Новий закон про мобілізацію: хто зі студентів піде воювати

З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який вносить низку змін щодо військовозобов'язаних, зокрема й щодо аспірантів та студентів.

Відповідно до норм закону, можуть бути впевненими у відстрочці аспіранти. Незалежно від форми навчання, всі аспіранти отримують відстрочку від мобілізації.

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Також це стосується студентів денної та дуальної форм: здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються на рівень вище, ніж попередній.

Звільняються від призову докторанти та інтернатури, науковці та викладачі – з науковим ступенем та працевлаштуванням на 0,75 ставки за основним місцем роботи.

Педагоги з працевлаштуванням на 0,75 ставки за основним місцем роботи теж не будуть мобілізовані.

Інші військовозобов'язані, які не підпадають під вищезазначені категорії, можуть бути мобілізовані згідно з чинним законодавством.

Виїзд студентів за кордон:

Студенти-чоловіки віком від 18 до 22 років можуть виїхати за кордон за умови:

Відсутність мобілізаційних обмежень.

Оформлення академічної відпустки на один семестр.

Отримання ступеня бакалавра (будь-якої спеціальності) або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Необхідні документи для виїзду за кордон студентів:

Е-квиток студента.

Завірена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності.

Військово-обліковий документ від ТЦК.

Довідка з навчального закладу про направлення на навчання в іноземному виші.

Нагадаємо, у ДПСУ сказали, як з 18 травня змінився виїзд за кордон для військовозобов'язаних.

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