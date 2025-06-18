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Найкращі курорти Hilton із системою "все включено". Готелі, де перелік включених послуг покращить ваш відпочинок

Анастасія Крищук

Найкращі курорти Hilton із системою 'все включено'. Готелі, де перелік включених послуг покращить ваш відпочинок
Найкращі місця для відпустки ''все включено'' у курортах колекції Hilton

Тренд відпусток "все включено" набирає обертів, і готелі, зокрема Hilton, розширюють перелік послуг, щоб привабити мандрівників. Це працює на нашу користь, адже ми отримуємо більше комфорту та розваг за фіксовану ціну. Hilton відомий своєю високою репутацією, розкішними спа-центрами, ресторанами високого класу та широким вибором активностей для всіх вікових груп. Нижче представлено список найкращих курортів Hilton із системою "все включено" по всьому світу у 2025 році, включаючи романтичні притулки для дорослих, сімейні острови розваг та ідеальні місця для пригод. Також я додав актуальні ціни та знижки, де це можливо, на основі доступних вебджерел.

Мексиканська Рів'єра прикрашена курортом Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/
Мексиканська Рів'єра прикрашена курортом Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

1. Hilton Vallarta Riviera – Мексика

Опис: Розташований у Пуерто-Валларта, цей курорт із 444 номерами пропонує панорамні краєвиди на Тихий океан із кожного вікна. Біля басейнів є зручні кабани для перевдягання, які переходять у шезлонги на піску. Пакет "все включено" охоплює необмежене харчування в численних ресторанах, закуски в барах, алкогольні та безалкогольні напої, а також денні та нічні активності для всіх вікових груп.

Особливості:

  • Можливість підвищення категорії номера до Enclave для доступу до лаунджу на 13-му поверсі.
  • Спа-центр (за додаткову плату).
  • Ідеально для сімейного відпочинку.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $350 за ніч за двох (≈85,000–110,000 балів Hilton Honors залежно від сезону).
  • Знижка до 20% при бронюванні за 60 днів або при тривалому перебуванні.
    Лаундж в Плайя-дель-Кармен на Юкатані від Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/
    Лаундж в Плайя-дель-Кармен на Юкатані від Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

2. Yucatán Playa del Carmen – Мексика

Опис: Цей бутиковий курорт лише для дорослих розташований на знаменитій П’ятій авеню в Плая-дель-Кармен. Пакет "все включено" включає необмежене харчування та напої (цілодобово), розважальну програму, доступ до басейнів і даху. Гості можуть користуватися кабанами на пляжі сусіднього Hilton Playa del Carmen, оскільки прямий доступ до пляжу відсутній.

Особливості:

  • Комфортні номери та люкси з преміум-зручностями, включаючи люкс із джакузі та терасою.
  • Спа-центр і фітнес-зал включені у пакет.
  • Ідеально для пар і романтичного відпочинку.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $300 за ніч за двох (≈70,000 балів Hilton Honors).
  • Спеціальна пропозиція: 2x бали для членів Hilton Honors при прямому бронюванні.
    Океанська панорама на Ямайці від Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/
    Океанська панорама на Ямайці від Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

3. Hilton Rose Hall Resort & Spa – Ямайка

Опис: Розташований у Монтего-Бей, цей курорт ідеальний для сімей. Діти насолоджуються аквапарком із гірками, а дорослі відпочивають у лагунах із джакузі. Підлітки мають власну зону з аркадними іграми, а дитячий клуб пропонує розвивальні розваги. Пакет включає необмежене харчування в 7 ресторанах, напої в барах і денні активності.

Особливості:

  • Поле для гольфу на 18 лунок (за додаткову плату).
  • Кабани для перевдягання на пляжі (платно).
  • Діти до 2 років проживають безкоштовно.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $270 за ніч за двох (≈61,000 балів Hilton Honors).
  • Знижка до 40% при ранньому бронюванні.

4. Hilton La Romana – Домініканська Республіка

Опис: Сімейний курорт на пляжі Байяїбе з 6 ресторанами, 8 барами, величезним аквапарком і дитячим клубом. Гості можуть обрати номери з доступом до басейну або стандартні. Пакет включає цілодобове харчування, напої, водні та наземні активності, зокрема снорклінг і меренге.

Особливості:

  • Спа, казино (на сусідньому курорті) та дайвінг-центр.
  • Покращення категорії номера відкриває доступ до ексклюзивних лаунджів.
  • Поруч із рибальським селом Байяїбе та островами Саона і Каталіна.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $350 за ніч за двох (≈70,000–90,000 балів Hilton Honors).
  • Пропозиція: 5-та ніч безкоштовно при бронюванні через Hilton Honors.
    Краєвиди Мексиканської затоки з балконів курорту Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/
    Краєвиди Мексиканської затоки з балконів курорту Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

5. Hilton Playa del Carmen – Мексика (лише для дорослих)

Опис: Курорт для пар і груп друзів у Рив’єра-Майя з 14 ресторанами, басейнами, пляжним клубом і фітнес-центром. Усі номери мають панорамні вікна, джакузі та балкони. Пакет включає денні та нічні вечірки, а люкс Chef’s Plate відкриває доступ до ексклюзивного ресторану.

Особливості:

  • Спа-центр (за додаткову плату).
  • Президентський люкс площею 2000 кв. футів із власним спа.
  • Пляжні вечірки та розваги без дітей.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $400 за ніч за двох (≈85,000 балів Hilton Honors).
  • Спеціальна пропозиція: до 20% знижки при тривалому перебуванні.
    Бірюзові води Домініканської Республіки, що омивають курорт Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/
    Бірюзові води Домініканської Республіки, що омивають курорт Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

6. Hilton La Romana (лише для дорослих) – Домініканська Республіка

Опис: Курорт для дорослих на пляжі Байяїбе з необмеженими можливостями. Пакет залежить від категорії номера: люкси з доступом до басейну або Premium Club надають персоналізований check-in, VIP-лаундж, приватний пляж і цілодобовий доступ до середземноморського ресторану. Включено катамарани, каяки, віндсерфінг, пляжний волейбол і меренге.

Особливості:

  • Водні та наземні активності.
  • Додаткові пригоди за окрему плату.
  • Елегантний дизайн із тропічним шармом.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $380 за ніч за двох (≈80,000 балів Hilton Honors).
  • Пропозиція: 2x бали Hilton Honors за бронювання.
    Середземне море біля узбережжя Туреччини з комфортабельним курортом Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/
    Середземне море біля узбережжя Туреччини з комфортабельним курортом Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

7. DoubleTree by Hilton Antalya-Kemer – Туреччина

Опис: Сімейний курорт на Середземному морі з дворівневими номерами для великих сімей. Дитячий центр пропонує розваги та послуги няні (за плату), а дитячий басейн із надувними фігурками додає веселощів. Для дорослих є приватний пляжний клуб із кабанами та водними видами спорту.

Особливості:

  • 5 ресторанів, 7 барів, 10 фудтраків, пекарня та магазин морозива.
  • Поруч із пляжем Кемер і вулицею Ліман

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $250 за ніч за двох (≈50,000–60,000 балів Hilton Honors).
  • Знижка до 25% для членів Hilton Honors.
    Найкращі блакитні річки на курорті Hilton у Туреччині. Джерело: https://www.hilton.com/
    Найкращі блакитні річки на курорті Hilton у Туреччині. Джерело: https://www.hilton.com/

8. Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa – Туреччина

Опис: Курорт на стику річки Даламан і Середземного моря з 10 басейнами, приватним пляжем, дитячим клубом і фітнес-центром. Пакет включає харчування в численних ресторанах, напої та активності. Спа-центр доступний за додаткову плату.

Особливості:

  • Сімейні номери з просторим дизайном.
  • Водні та наземні розваги для всіх вікових груп.
  • Пейзажні краєвиди, де небо зливається з басейнами.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $280 за ніч за двох (≈60,000 балів Hilton Honors).
  • Спеціальна пропозиція: до 40% знижки при ранньому бронюванні.
    Приватний пляж на курорті Hilton у Туреччині. Джерело: https://www.hilton.com/
    Приватний пляж на курорті Hilton у Туреччині. Джерело: https://www.hilton.com/

9. DoubleTree by Hilton Bodrum Isil Club Resort – Туреччина

Опис: Сімейний курорт на Егейському морі з приватним пляжем, басейнами для дорослих і дітей, дитячим клубом і фітнес-центром. Пакет включає цілодобовий буфет, італійський ресторан і коктейльні бари. Курорт підходить для ділових зустрічей і свят.

Особливості:

  • Поруч із пляжем Торба та руїнами Педаса.
  • Безкоштовний Wi-Fi та паркінг.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $220 за ніч за двох (≈45,000 балів Hilton Honors).
  • Знижка до 20% при бронюванні через Hilton Getaways.
    Райський відпочинок у Єгипті на курорті Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/
    Райський відпочинок у Єгипті на курорті Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

10. Hilton Marsa Alam Nubian Resort – Єгипет

Опис: Розкішний курорт на Червоному морі з приватним пляжем, 4 басейнами, фітнес-центром і дитячим клубом. Пакет включає харчування від шаверми до морепродуктів, водні активності та розваги.

Особливості:

  • Люкси з панорамою Червоного моря.
  • Снорклінг і дайвінг на коралових рифах.
  • Дитячий клуб із розвивальними програмами.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $200 за ніч за двох (≈40,000–50,000 балів Hilton Honors).
  • Спеціальна пропозиція: до 25% знижки для членів Hilton Honors.
    Нескінченна берегова лінія біля курорту Hilton у Мексиці. Джерело: https://www.hilton.com/
    Нескінченна берегова лінія біля курорту Hilton у Мексиці. Джерело: https://www.hilton.com/

11. Hilton Cancun – Мексика

Опис: Сімейний курорт за 20 хвилин від аеропорту Канкуна з 12 ресторанами, двома басейнами, дитячим клубом і необмеженим морозивом та чуррос. Пакет включає харчування, напої, міні-бар, пляжні та басейнові активності.

Особливості:

  • Дитячий басейн із надувними атракціонами.
  • Нічні розваги для дорослих.
  • Няні доступні за плату.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $414 за ніч за двох (≈100,000 балів Hilton Honors).
  • Знижка до 40% при ранньому бронюванні.
    Сімейна відпустка на просторах курорту Hilton у Мексиці. Джерело: https://www.hilton.com/
    Сімейна відпустка на просторах курорту Hilton у Мексиці. Джерело: https://www.hilton.com/

12. Hilton Tulum Riviera Maya – Мексика

Опис: Курорт серед природи Майя з 13 ресторанами, золотим піском і активностями для всіх вікових груп. Пакет включає велопрогулянки, дитячі та підліткові програми. Спа доступне в сусідньому курорті.

Особливості:

  • Покращення до Enclave для ексклюзивного лаунджу.
  • Екскурсії для підлітків.
  • Просторі стандартні номери.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $380 за ніч за двох (≈90,000 балів Hilton Honors).
  • Спеціальна пропозиція: кредит на курортні послуги при бронюванні.

13. Hilton Cancun Mar Caribe – Мексика

Опис: Новий пляжний курорт у туристичній зоні Канкуна з 8 ресторанами, величезним спа-центром і ринком на винос. Дах готелю – місце для романтичних заходів сонця та вечірок.

Особливості:

  • 540 номерів із балконами, деякі з приватними басейнами.
  • Ресторан Maxal із мексиканською високою кухнею.
  • Розташований за мангровим заповідником.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $414 за ніч за двох (≈100,000 балів Hilton Honors).
  • Знижка до 20% при тривалому перебуванні.

14. Mangrove Beach Corendon Curacao – Кюрасао

Опис: Сімейний курорт із аквапарком, 4 басейнами, водними гірками та екскурсіями. Пакет включає морепродукти, барбекю на пляжі, спортивні та розважальні активності на піску.

Особливості:

  • Ресторан морепродуктів і пляжні коктейлі.
  • Водні види спорту та екскурсії.
  • Поруч із білим піщаним пляжем.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Від $300 за ніч за двох (≈60,000–70,000 балів Hilton Honors).
  • Спеціальна пропозиція: до 20% знижки через Hilton Getaways.
    Новинка в Домініканській Республіці від Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/
    Новинка в Домініканській Республіці від Hilton. Джерело: https://www.hilton.com/

15. Zemi Miches Punta Cana – Домініканська Республіка

Опис: Новий курорт, який відкриється у 2025 році, із 502 номерами та 18 пляжними бунгало. 123 номери з приватними басейнами з’єднані водними доріжками до різних зон курорту. Пакет включає харчування, напої, пляжні та басейнові активності.

Особливості:

  • Ексклюзивні бунгало для усамітнення.
  • Кілометри м’якого піску та пальм.
  • Перший курорт Curio Collection у Домініканській Республіці.

Ціни та пропозиції (2025):

  • Очікувані ціни: від $400 за ніч за двох (≈80,000–100,000 балів Hilton Honors).
  • Спеціальна пропозиція: знижки на відкриття (перевіряйте на сайті Hilton).

Поради щодо бронювання та економії у 2025 році

  1. Раннє бронювання: Знижки до 40% доступні при бронюванні за 60 днів.
  2. Hilton Honors: Використовуйте бали для бронювання (5-та ніч безкоштовно) або отримуйте 2x бали за пряме бронювання.
  3. Пакети Hilton Getaways: Комбінуйте авіаквитки, готель і активності для додаткових знижок.
  4. Сезонні пропозиції: Літній і осінній періоди (низький сезон) пропонують нижчі ціни, особливо в Мексиці та Карибському басейні.
  5. Перевірка сайтів-партнерів: Сайти як AllInclusiveOutlet або American Airlines Vacations можуть мати ексклюзивні пакетні пропозиції.
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