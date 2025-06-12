Найкращі нові готелі Сінгапуру – вони вже стали хітом, а ви ще про них не знаєте. Приголомшливі та розкішні місця для відпочинку, готові подарувати вам захват

Шалений ритм Сінгапуру змушує його мешканців тікати хоча б на пару днів до міських оазисів і приміських курортів. Унікальні пам’ятки та природа приваблюють до країни мільйони туристів. Такий тандем створює дуже сприятливий ґрунт для розширення готельної сцени, і щороку в Сінгапурі дебютують найрозкішніші нові готелі. Сучасні зручності та дизайн наступного рівня, широкий спектр послуг і збереження культурних нот країни – усе це втілено в найновіших готелях Сінгапуру.

Якщо ви ще не знаєте про найкращі готельні дебюти, які вже стали досить популярними, варто ознайомитися з нашим вибраним списком нових готельних притулків у Сінгапурі та обрати варіанти для власних цілей. Ці хіти, які вже відкрилися або лише готуються відчинити свої двері, стануть вступом до нового рівня відпустки в Сінгапурі, не залишаючи місто та його околиці.

Продовження Едемського саду на землі в Artyzen Singapore Hotel. Джерело: https://www.artyzen.com/ Продовження Едемського саду на землі в Artyzen Singapore Hotel. Джерело: https://www.artyzen.com/

1. Artyzen Singapore

Зберігаючи історичний задум, цей новий готель Сінгапуру для розкішних гостей піднімає свою зелень і оазисні води прямо до неба. Готель здається продовженням ботанічного саду, розташованого неподалік.

Його номери – наче квітучі святилища, наповнені вишуканим декором і розкішними меблями. Сучасні зручності доповнені стельовими вентиляторами та вікнами від підлоги до стелі, що відкривають доступ до балкона. Підніміться вище, щоб відчути свободу горизонту та тишу, адже шум не може сюди дістатися.

Ресторани, бари, фітнес-центр – ви можете залишатися на власному острові розваг і насолоди. Обов’язково відвідайте дах, де розташований мега-сад і великий басейн, краї якого ніби літають у повітрі. Тут вас ніщо не обмежуватиме, адже простори виражають сінгапурську щедрість.

Artyzen Singapore – один із найкращих нових міських готелів Сінгапуру, де варто зупинитися для релаксації та нових вражень.

Скульптура KAWS перед Mondrian Hotel у Сінгапурі. Джерело: @mondriansingapore Скульптура KAWS перед Mondrian Hotel у Сінгапурі. Джерело: @mondriansingapore

2. Mondrian Singapore Duxton

Пройти повз шестиметрову скульптуру KAWS у Чайнатауні навряд чи можливо, чи то турист, чи місцевий житель. Саме так минулого вересня новий готель Сінгапуру привернув першу увагу. Ми не наполягатимемо, що скульптура була ключем до успіху, але вона точно відіграла свою роль.

Захід і схід сонця на краю панорамного басейну на даху в Mondrian Hotel у Сінгапурі. Джерело: @mondriansingapore Захід і схід сонця на краю панорамного басейну на даху в Mondrian Hotel у Сінгапурі. Джерело: @mondriansingapore

Готель підтримує стиль ар-деко в інтер’єрах холів і вестибюлів, а також у 302 розкішних номерах. Жвава ресторанна та барна сцена готелю зробила його популярним не лише серед гостей. Ви можете вибирати з різноманітних кулінарних стилів – від італійської до середземноморської кухні з місцевими стравами посередині. Коктейльний бар Jungle Ballroom має два входи: для помпезного – через завісу, а для ефекту WOW – через садовий тунель. Басейн на даху – приголомшливе доповнення до міського пейзажу та ваших можливостей для відпочинку, не залишаючи району.

Зупиніться та насолоджуйтесь новим розкішним готелем у Сінгапурі – Mondrian Singapore.

Ваш розкішний притулок на набережній Кларк-Кі в 21 Carpenter Hotel, Сінгапур. Джерело: https://www.21carpenter.com.sg/ Ваш розкішний притулок на набережній Кларк-Кі в 21 Carpenter Hotel, Сінгапур. Джерело: https://www.21carpenter.com.sg/

3. 21 Carpenter

Коли історію переосмислюють і доповнюють талановиті уми, ви отримуєте перлину, як Carpenter. Розташування поблизу набережної Кларк-Кі додає ще одну ноту до неперевершеної симфонії. Готель відчинив свої двері лише минулого грудня, але вже встиг вразити своєю індивідуальністю та подарунковими пропозиціями, такими як сніданок для двох, ранній заїзд і пізній виїзд. Дві частини готелю представляють два світи та два різних архітектурних стилі. Номери також поділяються на Heritage Rooms, де можна відчути дух історії, відтворений із дорогих сучасних матеріалів, і Urban Rooms, де ви насолодитеся сучасними інтер’єрами та зручностями.

Підніміться на дах, де на вас чекають сад і великий басейн із прекрасною панорамою. Терасу також прикрашає бар, де панує шеф-кухар, який отримав зірку Мішлен за свій унікальний талант.

Прокатайтеся на повітряних ліфтах у Conrad Singapore Orchard Hotel, Сінгапур. Джерело: https://www.hilton.com/ Прокатайтеся на повітряних ліфтах у Conrad Singapore Orchard Hotel, Сінгапур. Джерело: https://www.hilton.com/

4. Conrad Singapore Orchard

Перейменування досить відомого житлового об’єкта Сінгапуру відбулося в грудні 2023 року, і це була гучна подія. Постійні відвідувачі Manhattan Bar, найвідомішої коктейльної сцени Сінгапуру, прийшли переконатися, що їхній острів міксів залишився недоторканим. Заспокоївшись, вони йшли далі, щоб упевнитися в успіху оновлення. Для заспокоєння: усі 445 номерів і люксів отримали чудове переосмислення та наповнилися картинами природи.

Атріум, що здіймається до 12-го поверху, і розкішні бульбашкові ліфти, які тепер слугують артерією Conrad Singapore Orchard Hotel, залишилися недоторканими.

Наповнення готелю 10 ресторанами та барами підтримує великий інтерес публіки до цієї жвавої сінгапурської сцени. Прогуляйтеся садом одного з найновіших готелів Сінгапуру, щоб скуштувати смак щойно зірваних фруктів і взяти участь у кулінарних майстер-класах.

Міський шик у COMO Metropolitan Singapore Hotel. Джерело: https://www.comohotels.com/ Міський шик у COMO Metropolitan Singapore Hotel. Джерело: https://www.comohotels.com/

5. COMO Metropolitan Singapore

Відкриті готелі в Сінгапурі та ті, що лише готуються до відкриття цього року, часто прикрашені ландшафтними басейнами на терасах і дахах. Але оазис COMO Metropolitan Singapore Hotel на 19-му поверсі має свою особливість. Унизу – Orchard Road, де шопінг є звичною справою.

Готель займає не всю будівлю COMO, лише верхні платформи, але його номери та люкси досить просторі та об’ємні. Тут також є спа-центр і тренажерний зал, щоб зробити ваше перебування повноцінним для відновлення.

Ресторани COTE Singapore і Cédric Grolet Singapore доповнять розваги та розширять ваш гастрономічний діапазон із різноманітною місцевою кухнею. Нещодавні відкриття додали вигідні пропозиції економії, тож у вас є всі шанси насолодитися приємною відпусткою, не відриваючись від справ міста.

Зробіть свою зупинку в Сінгапурі з готелем Pullman Singapore Hill Street. Джерело: https://www.facebook.com/ Зробіть свою зупинку в Сінгапурі з готелем Pullman Singapore Hill Street. Джерело: https://www.facebook.com/

6. Pullman Singapore Hill Street

Особливість тематичних готелів у тому, що вони тішать фантазією єдиної теми. Цей новий притулок у Сінгапурі переносить вас у комфортну подорож відпусткою серед елегантного оточення гламурного поїзда. Носильник багажу зустріне вас у холі та проведе барвистими коридорами, де стіни нагадують полиці з валізами, заповнені від підлоги до стелі, що біжать уздовж залізничних рейок.

Потрапивши в номер, відчуття комфортного залізничного вагона не покине вас. Гардеробні у вигляді пасажирських сидінь і точкове дзеркало чудово поєднуються із загальним сучасним прямим стилем в інтер’єрі. Панорамні вікна відображають міський пейзаж, і хоча картина лише змінює кольори, відчуття незвичайної подорожі витає в повітрі.

Ресторани та місця для відпочинку підтримують загальну атмосферу. Десерти можуть принести вам у стилізованій валізі або тематичній склянці, наповненій смачним напоєм. Pullman Singapore Hill Street – новинка серед тематичних готелів Сінгапуру, де модний поїзд доповнений оазисом на даху.

Футуристична та сучасна зупинка в Сінгапурі в Oven House Hotel. Джерело: https://owenhouse.habyt.com/ Футуристична та сучасна зупинка в Сінгапурі в Oven House Hotel. Джерело: https://owenhouse.habyt.com/

7. Owen House

Проходячи через портал на Owen Road, поблизу Farrer Park, ви потрапляєте в дещо незвичайний простір із скляними панелями, меблями із затертими кутами та світлими стінами, які зберігають денний тон легким. Футуристичний стиль і частковий сучасний ар-деко гармонійно ділять усі номери, надаючи їм домашнього та теплого відчуття.

Номери представлені в кількох варіантах. Комфортні сімейні люкси з балконами пропонують велику площу, окремі їдальні-вітальні, кілька спалень і невеликий відкритий простір.

Розташування готелю чудово підходить для пересування громадським транспортом, і ваша подорож чотирма напрямками Сінгапуру може розпочатися саме звідси. Якщо не хочете далеко відходити від готелю, тут також є чим зайнятися. Розвинений район запропонує ресторанну сцену, шопінг і розваги. Owen House – один із нещодавно відкритих готелів Сінгапуру, який уже встиг завоювати загальну любов туристів усіх жанрів.

Спа-відпочинок у Сінгапурі в Grand Hyatt Hotel. Джерело: https://www.hyatt.com/ Спа-відпочинок у Сінгапурі в Grand Hyatt Hotel. Джерело: https://www.hyatt.com/

8. Grand Hyatt Singapore

Минулого вересня готель розпочав глибоку реконструкцію. Оголошення про зміни надзвичайно захоплююче та вражаюче, але відбуватиметься воно в кілька етапів, тож ви зможете насолоджуватися відкриттям нових локацій протягом 2024 року.

Серед нововведень готель відкриє відомий ресторан із шеф-кухарем, відзначеним зіркою Мішлен. Але перше, що варто приїхати подивитися, – це оголошений хол із каскадними водоспадами, зеленим озелененням і оазисами, де шелест води забере метушню світу.

Номери та люкси отримають нове наповнення в меблях і дизайні. А колишнє крило тераси стане цілим комплексом для відновлення та оздоровлення, який допоможе провести повноцінну відпустку, не залишаючи міста. Grand Hyatt Singapore – це готель Сінгапуру, який відкриється пізніше цього року, тож не пропустіть подарунки до відкриття та шанс першим оцінити п’ятиповерховий сад із водоспадами.

Водний курорт у Сінгапурі, не виїжджаючи з міста – Raffles Sentosa Resort & Spa Hotel. Джерело: https://www.plateauinternational.com/ Водний курорт у Сінгапурі, не виїжджаючи з міста – Raffles Sentosa Resort & Spa Hotel. Джерело: https://www.plateauinternational.com/

9. Raffles Sentosa Resort & Spa

Солодке відкриття від розкішного бренду Raffles Singapore відбудеться вже в квітні 2024 року. Форпост буде оздоровчим курортом, оточеним рослинністю та з безліччю спа-процедур. Вам не доведеться бронювати приморський курорт на літо, адже Raffles Sentosa стане чудовою альтернативою, а зекономлені на квитках гроші можна інвестувати в повне відновлення в Сінгапурі.

Обравши готель Raffles Sentosa, який незабаром відкриється в Сінгапурі, ви зможете зупинитися в одній із вілл із 1–4 спальнями. Звісно, територія вілли сама по собі буде курортом, адже басейн, тераса для засмагання та обслуговування номерів – це вже повноцінна відпустка, не виходячи за "паркан". Але ви ж пам’ятаєте про оздоровчий спа-центр. І хоча процедури, звісно, можна перенести в номер, вам варто його побачити.