rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Общество

Кто может получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья: полный список болезней

Игорь Романько

С какими заболеваниями можно получить отсрочку от мобилизации
С какими заболеваниями можно получить отсрочку от мобилизации

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который внес существенные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины №262 от 27.04.2024 года. Эти изменения четко определяют перечень заболеваний, служащих основанием для освобождения от мобилизации.

Об этом пишет ТСН. Важно! Эта статья только информативна и не может заменить консультацию с врачом или юристом, список болезней является неполным.

Читайте также: Новый закон о мобилизации: кто из студентов пойдет воевать

Ключевые моменты нового закона:

  • Отмена статуса "ограничен пригодный к военной службе": Вместо этого ВЛК может сделать только два вывода: "пригодный" или "непригодный".
  • Обязательное повторное прохождение ВЛК: Лица, ранее имели статус "ограниченно пригодный", должны в течение 9 месяцев с момента публикации закона пройти повторную комиссию, где им будет предоставлен новый вывод.

Болезни, являющиеся основанием для освобождения от мобилизации:

ВЛК определяет пригодность к военной службе по состоянию здоровья на основе обновленного перечня заболеваний, который делится на группы:

1. Инфекционные и паразитарные болезни:

  • Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани
  • Активный, прогрессирующий туберкулез других органов (кроме легких)
  • Тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающихся лечению.
  • ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии

2. Новообразование:

  • Злокачественные новообразования с метастазами и неоперабельное состояние
  • Онкологические болезни лимфоидной ткани, крови и родственных им тканей со значительными изменениями в составе крови (лимфогранулематоз, миелома, лейкозы, миелодиспластический синдром и т.п.), прогрессирующие
  • Доброкачественные опухоли любой локализаций со значительными нарушениями функций организма

3. Болезни крови и кроветворных органов:

  • Все виды анемий
  • Нарушение свертывания крови
  • Пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая)
  • Геморрагические состояния (повышенная кровоточивость)
  • Агранулоцитоз
  • Болезни селезенки
  • Нарушения с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты)

4. Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ:

  • К этой группе относятся болезни, которые могут служить основанием для признания негодности только в случаях со значительным нарушением функций.
  • С умеренными нарушениями функций мужчин признают пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.
  • Также военнообязанных могут признать временно непригодными, если есть состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения болезней эндокринной системы, расстройств питания и обмена веществ.

5. Болезни мочеполовой системы:

  • Болезни почек и мочевыводящих путей с тяжелыми нарушениями функций

6. Болезни кожи и подкожной клетчатки:

  • Болезни, сопровождающиеся стойкими расстройствами функций и выраженными косметическими дефектами (буллезный дерматит, псориаз, экзема и т.п.)

7. Болезни опорно-двигательного аппарата:

  • Дегенеративные заболевания позвоночника и суставов с выраженными нарушениями функций (анкилозы, контрактуры суставов, деформации конечностей)
  • Ревматические болезни с поражением суставов, позвоночника, мышц и сухожилий с выраженными нарушениями функций
  • Остеомиелит, костные туберкулезы и другие гнойные поражения костей и суставов

8. Болезни нервной системы:

  • Эпилепсия и другие эпилептические синдромы
  • Судорожные состояния с частотой приступов более одного раза в 3 месяца
  • Психические расстройства, требующие постоянного или периодического стационарного лечения
  • Неврологические заболевания с выраженными нарушениями функций (мышечная дистрофия, рассеянный склероз, амиотрофический боковой склероз и т.д.)

9. Болезни органов дыхания:

  • Хронические обструктивные заболевания легких (ХОБЛ) III-IV степени тяжести
  • Бронхоэктатическая болезнь
  • Тяжелые формы бронхиальной астмы
  • Интерстициальные заболевания легких

10. Болезни органов пищеварения:

  • Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с осложнениями
  • Болезни пищевода, желудка и кишечника с нарушением их проходимости и значительным нарушением функций
  • Болезни печени и желчевыводящих путей с тяжелым течением

11. Болезни мочеполовой системы:

  • Болезни почек и мочевыводящих путей с тяжелыми нарушениями функций
  • Болезни мужских половых органов с выраженными нарушениями функций

12. Болезни органов кровообращения:

  • Ишемическая болезнь сердца: тяжелая стенокардия, постинфарктный кардиосклероз с выраженной дисфункцией левого желудочка, хроническая сердечная недостаточность II-III стадии
  • Гипертоническая болезнь III степени
  • Ревматические поражения сердца с тяжелыми нарушениями функций
  • Аритмии с выраженными нарушениями сердечного ритма

13. Болезни уха, горла, носа:

  • Болезни уха с потерей слуха на одно ухо (II-III степень) или на два уха (I-II степень)
  • Болезни горла и носа с выраженными стойкими расстройствами функций

14. Психические расстройства:

  • Психические расстройства, требующие постоянного или периодического стационарного лечения
  • Невротические, связанные со стрессом и другие расстройства, выраженно нарушающие социальную адаптацию

15. Другие заболевания:

  • Ожирение III-IV степени
  • Слепота на один глаз или двусторонняя слепота с остротой зрения 0,05 на "лучшем" глазу
  • Злокачественные новообразования, не подлежащие радикальному лечению
  • СПИД
  • Химические ожоги с выраженными стойкими нарушениями функций

Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ОбществоМобилизация