Лучшие гостиничные люксы мира, превосходящие роскошь

"Роскошь в каждой детали" – лучший способ описать удивительные люксы в лучших отелях мира, которые стоит посетить хотя бы раз и погрузиться в удовольствие. Даже послеобеденный чай здесь – не просто ритуал, а ода самым изысканным удовольствием жизни, дань формируемым поколениями традициям. Эти апартаменты не просто экстравагантны, стильны и изящны; они отражают безграничные возможности человеческого творчества и воображения. Каждый предмет мебели, аксессуар и мельчайшая деталь тщательно подобраны. Конечно, обычно стоимость пребывания в номерах такого масштаба, с тысячами квадратных футов пространства, современными удобствами и потрясающими видами просто зашкаливает, но потраченные средства стоят незабываемого опыта. Отправляйтесь в роскошное путешествие, чтобы открыть лучшие гостиничные номера мира для непревзойденного опыта.

Zee Carlyle, Rosewood Hotel, Нью-Йорк

К 2021 году эта недвижимость служила частной квартирой, которая вскоре была превращена в президентский люкс, принадлежащий The Carlyle, A Rosewood Hotel. Люкс, полностью занимающий весь 26-й этаж, имеет площадь более 2700 квадратных футов. Люкс предлагает следующие удобства:

три спальни;

четыре ванные комнаты;

прачечная;

полностью оборудованная кухня.

Окна от пола до потолка, выходящие на все четыре стороны, открывают невероятные виды на горизонт и знаменитый Центральный парк. Особые детали, на которые стоит обратить внимание, включают в себя стены с венецианской штукатуркой и ручные гравировки фресок в стиле ар-деко при входе.

Ritz-Carlton, Никко, Япония

Виды из окна поразительные. Источник: https://www.ritzcarlton.com/

Обычно путешественники, впервые посещающие Японию, сосредотачиваются на Киото и Токио. Однако, когда вы готовы открывать новые направления в Стране восходящего солнца, обратите внимание на Никко – увлекательный город, наполненный естественными чудесами и историческими храмами, являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь путешественники найдут удивительный The Ritz-Carlton, Nikko. Комплекс предлагает один из самых впечатляющих люксов в мире. Ritz-Carlton Suite имеет почти 3000 квадратных футов пространства, включая "энгаву" – веранду, простирающуюся по всей длине объекта, с видом на живописное озеро Чузенджи. Люкс оформлен в самом лучшем проявлении японского минимализма со всеми необходимыми удобствами и современными устройствами для комфортного пребывания.

Prince de Galles, Luxury Collection Hotel, Париж

The Suite Lalique – один из самых роскошных люксов в мире, дебютировавший в 2019 году в честь 90-летия Prince de Galles, a Luxury Collection Hotel. Интерьер разработал известный германский дизайнер Патрик Гельманн. Двухуровневые апартаменты в стиле ар-деко оформлены в черно-золотом цвете и отличаются большим количеством ценного хрусталя Lalique, в частности классической люстрой Севилья. Ключевая особенность The Suite Lalique — мраморная главная ванная комната, которая открывает фантастические виды на Эйфелеву башню и горизонт Парижа. Здание Prince de Galles, а Luxury Collection Hotel также отличается среди других объектов архитектурой в Османском стиле, а интерьеры внутри варьируются от модерна середины века до богатого рококо.

Six Senses Zil Pasyon, Сейшельские острова

Если вы ищете островный отдых в стиле Робинзона Крузо, вы не захотите пропустить Six Senses Zil Pasyon, необычайно роскошный и утонченный курорт на Сейшельских островах. Хотя меньшие виллы имеют больше тропических элементов, частные резиденции очень современны. Особого внимания заслуживает Ocean Sounds. Апартаменты имеют площадь 15 000 квадратных футов, состоящую из четырех спален. Резиденции построены среди валунов, стекла и бетона, отличаются удивительным декором и поразительной коллекцией произведений искусства, включая фотографии Гельмута Ланга и тарелки ручной работы Пьетры Форнасетти. Кроме того, гости имеют доступ к полностью оборудованной кухне, винному погребу и бассейну с эффектом бесконечности.

Belle Étoile et Le Meurice, Париж

В Париже нет недостатка в роскошных отелях – и, соответственно, фантастических люксах – но Belle Étoile Penthouse в Le Meurice отличается лучшим набором удобств. В частности, гости имеют доступ в частный сад на крыше и удивительную террасу площадью 3200 квадратных футов, которая не только открывает виды на Тюильре, но и отражает атмосферу бывшего королевского дворца в столице.

Один из лучших люксов в отелях мира, этот люкс имеет площадь 6700 квадратных футов. Апартаменты имеют четыре просторные спальни, а их название переводится как "прекрасная звезда". В 2019 году люкс был отремонтирован студией дизайна интерьеров Lally & Berger в партнерстве с Charles Jouffre ; им удалось соединить современную чувствительность с шармом гостиницы XIX века.

Ritz-Carlton Maldives, Фари

The Ritz-Carlton Estate – это гораздо больше, чем просто гостиничный номер, ведь его площадь превышает 16 000 квадратных футов. Современная, но уютная вилла имеет три спальни. Эксклюзивные апартаменты расположены в частной бухте с белым песчаным пляжем и наполнены всеми необходимыми удобствами, которые заставят вас никогда не захотеть покидать Ritz-Carlton Estate, от частного бассейна с эффектом бесконечности до полностью оборудованной кухни. Если вы все же захотите прогуляться и исследовать остальные ухоженные острова, вы можете воспользоваться велосипедами и специальным баги.

Hôtel Chateau du Grand Lucé, Франция

Проживание, достойное королей. Источник: https://chateaugrandluce.com/

Барон Жак Пино де Вьенн, создавший элегантный шато в долине Луары во Франции в XVIII веке, вряд ли ожидал, что эта недвижимость в 2019 году превратится в отличный отель. Однако этот джентльмен с безупречным вкусом в дизайне, безусловно, оценил бы работу, которая сохранила и почтила неоклассическое величие здания.

В честь Жака Пино де Вьенна назван The Baron's Suite. Роскошный люкс отеля может похвастаться дубовыми полами, 17-футовыми потолками и частной библиотекой. Но самой поразительной особенностью является Chinois Salon, украшенный фресками в стиле шинуазри, которые вручную расписал знаменитый французский художник Жан-Батист Пильман для самого барона (этот художник также создавал работы для Малого Трианона Марии-Антуанетты в Версале).

Raffles Shenzhen, Китай

В 2019 году бренд Raffles открыл новый современный отель в стремительно развивающемся динамичном мегаполисе Китая – Шэньчжэне. Комплекс расположен в 72-этажном небоскребе One Shenzhen Bay, поэтому гости получают потрясающие панорамные виды, особенно в самом роскошном Presidential Suite. Апартаменты располагают огромными окнами от пола до потолка, выходящими на живописную бухту в Гонконг. Presidential Suite имеет площадь 4700 квадратных футов и предлагает следующие удобства:

две спальни с ванными комнатами;

полностью оборудованная кухня;

гостиная;

зона отдыха и парная;

частный конференц-зал и т.д.

Конечно, для гостей Raffles доступна услуга частного дворецкого.

One & Only Desaru Coast, Малайзия

Побережье Десара в Малайзии находится всего в полутора часах езды от Сингапура, но этот современный оазис может казаться миром подальше, придавая чувство уединения и позволяя отдохнуть от шумных мегаполисов. К примеру, шикарный курорт One&Only Desaru Coast предлагает 45 номеров, разбросанных на 128 акрах джунглей и белых пляжей, создающих чувство пребывания на безлюдном тропическом острове посреди океана. Даже находясь на территории комплекса, просторная роскошная вилла One выглядит необыкновенно уединенной. С частным бассейном, спа-зоной и полноценной кухней (так, есть отдельный шеф-повар, обслуживающий гостей), эта современная резиденция с четырьмя спальнями действительно впечатляет.

Wynn Las Vegas

The Encore Duplex в Wynn Las Vegas заслуженно входит в список 14 самых роскошных люксов в мире. Апартаменты с тремя спальнями охватывают площадь почти 6000 квадратных футов. Шикарное пространство включает следующие удобства и преимущества, доступные для гостей:

тренажерный зал;

бильярдная комната;

комната для дворецкого и их услуги соответственно;

приоритетное бронирование спа-центра и ресторанов;

ускоренный вход в ночной клуб;

трансфер лимузином в аэропорт и обратно.

Кроме того, дуплекс включает в себя роскошную гостиную с двойной высотой потолка с лучшими видами на оживленную Стрип, которая сияет миллионами огней ночью, даря еще большее удовольствие от созерцания самой популярной улицы Лас-Вегаса.

Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, Франция

Находясь в Версале, вы можете рассчитывать на особый опыт, которого не получить нигде больше. Знаменитый французский дворец открыл свой первый собственный отель, Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, в 2021 году. Это заведение настолько роскошно, насколько вы можете вообразить. Однако из всех номеров, предлагаемых в отеле в различных конфигурациях, Le Grand Appartement отличается отличными удобствами. Проживание объединяет библиотеку и три отдельных апартамента. Внутри вы найдете классический декор в стиле Людовика XVI, проявляющийся во всем – от кроватей с балдахинами до ванн на ножках. В довершение ремесленники были специально наняты для воспроизведения подлинных деталей дизайна XVIII века, таких как гобелены и паркетные полы.

Помимо самых современных удобств, гостям, проживающим в Le Grand Appartement, предоставляется особый опыт в Версале, от частных гольф-каров для исследования территории до частных экскурсий вне обычных рабочих часов.

Rosewood Hong Kong

Если ваше пребывание в Гонконге сопровождается видами на живописную гавань Виктории, это уже можно считать большим преимуществом. Однако, если вы можете видеть удивительные пейзажи из частного "небесного сада", расположенного на 57-м этаже, это совсем другой уровень и опыт. Именно это получают гости, бронируя Harbour House, который вовсе не является домом, а роскошным люксом в Rosewood Hong Kong. Кроме стильных интерьеров, современных удобств и безупречного ландшафтного дизайна, люксы включают в себя террасу площадью почти 11 квадратных футов с двумя бассейнами. Если этого недостаточно, есть возможность объединить Harbour House с соседним Garden House, что приведет к чрезвычайной резиденции с пятью спальнями.

Mandarin Oriental Ritz, Мадрид

Построенный под наблюдением легендарного отельера Сезара Ритца и открытый еще в 1910 году, Mandarin Oriental Ritz в Мадриде был трансформирован в 2021 году после масштабной реконструкции стоимостью 115 миллионов долларов, чтобы восстановить блеск и шарм оригинальной Grande Dame. В результате неоклассическая слава отеля снова засияла всеми красками, что особенно заметно в одном из самых лучших люксов в мире. С потрясающими видами на музей Прадо и пышный сад отеля Ритц, роскошно оформленный Royal Suite имеет две спальни, включая главный люкс, расположенный внутри башни. Изюминкой апартаментов есть большая мраморная ванна, достойная того, чтобы быть зафиксированной во всех социальных сетях.

Hôtel de la Coupole, Вьетнам

Расположенный в маленьком вьетнамском городке Са Па, Hôtel de la Coupole переносит вас во Францию. Вдохновленный высокой модой, отель отличается смелым декором, что особенно заметно в Presidential Suite. Интерьер люкса сочетает традиционные вьетнамские узоры и произведения искусства со светло-голубыми стенами. На первый взгляд люкс может показаться перегруженным, ведь каждая деталь выражает определенную идею, но в этом его особенность.