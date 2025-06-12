Лучшие новые отели в Сингапуре – они уже стали хитом, а вы еще о них не знаете. Потрясающие и роскошные места для отдыха, готовые подарить вам восторг

Безумный ритм Сингапура заставляет его жителей убегать хотя бы на пару дней в городские оазисы и пригородные курорты. Уникальные достопримечательности и природа привлекают в страну миллионы туристов. Такой тандем создает очень благоприятную почву для расширения гостиничной сцены, и ежегодно в Сингапуре дебютируют самые роскошные отели. Современные удобства и дизайн следующего уровня, широкий спектр услуг и сохранение культурных нот страны – это воплощено в новейших гостиницах Сингапура.

Если вы еще не знаете о лучших гостиничных дебютах, которые уже стали довольно популярными, стоит ознакомиться с нашим выбранным списком новых приютов в Сингапуре и выбрать варианты для собственных целей. Эти хиты, которые уже открылись или готовятся открыть свои двери, станут вступлением к новому уровню отпуска в Сингапуре, не покидая город и его окрестности.

Продолжение Эдемского сада на земле в Artyzen Singapore Hotel. Источник: https://www.artyzen.com/

1. Artyzen Singapore

Сохраняя исторический замысел, эта новая гостиница Сингапура для роскошных гостей поднимает свою зелень и оазисные воды прямо к небу. Отель кажется продолжением ботанического сада, расположенного неподалеку.

Его номера – как цветущие святилища, наполненные изысканным декором и роскошной мебелью. Современные удобства дополнены потолочными вентиляторами и окнами от пола до потолка, открывающими доступ к балкону. Поднимитесь выше, чтобы почувствовать свободу горизонта и тишины, ведь шум не может добраться сюда.

Рестораны, бары, фитнес-центр – вы можете оставаться на собственном острове развлечений и наслаждения. Обязательно посетите крышу, где расположен мега-сад и большой бассейн, края которого словно летают в воздухе. Здесь вас ничто не будет ограничивать, ведь просторы выражают сингапурскую щедрость.

Artyzen Singapore – одна из лучших новых городских гостиниц Сингапура, где стоит остановиться для релаксации и новых впечатлений.

Скульптура KAWS перед Mondrian Hotel в Сингапуре. Источник: @mondriansingapore

2. Mondrian Singapore Duxton

Пройти мимо шестиметровой скульптуры KAWS в Чайнатауне вряд ли возможно, будь то турист или местный житель. Именно так в прошлом сентября новая гостиница Сингапура привлекла первое внимание. Мы не будем настаивать, что скульптура была ключом к успеху, но она сыграла свою роль.

Закат и восход солнца на краю панорамного бассейна на крыше в Mondrian Hotel в Сингапуре. Источник: @mondriansingapore

Отель поддерживает стиль ар-деко в интерьерах холлов и вестибюлей, а также в 302 роскошных номерах. Оживленная ресторанная и барная сцена отеля сделала его популярной не только среди гостей. Вы можете выбирать из разных кулинарных стилей – от итальянской до средиземноморской кухни с местными блюдами посередине. Коктейльный бар Jungle Ballroom имеет два входа: для помпезного – через занавес, а для эффекта WOW – через садовый тоннель. Бассейн на крыше – потрясающее дополнение к городскому пейзажу и вашим возможностям для отдыха, не покидая район.

Остановитесь и наслаждайтесь новой роскошной гостиницей в Сингапуре – Mondrian Singapore .

Ваш роскошный приют на набережной Кларк-Ки в 21 Carpenter Hotel, Сингапур. Источник: https://www.21carpenter.com.sg/

3. 21 Carpenter

Когда историю переосмысливают и дополняют талантливые умы, вы получаете жемчужину как Carpenter. Расположение у набережной Кларк-Ки добавляет еще одну ноту к непревзойденной симфонии. Отель открыл свои двери только в прошлом декабре, но уже успел поразить своей индивидуальностью и подарочными предложениями, такими как завтрак для двоих, ранний заезд и поздний выезд. Две части отеля представляют два мира и два разных архитектурных стиля. Номера также делятся на Heritage Rooms, где можно почувствовать дух истории, воссозданный из дорогих современных материалов, и Urban Rooms, где вы насладитесь современными интерьерами и удобствами.

Поднимитесь на крышу, где вас ждут сад и большой бассейн с прекрасной панорамой. Террасу также украшает бар, где властвует шеф-повар, получивший звезду Мишлен за свой уникальный талант.

Прокатитесь на воздушных лифтах в Conrad Singapore Orchard Hotel, Сингапур. Источник: https://www.hilton.com/

4. Conrad Singapore Orchard

Переименование небезызвестного жилого объекта Сингапура произошло в декабре 2023 года, и это было громкое событие. Постоянные посетители Manhattan Bar, самой известной коктейльной сцены Сингапура, пришли убедиться, что их остров миксов остался нетронутым. Успокоившись, они шли дальше, чтобы убедиться в успехе обновления. Для успокоения все 445 номеров и люксов получили прекрасное переосмысление и наполнились картинами природы.

Поднимающийся до 12-го этажа атриум и роскошные пузырчатые лифты, которые теперь служат артерией Conrad Singapore Orchard Hotel, остались нетронутыми.

Наполнение отеля 10 ресторанами и барами поддерживает большой интерес публики к этой оживленной сингапурской сцене. Прогуляйтесь по саду одного из новейших отелей Сингапура, чтобы отведать вкус сорванных фруктов и принять участие в кулинарных мастер-классах.

Городской шик в COMO Metropolitan Singapore Hotel. Источник: https://www.comohotels.com/

5. COMO Metropolitan Singapore

Открытые отели в Сингапуре и только готовящиеся к открытию этого года часто украшены ландшафтными бассейнами на террасах и крышах. Но оазис COMO Metropolitan Singapore Hotel на 19 этаже имеет свою особенность. Внизу – Orchard Road, где шоппинг является обычным делом.

Отель занимает не все здание COMO, только верхние платформы, но номера и люксы достаточно просторные и объемные. Здесь также есть спа-центр и тренажерный зал, чтобы сделать ваше пребывание полноценным для восстановления.

Рестораны COTE Singapore и Cédric Grolet Singapore дополнят развлечения и расширят ваш гастрономический диапазон с разнообразной местной кухней. Недавние открытия добавили выгодные предложения экономии, так что у вас есть все шансы насладиться приятным отпуском, не отрываясь от дел города.

Сделайте остановку в Сингапуре с отелем Pullman Singapore Hill Street. Источник: https://www.facebook.com/

6. Pullman Singapore Hill Street

Особенность тематических отелей состоит в том, что они радуют фантазией единой темы. Это новое убежище в Сингапуре переносит вас в комфортное путешествие по отпуску среди элегантного окружения гламурного поезда. Носитель багажа встретит вас в холле и проведет красочными коридорами, где стены напоминают полки с чемоданами, заполненные от пола до потолка, бегущих вдоль железнодорожных рельсов.

Попав в номер, ощущение комфортного железнодорожного вагона не покинет вас. Гардеробные в виде пассажирских сидений и точечное зеркало отлично сочетаются с общим современным прямым стилем в интерьере. Панорамные окна отражают городской пейзаж, и хотя картина только меняет цвета, ощущение необычного путешествия витает в воздухе.

Рестораны и места отдыха поддерживают общую атмосферу. Десерты могут принести вам в стилизованном чемодане или тематическом стакане, наполненном вкусным напитком. Pullman Singapore Hill Street – новинка среди тематических отелей Сингапура, где модный поезд дополнен оазисом на крыше.

Футуристическая и современная остановка в Сингапуре в Oven House Hotel. Источник: https://owenhouse.habyt.com/

7. Owen House

Проходя через портал на Owen Road, вблизи Farrer Park, вы попадаете в несколько необычное пространство со стеклянными панелями, мебелью с затертыми углами и светлыми стенами, сохраняющими дневной тон легким. Футуристический стиль и частичный современный ар-деко гармонично делят все номера, придавая им домашнее и теплое чувство.

Номера представлены в нескольких вариантах. Комфортные семейные люксы с балконами предлагают большую площадь, отдельные столовые-гостиные, несколько спален и небольшое открытое пространство.

Расположение отеля прекрасно подходит для передвижения по общественному транспорту, и ваше путешествие по четырем направлениям Сингапура может начаться именно отсюда. Если не хотите далеко отходить от отеля, здесь тоже есть чем заняться. Развитый район предложит ресторанную сцену, шоппинг и развлечения. Owen House – одна из недавно открытых гостиниц Сингапура, которая уже успел завоевать всеобщую любовь туристов всех жанров.

Спа в Сингапуре в Grand Hyatt Hotel. Источник: https://www.hyatt.com/

8. Grand Hyatt Singapore

В прошлом сентября гостиница начала глубокую реконструкцию. Объявление об изменениях чрезвычайно увлекательно и впечатляюще, но будет происходить оно в несколько этапов, так что вы сможете наслаждаться открытием новых локаций в течение 2024 года.

Среди нововведений отель откроет известный ресторан с шеф-поваром, отмеченным звездой Мишлен. Но первое, что стоит приехать посмотреть – это объявленный холл с каскадными водопадами, зеленым озеленением и оазисами, где шелест воды заберет суету мира.

Номера и люксы получат новое наполнение в мебели и дизайне. А прежнее крыло террасы станет целым комплексом для восстановления и оздоровления, который поможет провести полноценный отпуск, не покидая город. Grand Hyatt Singapore – это отель Сингапура, который откроется позже этого года, поэтому не упустите подарки к открытию и шанс первым оценить пятиэтажный сад с водопадами.

Водный курорт в Сингапуре, не выезжая из города – Raffles Sentosa Resort & Spa Hotel. Источник: https://www.plateauinternational.com/

9. Raffles Sentosa Resort & Spa

Сладкое открытие от роскошного бренда Raffles Singapore состоится уже в апреле 2024 года. Форпост будет оздоровительным курортом, окруженным растительностью и со множеством спа-процедур. Вам не придется бронировать приморский курорт на лето, ведь Raffles Sentosa станет отличной альтернативой, а сэкономленные на билетах деньги можно инвестировать в полное восстановление в Сингапуре.

Выбрав отель Raffles Sentosa, который в скором времени откроется в Сингапуре, вы сможете остановиться в одной из вилл с 1-4 спальнями. Конечно, территория виллы сама по себе будет курортом, ведь бассейн, терраса для загара и обслуживания номеров – это уже полноценный отпуск, не выходя за паркан. Но вы же помните об оздоровительном спа-центре. И хотя процедуры можно перенести в номер, вам стоит его увидеть.