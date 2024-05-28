Кто может получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья: полный список болезней

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который внес существенные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины №262 от 27.04.2024 года. Эти изменения четко определяют перечень заболеваний, служащих основанием для освобождения от мобилизации.

Об этом пишет ТСН. Важно! Эта статья только информативна и не может заменить консультацию с врачом или юристом, список болезней является неполным.

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Ключевые моменты нового закона:

Отмена статуса "ограничен пригодный к военной службе": Вместо этого ВЛК может сделать только два вывода: "пригодный" или "непригодный".

Вместо этого ВЛК может сделать только два вывода: "пригодный" или "непригодный". Обязательное повторное прохождение ВЛК: Лица, ранее имели статус "ограниченно пригодный", должны в течение 9 месяцев с момента публикации закона пройти повторную комиссию, где им будет предоставлен новый вывод.

Болезни, являющиеся основанием для освобождения от мобилизации:

ВЛК определяет пригодность к военной службе по состоянию здоровья на основе обновленного перечня заболеваний, который делится на группы:

1. Инфекционные и паразитарные болезни:

Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани

Активный, прогрессирующий туберкулез других органов (кроме легких)

Тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающихся лечению.

ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии

2. Новообразование:

Злокачественные новообразования с метастазами и неоперабельное состояние

Онкологические болезни лимфоидной ткани, крови и родственных им тканей со значительными изменениями в составе крови (лимфогранулематоз, миелома, лейкозы, миелодиспластический синдром и т.п.), прогрессирующие

Доброкачественные опухоли любой локализаций со значительными нарушениями функций организма

3. Болезни крови и кроветворных органов:

Все виды анемий

Нарушение свертывания крови

Пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая)

Геморрагические состояния (повышенная кровоточивость)

Агранулоцитоз

Болезни селезенки

Нарушения с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты)

4. Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ:

К этой группе относятся болезни, которые могут служить основанием для признания негодности только в случаях со значительным нарушением функций.

С умеренными нарушениями функций мужчин признают пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Также военнообязанных могут признать временно непригодными, если есть состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения болезней эндокринной системы, расстройств питания и обмена веществ.

5. Болезни мочеполовой системы:

Болезни почек и мочевыводящих путей с тяжелыми нарушениями функций

6. Болезни кожи и подкожной клетчатки:

Болезни, сопровождающиеся стойкими расстройствами функций и выраженными косметическими дефектами (буллезный дерматит, псориаз, экзема и т.п.)

7. Болезни опорно-двигательного аппарата:

Дегенеративные заболевания позвоночника и суставов с выраженными нарушениями функций (анкилозы, контрактуры суставов, деформации конечностей)

Ревматические болезни с поражением суставов, позвоночника, мышц и сухожилий с выраженными нарушениями функций

Остеомиелит, костные туберкулезы и другие гнойные поражения костей и суставов

8. Болезни нервной системы:

Эпилепсия и другие эпилептические синдромы

Судорожные состояния с частотой приступов более одного раза в 3 месяца

Психические расстройства, требующие постоянного или периодического стационарного лечения

Неврологические заболевания с выраженными нарушениями функций (мышечная дистрофия, рассеянный склероз, амиотрофический боковой склероз и т.д.)

9. Болезни органов дыхания:

Хронические обструктивные заболевания легких (ХОБЛ) III-IV степени тяжести

Бронхоэктатическая болезнь

Тяжелые формы бронхиальной астмы

Интерстициальные заболевания легких

10. Болезни органов пищеварения:

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с осложнениями

Болезни пищевода, желудка и кишечника с нарушением их проходимости и значительным нарушением функций

Болезни печени и желчевыводящих путей с тяжелым течением

11. Болезни мочеполовой системы:

Болезни почек и мочевыводящих путей с тяжелыми нарушениями функций

Болезни мужских половых органов с выраженными нарушениями функций

12. Болезни органов кровообращения:

Ишемическая болезнь сердца: тяжелая стенокардия, постинфарктный кардиосклероз с выраженной дисфункцией левого желудочка, хроническая сердечная недостаточность II-III стадии

Гипертоническая болезнь III степени

Ревматические поражения сердца с тяжелыми нарушениями функций

Аритмии с выраженными нарушениями сердечного ритма

13. Болезни уха, горла, носа:

Болезни уха с потерей слуха на одно ухо (II-III степень) или на два уха (I-II степень)

Болезни горла и носа с выраженными стойкими расстройствами функций

14. Психические расстройства:

Психические расстройства, требующие постоянного или периодического стационарного лечения

Невротические, связанные со стрессом и другие расстройства, выраженно нарушающие социальную адаптацию

15. Другие заболевания:

Ожирение III-IV степени

Слепота на один глаз или двусторонняя слепота с остротой зрения 0,05 на "лучшем" глазу

Злокачественные новообразования, не подлежащие радикальному лечению

СПИД

Химические ожоги с выраженными стойкими нарушениями функций

Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.

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