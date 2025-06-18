Лучшие курорты Hilton с системой "все включено". Отели, где перечень включенных услуг улучшит ваш отдых
Тренд отпусков "все включено" набирает обороты, и гостиницы, в том числе Hilton, расширяют список услуг, чтобы привлечь путешественников. Это работает в нашу пользу, ведь мы получаем больше комфорта и развлечений за фиксированную цену. Hilton известен своей высокой репутацией, роскошными спа-центрами, ресторанами высокого класса и широким выбором активностей для всех возрастов. Ниже представлен список лучших курортов Hilton с системой "все включено" по всему миру в 2025 году, включая романтические приюты для взрослых, семейные острова развлечений и идеальные места для приключений. Также я добавил актуальные цены и скидки, где это возможно, на основе доступных веб-источников.
1. Hilton Vallarta Riviera – Мексика
Описание: Расположенный в Пуэрто-Валларта, курорт с 444 номерами предлагает панорамные виды на Тихий океан из каждого окна. У бассейнов есть удобные кабаны для переодевания, переходящие в шезлонги на песке. Пакет "все включено" включает неограниченное питание в многочисленных ресторанах, закуски в барах, алкогольные и безалкогольные напитки, а также дневные и ночные активности для всех возрастов.
Особенности:
- Возможность повышения категории номера в Enclave для доступа к лаунджу на 13 этаже.
- Спа-центр (за дополнительную плату).
- Идеально для семейного отдыха.
Цены и предложения (2025):
- От $350 за ночь за двоих (≈85,000–110,000 баллов Hilton Honors в зависимости от сезона).
- Скидка до 20% при бронировании за 60 дней или при длительном пребывании.
2. Yucatán Playa del Carmen – Мексика
Описание: Этот бутиковый курорт только для взрослых расположен на знаменитой Пятой авеню в Плайя-дель-Кармен. Пакет "все включено" включает в себя неограниченное питание и напитки (круглосуточно), развлекательную программу, доступ к бассейнам и крыше. Гости могут пользоваться кабанами на пляже соседнего Hilton Playa del Carmen, так как прямой доступ к пляжу отсутствует.
Особенности:
- Комфортные номера и люксы с премиум-удобствами, включая джакузи и террасу.
- Спа и фитнес-зал включены в пакет.
- Идеально для пар и романтического отдыха.
Цены и предложения (2025):
- От $300 за ночь за двоих (70,000 баллов Hilton Honors).
- Специальное предложение: 2x балла для членов Hilton Honors при прямом бронировании.
3. Hilton Rose Hall Resort & Spa – Ямайка
Описание: Расположенный в Монтего-Бей, этот курорт идеален для семей. Дети наслаждаются аквапарком с горками, а взрослые отдыхают в лагунах с джакузи. У подростков есть собственная зона с аркадными играми, а детский клуб предлагает развивающие развлечения. Пакет включает в себя неограниченное питание в 7 ресторанах, напитки в барах и дневные активности.
Особенности:
- Поле для гольфа на 18 лунок (за дополнительную плату).
- Кабаны для переодевания на пляже (платно).
- Дети до 2 лет проживают бесплатно.
Цены и предложения (2025):
- От $270 за ночь за двоих (≈61,000 баллов Hilton Honors).
- Скидка до 40% при раннем бронировании.
4. Hilton La Romana – Доминиканская Республика
Описание: Семейный курорт на пляже Байяибе с 6 ресторанами, 8 барами, огромным аквапарком и детским клубом. Гости могут выбрать номера с доступом к бассейну. Пакет включает круглосуточное питание, напитки, водные и наземные активности, в частности снорклинг и меренге.
Особенности:
- Спа, казино (на соседнем курорте) и дайвинг-центр.
- Улучшение категории открывает доступ к эксклюзивным лаунджам.
- Рядом с рыбацкой деревушкой Байяибе и островами Саона и Каталина.
Цены и предложения (2025):
- От $350 за ночь за двоих (70,000–90,000 баллов Hilton Honors).
- Предложение: 5-я ночь бесплатно при бронировании через Hilton Honors.
5. Hilton Playa del Carmen – Мексика (только для взрослых)
Описание: Курорт для пар и групп друзей в Ривьере-Майе с 14 ресторанами, бассейнами, пляжным клубом и фитнес-центром. Во всех номерах есть панорамные окна, джакузи и балконы. Пакет включает в себя дневные и ночные вечеринки, а люкс Chef's Plate открывает доступ к эксклюзивному ресторану.
Особенности:
- Спа-центр (за дополнительную плату).
- Президентский люкс площадью 2000 кв. футов с собственным спа.
- Пляжные вечеринки и развлечения без детей.
Цены и предложения (2025):
- От $400 за ночь за двоих (≈85,000 баллов Hilton Honors).
- Специальное предложение: до 20% скидки при длительном пребывании.
6. Hilton La Romana (только для взрослых) – Доминиканская Республика
Описание: Курорт для взрослых на пляже Байяибе с неограниченными возможностями. Пакет зависит от категории номера: люксы с доступом к бассейну или Premium Club предоставляют персонализированный check-in, VIP-лаундж, частный пляж и круглосуточный доступ к средиземноморскому ресторану. Включены катамараны, каяки, виндсерфинг, пляжный волейбол и меренге.
Особенности:
- Водные и наземные активности.
- Дополнительные приключения за отдельную плату.
- Элегантный дизайн с тропическим шармом.
Цены и предложения (2025):
- От $380 за ночь за двоих (≈80,000 баллов Hilton Honors).
- Предложение: 2x балла Hilton Honors за бронирование.
7. DoubleTree by Hilton Antalya-Kemer – Турция
Описание: Семейный курорт на Средиземном море с двухуровневыми номерами для больших семей. Детский центр предлагает развлечения и услуги няни (за плату), а детский бассейн с надувными фигурками прибавляет веселье. Для взрослых есть частный пляжный клуб с кабанами и водными видами спорта.
Особенности:
- 5 ресторанов, 7 баров, 10 фудтраков, пекарня и магазин мороженого.
- Рядом с пляжем Кемер и улицей Лиман
Цены и предложения (2025):
- От $250 за ночь за двоих (≈50,000–60,000 баллов Hilton Honors).
- Скидка до 25% для членов Hilton Honors.
8. Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa – Турция
Описание: Курорт на стыке реки Даламан и Средиземного моря с 10 бассейнами, приватным пляжем, детским клубом и фитнес-центром. Пакет включает питание в многочисленных ресторанах, напитках и активности. Спа-центр доступен за дополнительную плату.
Особенности:
- Семейные номера с просторным дизайном.
- Водные и наземные развлечения для всех возрастов.
- Пейзажный пейзаж, где небо сливается с бассейнами.
Цены и предложения (2025):
- От $280 за ночь за двоих (≈60,000 баллов Hilton Honors).
- Специальное предложение до 40% скидки при раннем бронировании.
9. DoubleTree by Hilton Bodrum Isil Club Resort – Турция
Описание: Семейный курорт на Эгейском море с приватным пляжем, бассейнами для взрослых и детей, детским клубом и фитнес-центром. Пакет включает в себя круглосуточный буфет, итальянский ресторан и коктейльные бары. Курорт подходит для деловых встреч и праздников.
Особенности:
- Рядом с пляжем Сумка и развалинами Педаса.
- Бесплатный Wi-Fi и парковка.
Цены и предложения (2025):
- От $220 за ночь за двоих (≈45,000 баллов Hilton Honors).
- Скидка до 20% при бронировании через Hilton Getaways.
10. Hilton Marsa Alam Nubian Resort – Египет
Описание: Роскошный курорт на Красном море с приватным пляжем, 4 бассейнами, фитнес-центром и детским клубом. Пакет включает в себя питание от шавермы до морепродуктов, водные активности и развлечения.
Особенности:
- Люксы с панорамой Красного моря.
- Снорклинг и дайвинг на коралловых рифах.
- Детский клуб с развивающимися программами.
Цены и предложения (2025):
- От $200 за ночь за двоих (≈40,000–50,000 баллов Hilton Honors).
- Специальное предложение: до 25% скидки для членов Hilton Honors.
11. Hilton Cancun – Мексика
Описание: Семейный курорт в 20 минутах от аэропорта Канкуна с 12 ресторанами, двумя бассейнами, детским клубом и неограниченным мороженым и чуррос. Пакет включает в себя питание, напитки, мини-бар, пляжные и бассейновые активности.
Особенности:
- Детский бассейн с надувными аттракционами.
- Ночные развлечения для взрослых.
- Няни доступны за плату.
Цены и предложения (2025):
- От $414 за ночь за двоих (≈100,000 баллов Hilton Honors).
- Скидка до 40% при раннем бронировании.
12. Hilton Tulum Riviera Maya – Мексика
Описание: Курорт среди природы Майя с 13 ресторанами, золотым песком и активностями для всех возрастов. Пакет включает велопрогулки, детские и подростковые программы.
Особенности:
- Улучшение Enclave для эксклюзивного лаунджа.
- Экскурсии для подростков.
- Просторные номера.
Цены и предложения (2025):
- От $380 за ночь за двоих (≈90,000 баллов Hilton Honors).
- Специальное предложение: кредит на бронирование.
13. Hilton Cancun Mar Caribe – Мексика
Описание: Новый пляжный курорт в туристической зоне Канкуна с 8 ресторанами, огромным спа-центром и рынком на вынос. Крыша отеля – место для романтических закатов и вечеринок.
Особенности:
- 540 номеров с балконами, некоторые из частных бассейнов.
- Ресторан Maxal с высокой мексиканской кухней.
- Расположен по мангровому заповеднику.
Цены и предложения (2025):
- От $414 за ночь за двоих (≈100,000 баллов Hilton Honors).
- Скидка до 20% при продолжительном пребывании.
14. Mangrove Beach Corendon Curacao – Кюрасао
Описание: Семейный курорт с аквапарком, 4 бассейнами, водными горками и экскурсиями. Пакет включает в себя морепродукты, барбекю на пляже, спортивные и развлекательные активности на песке.
Особенности:
- Ресторан морепродуктов и пляжные коктейли.
- Водные виды спорта и экскурсии.
- Рядом с белым песчаным пляжем.
Цены и предложения (2025):
- От $300 за ночь за двоих (≈60,000–70,000 баллов Hilton Honors).
- Специальное предложение: до 20% скидки через Hilton Getaways.
15. Zemi Miches Punta Cana – Доминиканская Республика
Описание: Новый курорт, который откроется в 2025 году, с 502 номерами и 18 пляжными бунгало.
Особенности:
- Эксклюзивные бунгало для уединения.
- Километры мягкого песка и пальм.
- Первый курорт Curio Collection в Доминиканской Республике.
Цены и предложения (2025):
- Ожидаемые цены: от $400 за ночь за двоих (≈80,000–100,000 баллов Hilton Honors).
- Специальное предложение: скидки на открытие (проверяйте на сайте Hilton).
Советы по бронированию и экономии в 2025 году
- Раннее бронирование: Скидки до 40% доступны при бронировании за 60 дней.
- Hilton Honors: Используйте баллы для бронирования (5-я ночь бесплатно) или получайте 2x балла за прямое бронирование.
- Пакеты Hilton Getaways: Комбинируйте авиабилеты, отель и активности для дополнительных скидок.
- Сезонные предложения: Летний и осенний периоды (низкий сезон) предлагают более низкие цены, особенно в Мексике и Карибском бассейне.
- Проверка сайтов-партнеров: Сайты, как AllInclusiveOutlet или American Airlines Vacations, могут иметь эксклюзивные пакетные предложения.