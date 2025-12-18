Конгрес схвалив щорічний оборонний бюджет США: хороші новини для України

В ньому закладено $800 млн військової допомоги для Києва на 2026 та 2027 роки, через програму USAI. За нею Пентагон закуповує обладнання у виробників і передає його Україні. Ця сума невелика, порівняно з обсягами минулої допомоги, але це той мінімум, який адміністрація зобовʼязана виконати за рішенням Конгресу. Інші існуючі програми - зокрема з продажу зброї Україні через НАТО та Європу - на додачу і окремо.

Законопроєкт не дозволяє Пентагону перенаправляти закуплене для України обладнання на підтримку власних потреб - за винятком, якщо Україна сама його не повернула.

Законопроект зобовʼязує Пентагон продовжувати надавати Україні розвідувальну інформацію - "з метою підтримки військових операцій, які призначені для оборони та повернення території України".

І на додачу, законопроєкт включає положення про повернення викрадених Росією українських дітей - і зобовʼязує уряд США допомагати з розслідуванням незаконних депортацій, надавати Україні підтримку в реабілітації дітей, і сприяти в притягненні винних до відповідальності.

Загалом документ дуже великий - понад 3000 сторінок - і містить купу інших важливих пунктів щодо оборонної та зовнішньої політики США. Багато з них збігаються з чинною політикою адміністрації, але в частині конгресмени пішли всупереч баченню Білого дому. Тепер документ лягає на підпис президента.