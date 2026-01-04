Куба як комплекс неповноцінності США

Куба – це не приз після Венесуели, а історичний комплекс неповноцінності США.

Після Карибської кризи 1962 року, яка поставила мир на межу ядерної війни, США на багато десятиліть довелося змиритися із співіснуванням радянського форпосту в Латинській Америці – Куби Фіделя Кастро. Завдяки Кубі ліва марксистська ідеологія регулярно з'являлася і перемагала в різних країнах Латинської Америки. США нічого не змогли вдіяти. Тому зачистка від російського та китайського впливу країн Західної півкулі – важлива частина американської зовнішньої політики. До речі, все почалося рік тому із зачисткою від китайців Панамського каналу та закінчилося примусом Мадуро до поїздки до США на свій суд.

Те, що досі США не зуміли опанувати Кубу – це не сила, а слабкість Америки. 50 років поспіль США терпіли, коли потужний альянс колумбійських мафії та кубинської інфраструктури "напували" Америку потоком наркотиків. І США нічого не могли радикально вдіяти.

Зараз справа не в тому, що на Кубі немає нафти і Фіделя Кастро, а в тому, що вона поряд з Флоридою.

Зрештою, не забуватимемо, що вперше в історії США головою Держдепу призначено затятого консервативного американця кубинського походження - Рубіо.