгами и тенистый бар – все, что нужно для романтики туризма в Испании, если вы неприхотливый романтик.

Отель Sir Victor предлагает всегда очень оживленную программу активностей, которая не даст вам скучать во время пребывания. Вы можете сделать свой отпуск тематическим благодаря развитой системе пакетов. Например, пакет "Оздоровительный отпуск для двоих" поможет создать лучший романтический побег и наполнить ваш отпуск спа-процедурами, от которых вы не оторветесь.

Шарм и элегантность от земли к небу. Источник: https://www.editionhotels.com/

9. Barcelona Edition

Цена: от $350 за ночь.

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Изысканность и шарм проявляются в каждой локации этого бутика-отеля в Барселоне. Белая мраморная лестничная клетка с высокими боковыми лентами, сочетание желтого и зеленого в пунш-руме, белые паруса на крыше сделают это уединенное убежище Барселоны именно тем, что нужно.

Глубокие ванны у окон деликатно созданы, чтобы радовать вас ощущением блаженства и релакса. Номера с террасами откроют вашу личную панораму города и подарят уединенное место с солнечным светом, согревающим ваши пальцы.

Поднимитесь высоко, чтобы насладиться роскошью под небом в Hotel Barcelona Edition. Панорама города, ресторанные столики и шезлонги удовлетворят вашу потребность в солнечном свете.

Выбирая пентхаусы для вашего пребывания, вы будете иметь все удобства в личном распоряжении, чтобы отгородиться от мира. Ценители крепких напитков и коктейлей оценят поразительный бар, где желтый свет лишь подчеркивает оттенки крепкого коричневого на полках и делает атмосферу более интимной.

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10. Margot House Hotel

Цена: от $300 за ночь.

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Чтобы найти скрытое эксклюзивное убежище в Барселоне, стоит обратить внимание на всего 9 спален напротив Casa Batlló. Проходя через дверь, вы окажетесь в достаточно неожиданном пространстве, которое искусно поделено на разнообразные тематические зоны. И хотя здесь нет бассейна на крыше, это хорошее место для остановки в Барселоне, созданное с содержанием и стилем, больше напоминая Скандинавию, чем Испанию.

Стильные и комфортные побеленные номера с небольшими темными акцентами имеют ванные комнаты рядом с большими кроватями и места отдыха с книгой или ноутбуком. Спуститесь вниз, чтобы начать свой день с питательного и вкусного завтрака и запланировать один из целебных массажей в день. Отель Margot House не привязывает вас, но заставляет возвращаться к его роскошной кровати после активного дня с идеально блаженным и сладким чувством.

Текущие зоны отдыха в отеле Whittemore, Барселона, перетекают друг в друга. Источник: https://www.wittmorehotel.com/

11. Whittemore Hotel

Цена: от $505 за ночь.

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Пространство для взрослых предлагает 22 роскошных номера и изысканные локации для впечатляющей остановки в Барселоне.

Элегантность и сдержанные просторы заставляют чувствовать себя расслабленно и приподнято. Все окна номеров выходят на внутренний зеленый дворик и позволяют впитать тишину или тихий шепот. Большие побеленные кровати акцентированы яркими маленькими подушками, игриво взаимодействующими с клетчатыми полами. Мягкие зоны отдыха и классические комоды создают уютную и заботливую атмосферу вашего пребывания. Отель имеет активную культурную сцену, где всегда есть, что делать и увидеть. Если вы решите покинуть территорию, вы окажетесь на узких улицах Готического квартала, которые приведут вас прямо к морю. Развитие и жизнь Whittemore сосредоточены на экотворчестве, что обеспечит вам максимальную натуральность вокруг.

Ресторанная терраса на крыше и библиотека готовы удивить вас высококачественными блюдами от талантливого шеф-повара, полностью исследующего ваши вкусы и создающего новые предпочтения.

Крыша станет вашим вечным местом релакса и потрясающих панорамных видов на город. Возьмите с собой купальник. Небольшая лагуна, окруженная желтыми и белыми шезлонгами, обрадует вас своей прохладой в жаркий день.

Отель Whittemore прочно закрепился в сцене топ-10 лучших отелей Барселоны после успешной реновации своих просторов.

Яркий и значимый опыт для вашего отпуска в Барселоне. Источник: https://room-matehotels.com/

12. Roommate Anna

Цена: от $185 за ночь.

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Причудливое название и красочные дизайны Испании привлекают довольно небанальную публику, которой надоели классические элегантные мотивы и очертания. Лобби и рецепция больше напоминают стереотипы ночного клуба (хорошего), но действительно почему бы нет.

Это отличный повод позволить себе выйти за пределы просторов и почувствовать себя в моменте, ведь так тоже может быть. Очень приятный персонал поддерживает легкую положительную атмосферу, что делает возвращение к вечерней кровати приятным для здорового сна. Поскольку номера, по словам отеля, воспроизводят морскую подводную жизнь, вам решать, какую часть красочного рифа выбрать для пребывания. Люксы имеют минибары, рабочие зоны и глубокие ванны для подводного релакса. Питательный завтрак будет включен в ваше пребывание, если вы останетесь дольше полудня. Направляйтесь прямо на верхнюю террасу, чтобы намочить купальник и насладиться хорошим временем в баре под открытым небом с видом на городской пейзаж.

Roommate Anna – гостиница Барселоны, которая может подарить вам немного свободы и безумия в довольно гламурном средиземноморском городе.

На крыше старинного имения в Барселоне. Источник: https://www.hotelcottonhouse.com/

13. Cotton House Hotel

Цена: от $400 за ночь.

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Прекрасное пространство отеля наполнено блеском, мерцанием и деталями, на которые хочется долго смотреть. Расположенный в старинном имении, элегантность снаружи подчеркнута немного претенциозной, но довольно красивой элегантностью внутри. Камины, антикварная мебель хорошо сочетаются с трендами новой эры и подчеркивают, что простота – это довольно навязанная мода. И хотя сами номера тяготеют к минимализму, их интерьеры нельзя назвать простыми. Благодаря интересным решениям в изголовьях и дизайне кроватей, использованию антикварных лакированных шкафов и дорогой мягкой мебели в комнате царит атмосфера роскоши и престижа. Номера с террасами имеют большие просторы и винтовые лестницы на первый этаж. Погрузиться в мир комфорта достаточно легко с мраморными ванными комнатами и веточкой хлопка у вашего зеркала.

Бар и ресторан привлекают внимание, где вы будете наслаждаться не только вкусом, но и полной картиной. В лучших традициях Барселоны крыша Cotton House Hotel ждет вас для ощущения полного релакса в городе, что просто невозможно без волшебной панорамы и освежающей голубой лагуны под открытым небом.

Окружите себя комфортом и роскошью в Барселоне. Источник: https://www.monumenthotel.com/

14. Monument Hotel

Цена: от $460 за ночь.

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Современный и роскошный дворец, которым стал Monument Hotel в Барселоне – это ключ к вашему комфортному и приятному пребыванию в городе. Номера и люксы в стиле красной кирпичной стены создают различные зоны комфорта и наполняют пространство кожаной мебелью, аксессуарами и интересно адаптированными ванными комнатами. Урбанистический стиль номеров достаточно мягок благодаря сочетанию тонов и оттенков. Постельное белье из египетского хлопка станет залогом вашего крепкого и заботливого сна.

Звездный ресторан просто нельзя пропустить в Monument Hotel. Бронируйте столик заранее, ведь вы отведаете меню от шеф-повара Мартина Берасатеги, который собрал 8 звезд Мишлен в своей коллекции. И хотя гастрономическая сцена отеля достаточно велика, найти зону комфорта в ресторане Lasarte должно быть вашей целью в Барселоне. Спа и крыша будут служить дополнительными приятными активностями, от которых вам будет тяжело оторваться.

Душистый сад с достаточным количеством воздуха для всех. Источник: https://www.hotelpraktikgarden.com/

15. Praktik Garden Hotel

Цена: от $180 за ночь.

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Окруженный душистым зеленым садом, это достаточно доступная остановка в Барселоне. Учитывая, что гостиничная сеть уже открыла пять филиалов в Барселоне, единственным сходством является приятный сервис, экологический фокус и комфорт. Praktik Garden, пожалуй, является воплощением эко-мечты, где вас окружает богатый кислородом воздух и природное окружение.

Интерьеры довольно милы с множеством классических деталей, таких как книги или цветочные картины. Номера достаточно светлые, оборудованы балконами и зеркалами в пол. Рабочие зоны достаточно маленькие, но уютные. Отель предлагает бесплатный кофе и выпечку, а также меню подушек для вашего здорового сна.

Терраса отеля Praktik Garden позволяет загорать и расслабляться после долгой прогулки по Барселоне.