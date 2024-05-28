Кто может получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья: полный список болезней
18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который внес существенные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины №262 от 27.04.2024 года. Эти изменения четко определяют перечень заболеваний, служащих основанием для освобождения от мобилизации.
Об этом пишет ТСН. Важно! Эта статья только информативна и не может заменить консультацию с врачом или юристом, список болезней является неполным.
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Ключевые моменты нового закона:
- Отмена статуса "ограничен пригодный к военной службе": Вместо этого ВЛК может сделать только два вывода: "пригодный" или "непригодный".
- Обязательное повторное прохождение ВЛК: Лица, ранее имели статус "ограниченно пригодный", должны в течение 9 месяцев с момента публикации закона пройти повторную комиссию, где им будет предоставлен новый вывод.
Болезни, являющиеся основанием для освобождения от мобилизации:
ВЛК определяет пригодность к военной службе по состоянию здоровья на основе обновленного перечня заболеваний, который делится на группы:
1. Инфекционные и паразитарные болезни:
- Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани
- Активный, прогрессирующий туберкулез других органов (кроме легких)
- Тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающихся лечению.
- ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии
2. Новообразование:
- Злокачественные новообразования с метастазами и неоперабельное состояние
- Онкологические болезни лимфоидной ткани, крови и родственных им тканей со значительными изменениями в составе крови (лимфогранулематоз, миелома, лейкозы, миелодиспластический синдром и т.п.), прогрессирующие
- Доброкачественные опухоли любой локализаций со значительными нарушениями функций организма
3. Болезни крови и кроветворных органов:
- Все виды анемий
- Нарушение свертывания крови
- Пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая)
- Геморрагические состояния (повышенная кровоточивость)
- Агранулоцитоз
- Болезни селезенки
- Нарушения с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты)
4. Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ:
- К этой группе относятся болезни, которые могут служить основанием для признания негодности только в случаях со значительным нарушением функций.
- С умеренными нарушениями функций мужчин признают пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.
- Также военнообязанных могут признать временно непригодными, если есть состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения болезней эндокринной системы, расстройств питания и обмена веществ.
5. Болезни мочеполовой системы:
- Болезни почек и мочевыводящих путей с тяжелыми нарушениями функций
6. Болезни кожи и подкожной клетчатки:
- Болезни, сопровождающиеся стойкими расстройствами функций и выраженными косметическими дефектами (буллезный дерматит, псориаз, экзема и т.п.)
7. Болезни опорно-двигательного аппарата:
- Дегенеративные заболевания позвоночника и суставов с выраженными нарушениями функций (анкилозы, контрактуры суставов, деформации конечностей)
- Ревматические болезни с поражением суставов, позвоночника, мышц и сухожилий с выраженными нарушениями функций
- Остеомиелит, костные туберкулезы и другие гнойные поражения костей и суставов
8. Болезни нервной системы:
- Эпилепсия и другие эпилептические синдромы
- Судорожные состояния с частотой приступов более одного раза в 3 месяца
- Психические расстройства, требующие постоянного или периодического стационарного лечения
- Неврологические заболевания с выраженными нарушениями функций (мышечная дистрофия, рассеянный склероз, амиотрофический боковой склероз и т.д.)
9. Болезни органов дыхания:
- Хронические обструктивные заболевания легких (ХОБЛ) III-IV степени тяжести
- Бронхоэктатическая болезнь
- Тяжелые формы бронхиальной астмы
- Интерстициальные заболевания легких
10. Болезни органов пищеварения:
- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с осложнениями
- Болезни пищевода, желудка и кишечника с нарушением их проходимости и значительным нарушением функций
- Болезни печени и желчевыводящих путей с тяжелым течением
11. Болезни мочеполовой системы:
- Болезни почек и мочевыводящих путей с тяжелыми нарушениями функций
- Болезни мужских половых органов с выраженными нарушениями функций
12. Болезни органов кровообращения:
- Ишемическая болезнь сердца: тяжелая стенокардия, постинфарктный кардиосклероз с выраженной дисфункцией левого желудочка, хроническая сердечная недостаточность II-III стадии
- Гипертоническая болезнь III степени
- Ревматические поражения сердца с тяжелыми нарушениями функций
- Аритмии с выраженными нарушениями сердечного ритма
13. Болезни уха, горла, носа:
- Болезни уха с потерей слуха на одно ухо (II-III степень) или на два уха (I-II степень)
- Болезни горла и носа с выраженными стойкими расстройствами функций
14. Психические расстройства:
- Психические расстройства, требующие постоянного или периодического стационарного лечения
- Невротические, связанные со стрессом и другие расстройства, выраженно нарушающие социальную адаптацию
15. Другие заболевания:
- Ожирение III-IV степени
- Слепота на один глаз или двусторонняя слепота с остротой зрения 0,05 на "лучшем" глазу
- Злокачественные новообразования, не подлежащие радикальному лечению
- СПИД
- Химические ожоги с выраженными стойкими нарушениями функций
Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.
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