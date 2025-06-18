Лучшие курорты Hilton с системой ''все включено''. Отели, где перечень включенных услуг улучшит ваш отдых

Тренд отпусков "все включено" набирает обороты, и гостиницы, в том числе Hilton, расширяют список услуг, чтобы привлечь путешественников. Это работает в нашу пользу, ведь мы получаем больше комфорта и развлечений за фиксированную цену. Hilton известен своей высокой репутацией, роскошными спа-центрами, ресторанами высокого класса и широким выбором активностей для всех возрастов. Ниже представлен список лучших курортов Hilton с системой "все включено" по всему миру в 2025 году, включая романтические приюты для взрослых, семейные острова развлечений и идеальные места для приключений. Также я добавил актуальные цены и скидки, где это возможно, на основе доступных веб-источников.

Мексиканская Ривьера украшена курортом Hilton. Источник: https://www.hilton.com/

1. Hilton Vallarta Riviera – Мексика

Описание: Расположенный в Пуэрто-Валларта, курорт с 444 номерами предлагает панорамные виды на Тихий океан из каждого окна. У бассейнов есть удобные кабаны для переодевания, переходящие в шезлонги на песке. Пакет "все включено" включает неограниченное питание в многочисленных ресторанах, закуски в барах, алкогольные и безалкогольные напитки, а также дневные и ночные активности для всех возрастов.

Особенности:

Возможность повышения категории номера в Enclave для доступа к лаунджу на 13 этаже.

для доступа к лаунджу на 13 этаже. Спа-центр (за дополнительную плату).

Идеально для семейного отдыха.

Цены и предложения (2025):

От $350 за ночь за двоих (≈85,000–110,000 баллов Hilton Honors в зависимости от сезона).

Скидка до 20% при бронировании за 60 дней или при длительном пребывании. Лаундж в Плайя-дель-Кармен на Юкатане от Hilton. Источник: https://www.hilton.com/

2. Yucatán Playa del Carmen – Мексика

Описание: Этот бутиковый курорт только для взрослых расположен на знаменитой Пятой авеню в Плайя-дель-Кармен. Пакет "все включено" включает в себя неограниченное питание и напитки (круглосуточно), развлекательную программу, доступ к бассейнам и крыше. Гости могут пользоваться кабанами на пляже соседнего Hilton Playa del Carmen, так как прямой доступ к пляжу отсутствует.

Особенности:

Комфортные номера и люксы с премиум-удобствами, включая джакузи и террасу.

Спа и фитнес-зал включены в пакет.

Идеально для пар и романтического отдыха.

Цены и предложения (2025):

От $300 за ночь за двоих (70,000 баллов Hilton Honors).

Специальное предложение: 2x балла для членов Hilton Honors при прямом бронировании. Океанская панорама на Ямайке от Hilton. Источник: https://www.hilton.com/

3. Hilton Rose Hall Resort & Spa – Ямайка

Описание: Расположенный в Монтего-Бей, этот курорт идеален для семей. Дети наслаждаются аквапарком с горками, а взрослые отдыхают в лагунах с джакузи. У подростков есть собственная зона с аркадными играми, а детский клуб предлагает развивающие развлечения. Пакет включает в себя неограниченное питание в 7 ресторанах, напитки в барах и дневные активности.

Особенности:

Поле для гольфа на 18 лунок (за дополнительную плату).

Кабаны для переодевания на пляже (платно).

Дети до 2 лет проживают бесплатно.

Цены и предложения (2025):

От $270 за ночь за двоих (≈61,000 баллов Hilton Honors).

Скидка до 40% при раннем бронировании.

4. Hilton La Romana – Доминиканская Республика

Описание: Семейный курорт на пляже Байяибе с 6 ресторанами, 8 барами, огромным аквапарком и детским клубом. Гости могут выбрать номера с доступом к бассейну. Пакет включает круглосуточное питание, напитки, водные и наземные активности, в частности снорклинг и меренге.

Особенности:

Спа, казино (на соседнем курорте) и дайвинг-центр.

Улучшение категории открывает доступ к эксклюзивным лаунджам.

Рядом с рыбацкой деревушкой Байяибе и островами Саона и Каталина.

Цены и предложения (2025):

От $350 за ночь за двоих (70,000–90,000 баллов Hilton Honors).

Предложение: 5-я ночь бесплатно при бронировании через Hilton Honors. Пейзажи Мексиканского залива с балконов курорта Hilton. Источник: https://www.hilton.com/

5. Hilton Playa del Carmen – Мексика (только для взрослых)

Описание: Курорт для пар и групп друзей в Ривьере-Майе с 14 ресторанами, бассейнами, пляжным клубом и фитнес-центром. Во всех номерах есть панорамные окна, джакузи и балконы. Пакет включает в себя дневные и ночные вечеринки, а люкс Chef's Plate открывает доступ к эксклюзивному ресторану.

Особенности:

Спа-центр (за дополнительную плату).

Президентский люкс площадью 2000 кв. футов с собственным спа.

Пляжные вечеринки и развлечения без детей.

Цены и предложения (2025):

От $400 за ночь за двоих (≈85,000 баллов Hilton Honors).

Специальное предложение: до 20% скидки при длительном пребывании. Бирюзовые воды Доминиканской Республики, омывающие курорт Hilton. Источник: https://www.hilton.com/

6. Hilton La Romana (только для взрослых) – Доминиканская Республика

Описание: Курорт для взрослых на пляже Байяибе с неограниченными возможностями. Пакет зависит от категории номера: люксы с доступом к бассейну или Premium Club предоставляют персонализированный check-in, VIP-лаундж, частный пляж и круглосуточный доступ к средиземноморскому ресторану. Включены катамараны, каяки, виндсерфинг, пляжный волейбол и меренге.

Особенности:

Водные и наземные активности.

Дополнительные приключения за отдельную плату.

Элегантный дизайн с тропическим шармом.

Цены и предложения (2025):

От $380 за ночь за двоих (≈80,000 баллов Hilton Honors).

Предложение: 2x балла Hilton Honors за бронирование. Средиземное море у побережья Турции с комфортабельным курортом от Hilton. Источник: https://www.hilton.com/

7. DoubleTree by Hilton Antalya-Kemer – Турция

Описание: Семейный курорт на Средиземном море с двухуровневыми номерами для больших семей. Детский центр предлагает развлечения и услуги няни (за плату), а детский бассейн с надувными фигурками прибавляет веселье. Для взрослых есть частный пляжный клуб с кабанами и водными видами спорта.

Особенности:

5 ресторанов, 7 баров, 10 фудтраков, пекарня и магазин мороженого.

Рядом с пляжем Кемер и улицей Лиман

Цены и предложения (2025):

От $250 за ночь за двоих (≈50,000–60,000 баллов Hilton Honors).

Скидка до 25% для членов Hilton Honors. Лучшие голубые реки на курорте Hilton в Турции. Источник: https://www.hilton.com/

8. Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa – Турция

Описание: Курорт на стыке реки Даламан и Средиземного моря с 10 бассейнами, приватным пляжем, детским клубом и фитнес-центром. Пакет включает питание в многочисленных ресторанах, напитках и активности. Спа-центр доступен за дополнительную плату.

Особенности:

Семейные номера с просторным дизайном.

Водные и наземные развлечения для всех возрастов.

Пейзажный пейзаж, где небо сливается с бассейнами.

Цены и предложения (2025):

От $280 за ночь за двоих (≈60,000 баллов Hilton Honors).

Специальное предложение до 40% скидки при раннем бронировании. Частный пляж на курорте Hilton в Турции. Источник: https://www.hilton.com/

9. DoubleTree by Hilton Bodrum Isil Club Resort – Турция

Описание: Семейный курорт на Эгейском море с приватным пляжем, бассейнами для взрослых и детей, детским клубом и фитнес-центром. Пакет включает в себя круглосуточный буфет, итальянский ресторан и коктейльные бары. Курорт подходит для деловых встреч и праздников.

Особенности:

Рядом с пляжем Сумка и развалинами Педаса.

Бесплатный Wi-Fi и парковка.

Цены и предложения (2025):

От $220 за ночь за двоих (≈45,000 баллов Hilton Honors).

Скидка до 20% при бронировании через Hilton Getaways. Райский отдых в Египте на курорте Hilton. Источник: https://www.hilton.com/

10. Hilton Marsa Alam Nubian Resort – Египет

Описание: Роскошный курорт на Красном море с приватным пляжем, 4 бассейнами, фитнес-центром и детским клубом. Пакет включает в себя питание от шавермы до морепродуктов, водные активности и развлечения.

Особенности:

Люксы с панорамой Красного моря.

Снорклинг и дайвинг на коралловых рифах.

Детский клуб с развивающимися программами.

Цены и предложения (2025):

От $200 за ночь за двоих (≈40,000–50,000 баллов Hilton Honors).

Специальное предложение: до 25% скидки для членов Hilton Honors. Бесконечная береговая линия возле курорта Hilton в Мексике. Источник: https://www.hilton.com/

11. Hilton Cancun – Мексика

Описание: Семейный курорт в 20 минутах от аэропорта Канкуна с 12 ресторанами, двумя бассейнами, детским клубом и неограниченным мороженым и чуррос. Пакет включает в себя питание, напитки, мини-бар, пляжные и бассейновые активности.

Особенности:

Детский бассейн с надувными аттракционами.

Ночные развлечения для взрослых.

Няни доступны за плату.

Цены и предложения (2025):

От $414 за ночь за двоих (≈100,000 баллов Hilton Honors).

Скидка до 40% при раннем бронировании. Семейный отпуск на просторах курорта Hilton в Мексике. Источник: https://www.hilton.com/

12. Hilton Tulum Riviera Maya – Мексика

Описание: Курорт среди природы Майя с 13 ресторанами, золотым песком и активностями для всех возрастов. Пакет включает велопрогулки, детские и подростковые программы.

Особенности:

Улучшение Enclave для эксклюзивного лаунджа.

для эксклюзивного лаунджа. Экскурсии для подростков.

Просторные номера.

Цены и предложения (2025):

От $380 за ночь за двоих (≈90,000 баллов Hilton Honors).

Специальное предложение: кредит на бронирование.

13. Hilton Cancun Mar Caribe – Мексика

Описание: Новый пляжный курорт в туристической зоне Канкуна с 8 ресторанами, огромным спа-центром и рынком на вынос. Крыша отеля – место для романтических закатов и вечеринок.

Особенности:

540 номеров с балконами, некоторые из частных бассейнов.

Ресторан Maxal с высокой мексиканской кухней.

с высокой мексиканской кухней. Расположен по мангровому заповеднику.

Цены и предложения (2025):

От $414 за ночь за двоих (≈100,000 баллов Hilton Honors).

Скидка до 20% при продолжительном пребывании.

14. Mangrove Beach Corendon Curacao – Кюрасао

Описание: Семейный курорт с аквапарком, 4 бассейнами, водными горками и экскурсиями. Пакет включает в себя морепродукты, барбекю на пляже, спортивные и развлекательные активности на песке.

Особенности:

Ресторан морепродуктов и пляжные коктейли.

Водные виды спорта и экскурсии.

Рядом с белым песчаным пляжем.

Цены и предложения (2025):

От $300 за ночь за двоих (≈60,000–70,000 баллов Hilton Honors).

Специальное предложение: до 20% скидки через Hilton Getaways. Новинка в Доминиканской Республике от Hilton. Источник: https://www.hilton.com/

15. Zemi Miches Punta Cana – Доминиканская Республика

Описание: Новый курорт, который откроется в 2025 году, с 502 номерами и 18 пляжными бунгало.

Особенности:

Эксклюзивные бунгало для уединения.

Километры мягкого песка и пальм.

Первый курорт Curio Collection в Доминиканской Республике.

Цены и предложения (2025):

Ожидаемые цены: от $400 за ночь за двоих (≈80,000–100,000 баллов Hilton Honors).

Специальное предложение: скидки на открытие (проверяйте на сайте Hilton).

Советы по бронированию и экономии в 2025 году