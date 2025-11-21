Кому вигідний мирний план Трампа?

Території – те, що описував у прогнозі як умовний "грузинський" або, якщо вам більше подобається, "корейський" сценарій - невизнання окупації політично, але визнання де-факто. Це як США не визнавали окупацію СРСР держав Балтії. Аж до того моменту, як ті самі не вийшли з Радянського Союзу.

Демілітаризована зона - тема так само звучала раніше в розмовах про гарантії безпеки і міжнародні сили, які повинні контролювати якусь зону. Зараз Трамп визначає її межі та правовий статус. Але в неприйнятному (за площею та політичним значенням) форматі для України.

Україна без НАТО, НАТО без України – це вже звучало з боку США. І це геополітична поступка РФ, на яку Вашингтон готовий піти. Армія у 600 тисяч? Ну так на 2022 рік було 250-270. А армію мирного часу в 1 мільйон Україна просто фінансово не потягне. Тому цілком прийнятний пункт.

Все інше – про прибуток і вигоду для США і тільки для США. Судіть самі.

Заморожені активи РФ. Вони розморожуються, а частина з них переходить в іншу категорію – фонд відновлення України... під керівництвом США. Де Сполучені Штати отримують свої 50% прибутку від інвестицій. Швидше за все, мова йде про фонд, який повинен створюватися у рамках договору про ресурси. Тобто Вашингтон наповнює його російськими грошима і отримує з цього прибуток. Геніальна схема. ЄС також вкладає 100 млрд, але вже незрозуміло чиїх (ймовірно, європейських) грошей. І питання "куди" вкладає.

Якщо у згаданий вище фонд, то США отримують прибуток вже від пакета не в 100, а у 200 млрд. Решта 290 млрд заморожених російських активів йдуть в інший інвестиційний інструмент. Про який не говориться про його концентрацію на українських проєктах. Це "американські інвестиції" колишніх російських грошей, найімовірніше у Росії або в російських проєктах. Тобто Трамп спробує провернути ту ж гру і з Кремлем.

При цьому "решта" грошей може піти, зокрема, на проєкти відновлення транзиту газу з РФ до ЄС. Тільки буде створена фірма-прокладка (яка, можливо, увійде в капітал української ГТС) і вже вона буде купувати газ у Росії і продавати європейцям як "американський". "Росукренерго" пам'ятаєте? То це "РосАаенерго".

Окрема пісня – "оплата за гарантії США". Поки не зрозуміло які. У кращому для нас випадку це зброя та зобов'язання постачання зброї. У найгіршому для нас – Будапештський меморандум за гроші.

І, нарешті, кумедний пункт про контроль виконання договором "Радою світу на чолі з Трампом". Вписування прізвища людини у договір автоматично обмежує його дію. Чому? Людина не живе вічно. Та й питання буде Трамп "головою поради" після завершення своєї каденції. І якщо "головою" буде простий американський пенсіонер, то яку цінність із себе представлятиме цей контроль?

Тому маємо типовий бізнес-план Трампа із заробітку на війні. Чи зможе він бути скоригований?