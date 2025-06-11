Найкращі готельні люкси світу, що перевершують розкіш

"Розкіш у кожній деталі" – найкращий спосіб описати дивовижні люкси в найкращих готелях світу, які варто відвідати хоча б раз і поринути в насолоду. Навіть післяобідній чай тут – не просто ритуал, а ода найвишуканішим задоволенням життя, данина традиціям, що формувалися поколіннями. Ці апартаменти не просто екстравагантні, стильні та витончені; вони відображають безмежні можливості людської творчості та уяви. Кожен предмет меблів, аксесуар і найдрібніша деталь ретельно підібрані. Звичайно, зазвичай вартість перебування в номерах такого масштабу, з тисячами квадратних футів простору, сучасними зручностями та приголомшливими краєвидами, просто зашкалює, але витрачені кошти варті незабутнього досвіду. Вирушайте в розкішну подорож, щоб відкрити найкращі готельні номери світу для неперевершеного досвіду.

Zee Carlyle, Rosewood Hotel, Нью-Йорк

До 2021 року ця нерухомість слугувала приватною квартирою, яка невдовзі була перетворена на президентський люкс, що належить The Carlyle, A Rosewood Hotel. Люкс, який повністю займає весь 26-й поверх, має площу понад 2700 квадратних футів. Люкс пропонує такі зручності:

три спальні;

чотири ванні кімнати;

пральня;

повністю обладнана кухня.

Вікна від підлоги до стелі, що виходять на всі чотири сторони, відкривають неймовірні краєвиди на горизонт і знаменитий Центральний парк. Особливі деталі, на які варто звернути увагу, включають стіни з венеціанською штукатуркою та ручні гравірування фресок у стилі ар-деко при вході.

Ritz-Carlton, Нікко, Японія

Види з вікна вражаючі. Джерело: https://www.ritzcarlton.com/ Види з вікна вражаючі. Джерело: https://www.ritzcarlton.com/

Зазвичай мандрівники, які вперше відвідують Японію, зосереджуються на Кіото та Токіо. Однак, коли ви готові відкривати нові напрямки в Країні висхідного сонця, зверніть увагу на Нікко – захоплююче місто, наповнене природними дивами та історичними храмами, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут мандрівники знайдуть дивовижний The Ritz-Carlton, Nikko. Комплекс пропонує один із найвражаючих люксів у світі. Ritz-Carlton Suite має майже 3000 квадратних футів простору, включно з "енґава" – верандою, що простягається по всій довжині об’єкта, з видом на мальовниче озеро Чузенджі. Люкс оформлений у найкращому прояві японського мінімалізму з усіма необхідними зручностями та сучасними пристроями для комфортного перебування.

Prince de Galles, Luxury Collection Hotel, Париж

The Suite Lalique – один із найрозкішніших люксів у світі, який дебютував у 2019 році на честь 90-річчя Prince de Galles, a Luxury Collection Hotel. Інтер’єр розробив відомий німецький дизайнер Патрік Гельманн. Дворівневі апартаменти в стилі ар-деко оформлені в чорно-золотих кольорах і вирізняються великою кількістю цінного кришталю Lalique, зокрема класичною люстрою Севілья. Ключовою особливістю The Suite Lalique є мармурова головна ванна кімната, яка відкриває фантастичні краєвиди на Ейфелеву вежу та горизонт Парижа. Будівля Prince de Galles, a Luxury Collection Hotel також вирізняється серед інших об’єктів архітектурою в стилі Османа, а інтер’єри всередині варіюються від модерну середини століття до багатого рококо.

Six Senses Zil Pasyon, Сейшельські острови

Якщо ви шукаєте острівний відпочинок у стилі Робінзона Крузо, ви не захочете пропустити Six Senses Zil Pasyon, надзвичайно розкішний і витончений курорт на Сейшельських островах. Хоча менші вілли мають більше тропічних елементів, приватні резиденції надзвичайно сучасні. Особливу увагу заслуговує Ocean Sounds. Апартаменти мають площу 15 000 квадратних футів, що складається з чотирьох спалень. Резиденції побудовані серед валунів, скла та бетону, вирізняються дивовижним декором і вражаючою колекцією витворів мистецтва, включно з фотографіями Гельмута Ланга та тарілками ручної роботи П’єтри Форнасетті. Крім того, гості мають доступ до повністю обладнаної кухні, винного погреба та басейну з ефектом нескінченності.

Belle Étoile et Le Meurice, Париж

У Парижі немає нестачі в розкішних готелях – і, відповідно, фантастичних люксах – але Belle Étoile Penthouse у Le Meurice вирізняється найкращим набором зручностей. Зокрема, гості мають доступ до приватного саду на даху та дивовижної тераси площею 3200 квадратних футів, яка не лише відкриває краєвиди на Тюїльрі, але й відображає атмосферу колишнього королівського палацу в столиці.

Один із найкращих люксів у готелях світу, цей люкс має площу 6700 квадратних футів. Апартаменти мають чотири просторі спальні, а їхня назва перекладається як "прекрасна зірка". У 2019 році люкс був відремонтований студією дизайну інтер’єрів Lally & Berger у партнерстві з Charles Jouffre; їм вдалося поєднати сучасну чутливість із шармом готелю XIX століття.

Ritz-Carlton Maldives, Фарі

The Ritz-Carlton Estate – це значно більше, ніж просто готельний номер, адже його площа перевищує 16 000 квадратних футів. Сучасна, але затишна вілла має три спальні. Ексклюзивні апартаменти розташовані в приватній бухті з білим піщаним пляжем і наповнені всіма необхідними зручностями, які змусять вас ніколи не захотіти покидати The Ritz-Carlton Estate, від приватного басейну з ефектом нескінченності до повністю обладнаної кухні. Якщо ви все ж захочете прогулятися та дослідити решту доглянутого острова, ви можете скористатися велосипедами та спеціальним багі.

Hôtel Chateau du Grand Lucé, Франція

Проживання, гідне королів. Джерело: https://chateaugrandluce.com/ Проживання, гідне королів. Джерело: https://chateaugrandluce.com/

Барон Жак Піно де В’єнн, який створив елегантний шато в долині Луари у Франції в XVIII столітті, навряд чи очікував, що ця нерухомість у 2019 році перетвориться на чудовий готель. Однак цей джентльмен із бездоганним смаком у дизайні, безумовно, оцінив би роботу, яка зберегла та вшанувала неокласичну велич будівлі.

На честь Жака Піно де В’єнна названо The Baron’s Suite. Найрозкішніший люкс готелю може похвалитися дубовими підлогами, 17-футовими стелями та приватною бібліотекою. Але найвражаючою особливістю є Chinois Salon, прикрашений фресками в стилі шинуазрі, які вручну розписав знаменитий французький художник Жан-Батист Пільман для самого барона (цей художник також створював роботи для Малого Тріанону Марії-Антуанетти у Версалі).

Raffles Shenzhen, Китай

У 2019 році бренд Raffles відкрив новий сучасний готель у динамічному мегаполісі Китаю, що стрімко розвивається, – Шеньчжені. Комплекс розташований у 72-поверховому хмарочосі One Shenzhen Bay, тому гості отримують приголомшливі панорамні краєвиди, особливо в найрозкішнішому Presidential Suite. Апартаменти мають величезні вікна від підлоги до стелі, що виходять на мальовничу бухту до Гонконгу. Presidential Suite має площу 4700 квадратних футів і пропонує такі зручності:

дві спальні з ванними кімнатами;

повністю обладнана кухня;

вітальня;

зона відпочинку та парна;

приватна конференц-зала тощо.

Звичайно, для гостей Raffles доступна послуга приватного дворецького.

One & Only Desaru Coast, Малайзія

Узбережжя Десару в Малайзії знаходиться лише за півтори години їзди від Сінгапуру, але цей сучасний оазис може здаватися світом подалі, надаючи відчуття усамітнення та дозволяючи відпочити від гамірних мегаполісів. Наприклад, шикарний курорт One&Only Desaru Coast пропонує 45 номерів, розкиданих на 128 акрах джунглів і білих пляжів, що створюють відчуття перебування на безлюдному тропічному острові посеред океану. Навіть перебуваючи на території комплексу, простора розкішна вілла One виглядає надзвичайно відокремленою. З приватним басейном, спа-зоною та повноцінною кухнею (так, є окремий шеф-кухар, який обслуговує гостей), ця сучасна резиденція з чотирма спальнями справді вражає.

Wynn Las Vegas

The Encore Duplex у Wynn Las Vegas заслужено входить до списку 14 найрозкішніших люксів у світі. Апартаменти з трьома спальнями охоплюють площу майже 6000 квадратних футів. Шикарний простір включає такі зручності та переваги, доступні для гостей:

тренажерний зал;

більярдна кімната;

кімната для дворецького та його послуги відповідно;

пріоритетне бронювання спа-центру та ресторанів;

прискорений вхід до нічного клубу;

трансфер лімузином до аеропорту та назад.

Крім того, дуплекс включає розкішну вітальню з подвійною висотою стелі з найкращими краєвидами на жваву Стріп, яка сяє мільйонами вогнів уночі, даруючи ще більше задоволення від споглядання найпопулярнішої вулиці Лас-Вегаса.

Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, Франція

Перебуваючи у Версалі, ви можете розраховувати на справді особливий досвід, якого не отримати ніде більше. Знаменитий французький палац відкрив свій перший власний готель, Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, у 2021 році. Цей заклад настільки розкішний, наскільки ви можете уявити. Однак із усіх номерів, які готель пропонує в різних конфігураціях, Le Grand Appartement вирізняється. Проживання поєднує бібліотеку та три окремі апартаменти. Усередині ви знайдете класичний декор у стилі Людовика XVI, який проявляється у всьому – від ліжок із балдахінами до ванн на ніжках. На довершення ремісники були спеціально найняті для відтворення автентичних деталей дизайну XVIII століття, таких як гобелени та паркетні підлоги.

Окрім найсучасніших зручностей, гостям, які проживають у Le Grand Appartement, надається особливий досвід у Версалі, від приватних гольф-карів для дослідження території до приватних екскурсій поза звичайними робочими годинами.

Rosewood Hong Kong

Якщо ваше перебування в Гонконзі супроводжується краєвидами на мальовничу гавань Вікторії, це вже можна вважати великою перевагою. Однак, якщо ви можете бачити надзвичайні пейзажі з приватного "небесного саду", розташованого на 57-му поверсі, це зовсім інший рівень і досвід. Саме це отримують гості, бронюючи Harbour House, який зовсім не є будинком, а розкішним люксом у Rosewood Hong Kong. Окрім стильних інтер’єрів, сучасних зручностей і бездоганного ландшафтного дизайну, люкси включають терасу площею майже 11 квадратних футів із двома басейнами. Якщо цього недостатньо, є можливість об’єднати Harbour House із сусіднім Garden House, що призведе до надзвичайної резиденції з п’ятьма спальнями.

Mandarin Oriental Ritz, Мадрид

Побудований під наглядом легендарного готельєра Сезара Рітца та відкритий ще в 1910 році, Mandarin Oriental Ritz у Мадриді був трансформований у 2021 році після масштабної реконструкції вартістю 115 мільйонів доларів, щоб відновити блиск і шарм оригінальної Grande Dame. У результаті неокласична слава готелю знову засяяла всіма барвами, що особливо помітно в одному з найкращих люксів у світі. З приголомшливими краєвидами на музей Прадо та пишний сад готелю Рітц, розкішно оформлений Royal Suite має дві спальні, включно з головним люксом, розташованим усередині вежі. Родзинкою апартаментів є велика мармурова ванна, гідна того, щоб бути зафіксованою в усіх соціальних мережах.

Hôtel de la Coupole, В’єтнам

Розташований у маленькому в’єтнамському містечку Са Па, Hôtel de la Coupole переносить вас до Франції. Натхненний високою модою, готель вирізняється сміливим декором, що особливо помітно в Presidential Suite. Інтер’єр люксу поєднує традиційні в’єтнамські візерунки та твори мистецтва зі світло-блакитними стінами. На перший погляд, люкс може здатися перевантаженим, адже кожна деталь висловлює певну ідею, але в цьому його особливість.