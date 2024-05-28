Хто може отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я: повний список хвороб

З якими захворюваннями можна отримати відстрочку від мобілізації

18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який вніс суттєві зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України №262 від 27.04.2024 року. Ці зміни чітко визначають перелік захворювань, які є підставою для звільнення від мобілізації.

Про це пише ТСН. Важливо! Ця стаття є лише інформативною і не може замінити консультацію з лікарем або юристом, список хвороб є неповним.

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Ключові моменти нового закону:

Скасування статусу "обмежено придатний до військової служби": Замість цього ВЛК може зробити лише два висновки: "придатний" або "непридатний".

Замість цього ВЛК може зробити лише два висновки: "придатний" або "непридатний". Обов'язкове повторне проходження ВЛК: Особи, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні протягом 9 місяців з моменту публікації закону пройти повторну комісію, де їм буде надано новий висновок.

Хвороби, які є підставою для звільнення від мобілізації:

ВЛК визначає придатність до військової служби за станом здоров'я на основі оновленого переліку захворювань, який поділяється на групи:

1. Інфекційні та паразитарні хвороби:

Активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини

Активний, прогресуючий туберкульоз інших органів (крім легень)

Тяжкі форми вірусних гепатитів зі значним порушенням функцій організму, які важко піддаються лікуванню

ВІЛ з імунною декомпенсацією в ІV стадії

2. Новоутворення:

Злоякісні новоутворення з метастазами та неоперабельний стан

Онкологічні хвороби лімфоїдної тканини, крові та споріднених їм тканин зі значними змінами у складі крові (лімфогранульоматоз, мієлома, лейкози, мієлодиспластичний синдром тощо), що прогресують

Доброякісні пухлини будь-якої локалізацій зі значними порушеннями функцій організму

3. Хвороби крові та кровотворних органів:

Усі види анемій

Порушення згортання крові

Пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна)

Геморагічні стани (підвищена кровоточивість)

Агранулоцитоз

Хвороби селезінки

Порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити)

4. Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин:

До цієї групи належать хвороби, які можуть бути підставою для визнання непридатності лише у випадках зі значним порушенням функцій.

З помірними порушеннями функцій чоловіків визнають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Також військовозобов'язаних можуть визнати тимчасово непридатними, якщо є стани після перенесених гострих захворювань або хірургічного лікування з приводу хвороб ендокринної системи, розладів харчування та обміну речовин.

5. Хвороби сечостатевої системи:

Хвороби нирок та сечовивідних шляхів з важкими порушеннями функцій

6. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини:

Хвороби, що супроводжуються стійкими розладами функцій та вираженими косметичними дефектами (бульозний дерматит, псоріаз, екзема тощо)

7. Хвороби опорно-рухового апарату:

Дегенеративні захворювання хребта та суглобів з вираженими порушеннями функцій (анкілози, контрактури суглобів, деформації кінцівок)

Ревматичні хвороби з ураженням суглобів, хребта, м'язів та сухожиль з вираженими порушеннями функцій

Остеомієліт, кісткові туберкульози та інші гнійні ураження кісток та суглобів

8. Хвороби нервової системи:

Епілепсія та інші епілептичні синдроми

Судомні стани з частотою нападів понад один раз на 3 місяці

Психічні розлади, що потребують постійного або періодичного стаціонарного лікування

Неврологічні захворювання з вираженими порушеннями функцій (м'язова дистрофія, розсіяний склероз, аміотрофічний бічний склероз тощо)

9. Хвороби органів дихання:

Хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) III-IV ступеня важкості

Бронхоектатична хвороба

Важкі форми бронхіальної астми

Інтерстиціальні захворювання легень

10. Хвороби органів травлення:

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з ускладненнями

Хвороби стравоходу, шлунка та кишківника з порушенням їх прохідності та значним порушенням функцій

Хвороби печінки та жовчовивідних шляхів з тяжким перебігом

11. Хвороби сечостатевої системи:

Хвороби нирок та сечовивідних шляхів з важкими порушеннями функцій

Хвороби чоловічих статевих органів з вираженими порушеннями функцій

12. Хвороби органів кровообігу:

Ішемічна хвороба серця: важка стенокардія, постинфарктний кардіосклероз з вираженою дисфункцією лівого шлуночка, хронічна серцева недостатність II-III стадії

Гіпертонічна хвороба III ступеня

Ревматичні ураження серця з важкими порушеннями функцій

Аритмії з вираженими порушеннями серцевого ритму

13. Хвороби вуха, горла, носа:

Хвороби вуха з втратою слуху на одне вухо (II-III ступінь) або на два вуха (I-II ступінь)

Хвороби горла та носа з вираженими стійкими розладами функцій

14. Психічні розлади:

Психічні розлади, що потребують постійного або періодичного стаціонарного лікування

Невротичні, пов'язані зі стресом та інші розлади, що виражено порушують соціальну адаптацію

15. Інші захворювання:

Ожиріння III-IV ступеня

Сліпота на одне око або двостороння сліпота з гостротою зору 0,05 на "кращому" оці

Злоякісні новоутворення, які не підлягають радикальному лікуванню

СНІД

Хімічні опіки з вираженими стійкими порушеннями функцій

Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.

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