Кого насправді набирає РФ для війни в Україні: які плани Кремля

Чверть мобілізованих до російської армії у 2025 році — це засуджені…

У січні 2026 року Дмитро Медведєв на засіданні Ради безпеки Росії повідомив, що у 2025 році російська армія залучила 422 704 контрактників і 32 000 добровольців, або, загалом, 455 704 осіб.

Темпи мобілізації різнилися від місяця до місяця. Наприклад, якщо на початку 2025 року контракт з МО підписувало 40–45 тисяч росіян, то до кінця року цей показник становив 20–22 тисячі.

Набір мобілізованих у Росії здійснюється як шляхом добровільної мобілізації, так і іншими шляхами. Зокрема, дуже активно проводиться рекрутинг у країнах третього світу (Африка, Центральна Азія, Латинська Америка), залучаються резервісти та строковики, яких різними способами примушують підписувати контракти, шляхом примусової мобілізації "натуралізованих росіян", а також вербування ув’язнених.

У 2025 році майже 96 тисяч осіб мобілізувалися з місць ув’язнення, тобто – майже чверть РОВ – це колишні засуджені.

Ув’язнені продовжують залишатися одним з основних ресурсів поповнення російських окупаційних військ. При цьому нерідко мобілізувалися ті, хто вже виходив на свободу через участь у БД, але потрапив за ґрати вдруге, після повернення з війни, а також враховуються ті, хто продовжує контракт і підписує його повторно — колишні засуджені.

Примітно те, що мобілізація засуджених за минулі роки разюче відрізнялася за кількістю:

2022 – понад 30 тисяч засуджених;

2023 – понад 70 тис. засуджених;

2024 – близько 60 тис. засуджених.

Таким чином, 2025-й рік став рекордним за залученням до РОВ людей з тюремним, кримінальним минулим і, фактично, сьогоденням.